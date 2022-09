Issa Kaboré, la belle histoire avec l’OM

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Issa Kaboré a expliqué le lien qui l’unit au club olympien depuis ses jeunes années.

Prêté avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros par Manchester City, le piston droit Issa Kaboré a rejoint cet été l’OM. club qu’il supporte depuis son jeune âge. Il est revenu hier lors de sa conférence de presse de présentation sur son affection pour le club phocéen. Le jeune burkinabé expliquait qu’il encourageait l’OM avec son cousin Charles Kaboré lorsqu’il était encore au Burkina Faso. Une belle déclaration qui saura faire plaisir aux supporters marseillais.

« Depuis tout petit je connais l’OM. Je n’ai supporté aucun autre club que Marseille quand j’étais plus jeune. Je me rappelle lorsque l’on jouait au jeux vidéo avec Charles Kaboré, je prenais tout le temps l’OM. On voulait venir ici quand on était enfants. C’est depuis mon plus jeune âge que j’ai l’amour de ce club, j’ai l’OM dans le cœur. » Issa Kaboré – Source : Conférence de presse (05/09/2022)

Issa KABORÉ (« je veux rester ici ») et Amine HARIT (« c’était soit l’OM soit je restais à Schalke »)

Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant

Habitué à commenter l’actualité du ballon rond sur les réseaux sociaux, Adil Rami avait dégainé son téléphone pour donner son vis sur la signature du jeune Issa Kaboré à l’OM. Anciens partenaires à Troyes, Rami estimait que le jeune Burkinabé a fait le bon choix en rejoignant Marseille. Pour le champion du Monde 2018, l’OM possède aujourd’hui deux pistons droits de très haut niveaux avec Jonathan Claus et Issa Kaboré.

« Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant. Pendant 90 minutes, il peut faire très mal, c’est une vrai machine, un soldat comme vous les aimez les supporters marseillais. Tu peux lui mettre des coups, il se relève toujours, c’est un battant. Il a pas peur d’aller au duel et en plus de ça il va très vite. J’ai essayé de lui apprendre quelques choses sur les placements défensifs. Il a encore une belle marge de progression. Les changements entre Clauss et Issa sur le coté droit à Marseille, ça peut faire très mal. Il a pas peur de recevoir des critique, il est très fort mentalement pour son âge. Marseille a vraiment fait un super coup avec lui. C’est juste quand j’entend qu’il sera doublure que ça me fait grincer des dents. Ils ont deux pistons droits de très haut niveau. » Adil Rami – Source : Snapchat (17/08/2022)