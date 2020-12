Jean-Michel Aulas (Lyon) a une solution pour les droits TV

L’OM et les clubs français attendent avec impatience la fin de la crise des droits TV. Alors que Mediapro serait dans l’incapacité de payer les droits TV à la LFP, Canal+ pourrait être le sauveur et serait prêt à faire une offre pour récupérer la diffusion de la Ligue 1…

Jean-Michel Aulas est souvent présent lorsqu’il s’agit de proposer des solutions pour régler les difficultés des droits télé en France. Le président de l’OL est revenu sur le problème Mediapro dans un entretien accordé aux Echos…

on pourrait imaginer trois divisions professionnelles — aulas

« En étant les seuls à arrêter notre Championnat la saison dernière lors du premier confinement, nous avons privé les clubs d’une partie de leurs recettes. Et les difficultés d’un diffuseur, Mediapro, qui n’est pas en mesure de tenir ses engagements financiers créent un problème spécifique de plus. Cette crise sera en fait l’occasion de faire le tri entre les clubs. Au lendemain du dernier appel d’offres audiovisuel, on a réparti autrement le gâteau des droits télé. Les plus petits ont voulu toucher plus. La logique serait pourtant que ceux qui contribuent le plus à créer de la valeur touchent davantage. Plutôt que d’avoir une Ligue 1 et 2 avec 20 clubs professionnels, on pourrait imaginer trois divisions professionnelles avec 16 à 18 clubs et une répartition des droits plus conforme à la réalité économique, avec des recettes liées aux audiences de chacun. » Jean-Michel Aulas – Source : L’Equipe (04/12/2020)