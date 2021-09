Nice – OM – Cardoze juge à chaud les sanctions de la commission de discipline

Le responsable de la communication de l’Olympique de Marseille Jacques Cardoze s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport pour commenter les sanctions de la commission de discipline suites aux incidents la rencontre interrompue entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

Jacques Cardoze s’est exprimé sur les ondes de RMC ce vendredi soir pour donné son sentiment sur les sanctions communiquées par la commission de discipline suites aux incidents survenus lors du match Nice – OM.A lire aussi : Incidents Nice – OM : Le verdict de la LFP est tombé ! L’OM n’est pas épargné…

« On comprend l’idée de la commission de discipline de vouloir faire rejouer ce match compte tenu du caractère exceptionnel qui a entouré cette rencontre mais je note que ce n’est pas tout à fait la jurisprudence. La jurisprudence vous la connaissez, à trois reprises c’est le club visiteur qui a été donné vainqueur sur tapis vert. La commission de discipline a peut être tenu compte du score du match. Nous pensons que face à la violence de ce soir-là elle se devait d’être plus sévère sur ce point pour que cela ne se reproduise pas. Certes elle est importante nous ne la minimisons pas mais elle manque d’exemplarité pour le football français et pour l’avenir. Selon la jurisprudence, le match aurait dû être gagné par Marseille (…) Je trouve que la décision de deux matchs fermes pour Alvaro est très très sévère. Je ne comprends pas. On décidera s’il convient de faire appel. C’est aussi le cas pour Payet. » Jacques Cardoze – Source RMC Sport (08/09/2021)

A lire aussi : Ce joueur qui « peut changer des choses pour l’OM » selon Courbis

Tard dans la soirée ce mercredi, le verdict de la commission de discipline de la LFP était annoncé ce soir lors d’une conférence de presse :

Sur le sort du match : Le match sera rejoué en intégralité sur terrain neutre et à huis clos.

Sur les incidents : Retrait de deux points à l’égard de l’OGC Nice dont un avec sursis. Trois matchs à huis clos pour l’OGC Nice

Sur les acteurs du match : Une suspension ferme jusqu’au 30 juin 2022 de à l’égard de Pablo Fernandez. Deux matchs de suspensions fermes pour Alvaro Gonzales et 1 match de suspension avec sursis pour Dimitri Payet.