Internationaux OM : Lodi trop court pour affronter Strasbourg ?

C’est bientôt la fin de cette troisième trêve internationale de la saison 2023/2024. Le Panama d’Amir Murillo s’est est encore imposé face au Costa Rica, le joueur de l’OM était titulaire. Quelle a été la performance du latéral droit ? Pierre Gerbeaud nous en dit plus et s’interroge sur le cas Lodi.

Le Panama s’est imposé 3-1 face au Costa Rica, Amir Murillo était titulaire et a disputé l’intégralité de cette rencontre. Le journaliste pour Lucarne Opposée, Pierre Gerbeaud nous a parlé de son match. « Murillo a fait 90 minutes comme la semaine dernière, c’est l’inamovible titulaire sur le côté droit de la défense à 5. Il avait envie de jouer offensivement, ils ont gagné 3-1, le faire jouer toute la partie ce n’était pas forcément nécessaire car la rencontre a été vite plié. Il a fait des choses intéressantes offensivement, de bons centre, il est à l’origine du premier but. Mais par contre défensivement, je ne l’ai pas trouvé très impliqué, surtout en première période. Il a fait des retours à deux à l’heure… Ce n’était pas du grand Murillo même si le contexte n’était pas favorable car le Panama s’était déjà imposé 3-0 à à l’aller, il y avait 3-0 à la mi-temps et je pensais que Murillo allait sortir à ce moment là. Le Panama va donc jouer une demi-finale de Concacaf, je pense que cela sera en mars et je crois face aux USA. » Notre confrère s’inquiéte aussi pour Lodi qui va affronter la Colombie ce mardi. « Concernant Lodi, il y a des chaleurs incroyable au Brésil, les organismes souffrent énormément et je ne suis pas sur que l’international brésilien sera opérationnel pour jouer samedi soir à Strasbourg. Je mise sur une titularisation de Murillo du coup ! »

Très chaud au Brésil et match à jouer face à la Colombie ce mardi

Ils seront 12. En effet, Renan Lodi a été rappelé après son forfait par la seleçao. Par contre, Aubameyang n’est pas convié par le Gabon. Clauss, Mbemba, Harit, Soglo, Murillo, Ndiaye et Sarr seront avec leur sélection. Les jeunes Soglo, Van Neck, Nadir et Van Neck ont été aussi convié par les équipes U20 ou U23 de leur pays.

Mercredi 15 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo 2-0 Mauritanie / Qualifications Mondial 2026

Jeudi 16 novembre

AMIR MURILLO / Costa Rica 0–3 Panama / Ligue des Nations Concacaf – Quart de finale aller

RENAN LODI / Colombie 2-1 Brésil / Qualifications Mondial 2026

GEOFFREY KONDOGBIA / Comores 4-2 République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Maroc annulé Érythrée /Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / Danemark 3–0 Maroc U23 / Amical

EMRAN SOGLO / Angleterre U20 1–2 Italie

Samedi 18 novembre

JONATHAN CLAUSS / France 14–0 Gibraltar / Qualifications Euro 2024

JELLE VAN NECK / Belgique U20 0–1 France / Amical

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Sénégal 4–0 Soudan du Sud / Qualifications Mondial 2026

Dimanche 19 novembre

CHANCEL MBEMBA / RD Congo 0–1 Soudan / Qualifications Mondial 2026

Lundi 20 novembre

AMIR MURILLO / Panama 3–1 Costa Rica / Ligue des Nations Concacaf

GEOFFREY KONDOGBIA / Mali 1-1 République Centrafricaine / Qualifications Mondial 2026

EMRAN SOGLO / Allemagne 2-3 Angleterre U20

Mardi 21 novembre à 20h45

JONATHAN CLAUSS / Grèce – France / Qualifications Euro 2024

RENAN LODI / Brésil – Colombie / Qualifications Mondial 2026

ISMAÏLA SARR ET ILIMAN NDIAYE / Togo – Sénégal / Qualifications Mondial 2026

AMINE HARIT / Tanzanie – Maroc / Qualifications Mondial 2026

BILAL NADIR / USA – Maroc U23 / Amical

BAMO MEÏTÉ / Cote d’Ivoire U23 – Irak / Amical

JELLE VAN NECK / Belgique U23 – France / Amical