Koné à Marseille ce lundi, une recrue fait sensation en interne et l’offre pour un cadre de Liverpool… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce Lundi :Koné à Marseille ce lundi / une recrue fait sensation en interne et l’offre pour un cadre de Liverpool…

1- Koné arrive à Marseille

Ce lundi, l’Olympique de Marseille devrait accueillir Ismael Koné après sa signature il y a quelques semaines. Le joueur canadien a évolué à la Copa.

Foot Mercato explique ce lundi que la recrue Ismael Koné devrait débarquer à Marseille. Le Canadien évoluait avec sa sélection à la Copa America et rejoint le groupe professionnel en ce début de semaine.

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines le milieu de terrain de Watford est officiellement un joueur de l’OM. Le club phocéen l’a annoncé ce matin via un communiqué sur leur site internet OM.fr

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Ismaël Koné en provenance de Watford. Le milieu de terrain âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Passé par l’académie du CS Saint-Laurent au Canada lors de sa formation, Ismaël Koné effectue ses premiers pas chez les professionnels avec le CF Montréal en février 2022, lors d’un match de Ligue des Champions CONCACAF durant lequel il marque d’ailleurs son premier but. Avec le club québécois, le milieu de terrain canadien dispute 32 rencontres (4 buts) et se fait notamment remarquer pour ses capacités athlétiques. Doté d’une intelligence de jeu aiguisée et d’une apétence certaine pour la répétition des efforts entre les deux surfaces, Ismaël Koné et son mètre 88 se font rapidement repérer par des écuries européennes.

En décembre 2022, le milieu box-to-box s’engage en faveur des Hornets de Watford. Sa propension à se projeter vers l’avant et sa capacité à casser les lignes défensives font de lui un homme fort de ses deux coachs successifs, Slaven Bilic et Valérien Ismaël puisqu’il dispute sous leurs ordres 63 matchs en une saison et demie.

Ses performances remarquées chez les pensionnaires de Vicarage Road lui valent d’ailleurs d’être élu meilleur jeune joueur canadien par la Fédération Canadienne de Football durant deux années consécutives (2022 et 2023) et même de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Canucks. Actuellement aux Etats-Unis pour y disputer la Copa America, et toujours en lice au stade des quarts de finale, il rejoindra Marseille à l’issue du tournoi. »

2- Une recrue fait sensation

L’Olympique de Marseille a recruté Mason Greenwood cet été et espère passer un cap sportif. En interne d’après L’Equipe, l’Anglais fait déjà l’unanimité.

D’après les informations du journal L’Equipe, plus que son but face à Pau ce samedi soir à la Commanderie en amical, Mason Greenwood plait beaucoup à ses coéquipiers. Arrivé il y a peu, l’ancien joueur de Manchester United impressionnerait déjà ses coéquipiers à l’entraînement. La suite des matchs de préparation, l’ailier droit sera scruté face à Sunderland samedi 3 août.

Greenwood, le leader de l’attaque suite au départ d’Aubameyang ?

Mathieu Grégoire, journaliste pour l’Equipe, était l’invité de notre émission Foot Débat Marseille. Il s’est exprimé sur les conséquences sportive de la venue de Mason Greenwood et les conséquences en attaque. Considéré comme un immense talent, le joueur deviendra sûrement le joueur le plus en vu de l’équipe.

« Avec l’arrivé de Greenwood, je pense que ça sera le leader d’attaque, déclare Mathieu Grégoire. Quand on regarde les autres pistes offensives explorées comme Hwang, qui est bon, mais qui est plus un joueur d’équipe, pas forcément un pur finisseur. Même s’il a sur performé en début de saison dernière, mais il reste intéressant pour l’organisation de ton équipe. Nkethia est dans le même registre, en termes d’apport statistique. Ce n’est pas un joueur qui est dans les standards d’un avant-centre très prolifique, même si l’on verra, s’il vient, avec son temps de jeu. »

Greenwood, il y en a peu qui ont son statut dans le foot pro

Des coéquipiers qui viendront compléter l’attaque. « Ensuite tu as la piste Carboni, Adingra et Sanchez qui sont aussi intéressantes. Même si le Chilien va commencer à faire son âge quand même, donc clairement Greenwood sera ton joueur phare en attaque je pense. Sauf surprise évidemment. Quand tu regardes avec toutes les personnes aussi qu’il y a dans le loft marseillais et déjà dans l’effectif, malgré son très jeune âge, il y en a peu qui ont son statut dans le monde pro. »

L’OM veut ce cadre de Liverpool

Décidément, le mercato de l’OM révèle son lot de surprises. On apprend en effet que les dirigeants marseillais veulent s’offrir un titulaire indiscutable de Liverpool !

L’Olympique de Marseille a décidé de remodeler en profondeur son effectif pour offrir à De Zerbi une équipe en phase avec ses principes de jeu. Les dirigeants ont donc décidé de mettre les moyens sur ce mercato estival. Ainsi, plus de 60 millions d’euros ont déjà été dépensés avec les arrivées de Ismaël Koné (Watford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mason Greenwood (Manchester United), Lilian Brassier (Brest), Bamo Meïté (Lorient)

Wataru Endo visé par De Zerbi !

Et l’État major de l’OM ne compte pas s’arrêter là. Valentin Carboni (Inter) est proche de rejoindre Marseille. La très onéreuse piste Eddie Nketiah (Arsenal) est toujours à l’étude.

D’après The Athletic, l’OM serait également passé à l’action pour tenter de s’attacher les services d’un cadre de Liverpool : Wataru Endo (31 ans).

Le média anglais précise ainsi que l’OM a fait parvenir une offre officielle d’un montant proche de 14 millions d’euros pour le milieu de terrain défensif japonais. Ce dernier avait été recruté pour 20 millions d’euros à Stuttgart il y a tout juste un an. Titulaire à 43 matches avec les Reds (2 buts et 1 offrande) Wataru Endo était un cadre de l’équipe de Jürgen Klopp la saison dernière.

Le club anglais n’aurait donc pas vraiment l’intention de s’en séparer. L’offre de l’Olympique de Marseille aurait donc été repoussée par les Reds.

Reste à savoir si L’OM reviendra à la charge, alors que plusieurs clubs allemands sont intéressés.

