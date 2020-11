Ligue 1 : Canal + fait une offre pour récupérer les droits TV !

Mediapo serait en incapacité de payer les droits TV à la LFP. Canal+ pourrait être le sauveur et serait prêt à faire une offre pour récupérer la diffusion de la Ligue 1.

Alors que la Ligue a déjà contracté un prêt pour compenser la perte liée aux non paiements de la première traite, un second serait prêt pour l’échéance prévue en décembre. Mediapro voudrait négocier et aurait proposé plusieurs options. Cependant, le diffuseur « historique » Canal + serait prêt à proposer autour de 740 millions d’euros annuels à la LFP. Cette offre devrait inclure notamment des bonus liés à une hausse éventuelle de ses abonnements.

une association avec Bein sports de retour ?

Dans l’incapacité de payer le reste de son contrat à la LFP, Mediapro se dirige vers la sortie de route et pourrait perdre les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LFP serait donc en négociation avec Canal+, ancien diffuseur du championnat de France.

La Ligue pourrait donc se tourner vers son ancien diffuseur qui serait prêt pour injecter près de 740 millions afin de sortir la LFP de ce pétrin. Canal + pourrait aussi s’associer à son principal partenaire, BeIN Sports, pour la diffusion des matches de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais il faut d’abord que Mediapro accepte de lâcher les droits tout en réglant le reste de son contrat avec la LFP.