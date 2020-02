Kamara pisté par un top club, un jeune milieu libre ciblé, et Campos était proche du club olympien… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La Juventus piste Kamara, les dirigeants suivent un milieu de terrain anglais, et Campos qui était proche de signer… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Rumeur mercato OM : Un cador européen pense à Kamara pour cet été ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européen avant la signature de son premier contrat pro avec l’OM, Boubacar Kamara dispose toujours d’une bonne cote sur le matché des transferts. La Juventus serait un candidat à son recrutement…

Selon le média CalcioMercato, la Juventus, qui le surveille depuis un certain temps avec une grande attention, aurait coché son nom dans la perspective du prochain mercato estival. Reste que le défenseur central ou milieu défensif ne se voit pas quitter l’OM si son club formateur est qualifié en Ligue des Champions…

Boubacar Kamara l’a expliqué jeudi en conférence de presse…

Un rêve pour moi de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM — Kamara

« Pour moi, ce serait un objectif et un rêve de jouer la Ligue des champions, surtout avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au stade Vélodrome, ce serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin. Je pense que tous les joueurs qui contribuent à cette saison et à une éventuelle qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse

Reste que le joueur de 20 ans qui a déjà disputé 59 matches de Ligue 1 est une valeur importante pour l’OM qui a clairement besoin de faire rentrer de l’argent cet été pour faire baisser ses déficits…

Mercato : L’OM prêt à saisir l’opportunité d’un jeune milieu libre en juin ?

Tout le monde le sait, l’OM est dans le rouge financièrement. Le staff en place va donc devoir être malin cet été pour renforcer un effectif déjà court et qui pourrait perdre quelques joueurs importants. L’OM serait intéressait par un jeune milieu anglais dont le contrat expire en juin…

Selon le média theatletic.com, l’OM pourrait tenter de recruter le milieu de terrain de Newcastle Matthew Longstaff. Le joueur de 19 ans n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin prochain. Ce dernier serait aussi suivi par un club Allemand et l’Inter…

Longstaff, 19 ans, libre en juin ?

L'OM a exprimé son intérêt pour le milieu de Newcastle, Matty Longstaff (19 ans). Le joueur n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en Juin prochain avec les Magpies. L'Inter Milan et un club Allemand sont également intéressés.





Le jeune milieu défensif de 19 ans a participé à 7 matches de Premier League cette saison (545 minutes de jeu), il a marqué 2 buts. Matthew est le plus jeune des deux frères Longstaff. La belle histoire a commencé pour lui lors du match entre Newcastle et Manchester United pour la 8ème journée de Premier League en fin d’année 2019 (8e journée). Ce dernier a fait ses débuts en championnat avec son frère et il a marqué le but de la victoire ! Reste à savoir si de ce dernier attaché à son club formateur peut être intéressé par l’OM plutôt que par une prolongation…

Le dimanche sympa de Matty Longstaff à St James Park : 1e match en EPL dans le club de sa ville à 19 ans

Premier but (et quel but !)

Victoire contre Manchester United

Mercato : « Campos à l’OM… c’était fait à 99% ! »



L’OM se déplace chez son voisin nîmois ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, le directeur sportif du NO, Reda Hammache s’est confié à la Provence. Il évoque son arrivée avortée avec Luis Campos au club olympien…

Interrogé par le quotidien régional, Reda Hammache a raconté comment il aurait pu se retrouver à l’OM au moment du rachat du club par Frank McCourt. Lors de l’été 2016, ce dernier aurait pu suivre Luis Campos qui avait opté pour l’OM…

Campos avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté — Hammache

« J’étais à Lens et Luis Campos m’a débauché pour le suivre, au départ, à l’OM, où il devait signer. Il avait, alors, le choix entre certains très grands clubs européens et l’OM pour lequel il avait opté. C’était fait à 99 %. Or, il y a eu un revirement de situation. Finalement, le projet lillois est arrivé durant la même période et il a accepté de rejoindre le LOSC. Ce fut une super expérience. D’ailleurs, j’entretiens toujours d’excellentes relations avec lui. Je le remercierai toujours pour le fait de m’avoir permis de travailler à ses côtés. » Reda Hammache – Source: La Provence