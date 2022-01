Kamara tenté par un départ libre, un crack argentin dans le viseur et une piste algérienne… Les 3 infos OM de ce dimanche 2 janvier 2022

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce dimanche : Manchester United voudrait Kamara gratuit cet été, Longoria s’intéressé à la MLS et prospecte dans l’équipe de Unaï Emery…

Mercato OM : Énième coup dur à venir dans le dossier Kamara ?

Alors que son avenir semble de plus en plus compromis du côté de l’Olympique de Marseille, Bouba Kamara pourrait toutefois finir la saison avec l’OM si l’on en croit la presse britannique…

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Bouba Kamara n’en finit plus de donner du fil à retordre aux dirigeants marseillais et Pablo Longoria en tête. En effet si la prolongation de contrat à l’OM semble être une illusion lointaine, la possibilité de toucher une indemnité de transfert lors de ce mercato hivernal est en train de s’éloigner elle aussi. C’est en tout cas ce qu’affirme la presse britannique…

La Roma prête à réduire les options d’achat de Lopez et Under ?

En effet selon les informations du site anglais The Mirror, Bouba Kamara serait dans le viseur de Manchester United. Toutefois, les Red Devils ne semblent pas disposés à débourser un seul euro cet hiver pour enrôler le milieu défensif marseillais. En effet les dirigeants anglais souhaiteraient organiser sa venue l’été prochain, une fois qu’il sera libre de tout contrat. Les modalités de salaire qui vont lui être proposées devraient en toute logique empêcher l’OM de s’y aligner…

Mercato : L’OM se positionne sur le meilleur buteur de MLS ?

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain, Randal Kolo Muani continue toujours d’intéresser l’OM. Mais en cas d’échec, Pablo Longoria aurait peut-être trouvé le profil idéal selon le media ESPN…

Après une saison des plus performantes avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani voit son contrat prendre fin avec les Canaris en juin prochain. Et comme il l’a annoncé il y a quelques semaines, il ne prolongera pas l’aventure avec son club actuel. Une sortie qui a provoqué un intérêt immédiat de la part de nombreux clubs comme par exemple l’AS Monaco, le LOSC, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, l’OM ou encore l’Eintracht Francfort. Si ce dernier semble tenir la corde dans ce dossier, Pablo Longoria aurait déjà prévu une alternative en cas d’échec…

Castellanos dans le viseur de l’OM ?

En effet d’après les informations du site ESPN, Pablo Longoria serait intéressé par le profil du buteur argentin Valentin Castellanos, attaquant qui évolue au New York City FC. Ce dernier a terminé la saison dernière en tête du classement des meilleurs buteurs de MLS, avec 22 réalisations. Si le joueur est également pisté par la Fiorentina et West Ham entre autres, le journal argentin TyC Sports affirme qu’il faudra débourser au moins 13 millions d’euros pour le faire signer…

Mercato : Et si Unaï Emery permettait à l’OM de réaliser un énorme coup en défense ?

Alors que l’avenir de Bouba Kamra attire tous les regards, les dirigeants marseillais continueraient de prendre des renseignements dans le secteur défensif. Et un ancien pensionnaire de Ligue 1 exilé en Espagne pourrait correspondre aux attentes de Pablo Longoria selon le site Al-Ain News…

Depuis de nombreuses semaines désormais, les rumeurs autours du futur de Bouba Kamara ne font que s’intensifier. Entre son éventuelle prolongation à l’OM désormais quasi illusoire, une possible vente dès ce mercato d’hiver ou encore un départ libre en juin prochain, les spéculations n’arrêtent et ne font que s’intensifier. Toutefois cela ne gênerait en rien la direction de l’OM de superviser des joueurs dans le but de remplacer le minot…

Aïssa Mandi dans le viseur de l’OM ?

En effet d’après les informations du media Al-Ain News, le défenseur central Aïssa Mandi serait à la recherche de temps de jeu. Arrivé à Villarreal l’été dernier, il n’est pas beaucoup utilisé par Unaï Emery. Toujours selon ce media, l’opération pourrait se traduire par un prêt avec option d’achat à hauteur de 8 millions d’euros. Affaire à suivre…