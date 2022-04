PSG vs OM (2-1) – Arbitrage : « Le deuxième but de Marseille doit être validé ! »

Extrait de notre émission d’après match avec Christian Caminiti (ancien joueur de l’OM), Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes. Ils reviennent sur la défaite de l’OM face au PSG et sur la polémique autour de l’arbitrage.

Sur le plateau de débat Foot Marseille hier soir après la défaite de l’OM face au PSG, l’ancien capitaine de l’OM a donné son sentiment sur l’arbitrage polémique lors de cette rencontre.

« Le deuxième but de l’OM doit être validé. Quand tu décides de changer le cours du match parce qu’il y a deux centimètres qui te donne raison sur une image, tu dénatures complètement l’esprit du match. Parce que sur l’action la défense parisienne est à l’envers, ils prennent un but, terminé ! Et là tu es déçu parce que maintenant tout est robotisé. Tu te dis OK le match se joue à ça et cela n’a plus la moindre intensité émotionnelle. L’émotion est totalement lissé par la technologie » Christian Caminiti (ancien joueur de l’OM) – Source Débat Foot Marseille (18/04/2022)

Après la défaite de l’OM 2-1 face au PSG, le président Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. Ce dernier ne s’est pas remis de la décision de l’arbitre qui a donné un penalty litigieux aux parisiens…

A gauche le but avait été accordé à Icardi

A droite il est refusé à Saliba pic.twitter.com/dvWMR669L2 — MaladMentalist (@MaladMentalist) April 17, 2022

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)