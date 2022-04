L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes mercredi soir. À l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré a encensé les performances des Marseillais et souhaite les voir en Ligue des champions la saison prochaine.

C’est une nouvelle victoire précieuse dans ce sprint final. Mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes. Un succès que les Marseillais sont allés chercher au mental.

En effet, les hommes de Jorge Sampaoli ont été menés au score à deux reprises. Grâce à un doublé de Dimitri Payet sur penalty et un but inscrit par Amine Harit, ils sont parvenus à inverser la tendance pour aller décrocher ce succès primordial dans la course au podium.

L’OM fait une superbe saison – Antoine Kombouaré

À l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré s’est exprimé en conférence de presse sur l’OM de Jorge Sampaoli cette saison. Le technicien nantais est séduit par le beau jeu produit par les Phocéens depuis le début de la saison. Il a aussi révélé qu’il souhaite que l’OM se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

« L’OM fait une superbe saison. Ce serait bien de voir Marseille en Ligue des Champions, car on a besoin de grands clubs pour porter haut les couleurs du foot français. Ce serait largement mérité vu le parcours. Ils ont de grands joueurs et jouent bien. Et, quand ils sont difficulté comme ce soir, ils sont capables de faire ce qu’il faut pour gagner. » Antoine Kombouaré – Source : Conférence de presse (20/04/2022)

C’était un match difficile, celui de dimanche le sera aussi — Sampaoli

En conférence de presse juste après le match, le coach Jorge Sampaoli a expliqué que malgré cette victoire qui les installe plus confortablement dans cette position de dauphin, il ne fallait absolument pas se reposer sur ses lauriers.

« Il n’y a pas le temps en cette fin de saison pour souffler, se reposer. C’était un match difficile, celui de dimanche le sera aussi (face à Reims, ndlr). Oui il y a une progression dans l’équipe dans la tranquillité pour construire nos attaques face à ce genre de bloc bas. Sans cette tranquillité, cela aurait été difficile face à cette très bonne équipe. Feyenoord ? Oui, on sait que c’est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur. J’espère que ce sera de bons matchs offensifs, je respecte beaucoup cette équipe et ce club » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/04/22)