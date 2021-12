Mercato OM : Le plan de Manchester United pour enrôler Kamara !

Alors que Manchester United souhaiterait recruter Boubacar Kamara cet hiver, les Red Devils envisageraient de prêter Anthony Martial à l’OM pour les convaincre.

C’est l’information de cette fin de journée. Désireux de recruteur Boubacar Kamara lors du prochain mercato hivernal, les dirigeants de Manchester United réfléchirait à un plan pour tenter de convaincre l’Olympique de Marseille.

Manchester United prêt à prêter Martial à l’OM ?

En effet, à en croire les informations révélées par Marca, face à la complexité et à la concurrence avec Newcastle dans le dossier, les Red Devils envisageraient d’inclure Anthony Martial dans le deal pour contrer les Magpies. En effet, Manchester United serait donc prêt à prêter l’international français dès cet hiver pour convaincre Pablo Longoria de leur céder Boubacar Kamara.

De plus, Marca rajoute également que les Mancuniens pourraient formuler une offre entre 10 et 12 millions de livres. Une chose est sûre, cette offre pourrait grandement faire réfléchir les dirigeants olympiens qui sont dans le besoin de vendre et qui pourraient récupérer un renfort dans le secteur offensif qui est l’une des demandes de Jorge Sampaoli.

En revanche, reste à savoir si les exigences salariales d’Anthony Martial ne serait pas un frein dans les négociations avec l’OM. Par ailleurs, à l’heure actuelle, Manchester United pourrait prendre un avantage sur tous ses concurrents dans ce dossier avec cette proposition.

Si Kamara part, on cherchera des alternatives pour le remplacer – Jorge Sampaoli

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara, c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)