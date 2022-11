La CMA CGM plus qu’un sponsor ? Le montant demandé par McCourt et Tudor va devoir se passer d’Harit… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme chaque jour FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Riolo insiste concernant un possible rachat de la CMA CGM, Bouafhsi estime que McCourt ne discutera pas en dessous de 400M€ et Harit ne devrait pas rejouer avant la saison 2023/2024…

Riolo estime que l’OM pourrait être vendu bientôt

Sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a de nouveau évoqué une possible vente de l’OM. La CMA CGM est un candidat sérieux au rachat du club olympien maintient-t-il en expliquant que cela n’a rien à voir avec les rumeurs qui circulent depuis deux ans sur les réseaux sociaux. (A écouter dans l’extrait audio ci-dessous)

A lire aussi : Mercato OM : Riolo dénonce les méthodes de Longoria (y compris dans le dossier Kamara)

A lire aussi : Le gros coup de pression du père de Gerson, Vente OM les craintes de la CMA CGM, la nouvelle cible de Longoria en Serie A… Les 3 infos OM de ce jeudi

Et encore une fois cela n’a rien à voir avec le #venteOM qui circule depuis deux ans…

« La vente OM, ici nous en parlait même pas donc c’est dire à quel point en s’en foutait de ces rumeurs, mais là cela n’a rien à voir… C’est pas impossible que cela parte à moins cher que 350-400 M€ bientôt, c’est le black friday en ce moment (rire). Et encore une fois cela n’a rien à voir avec le #venteOM qui circule depuis deux ans… » Daniel Riolo – Source : RMC Sport 18/11/2022

McCourt demande trop pour vendre l’OM ?

Présent sur le plateau de L’After Foot, Mohamed Bouhafsi affirme que la vente de l’OM ne se fait pas à cause du montant demandé par McCourt : « Je maintiens la la même chose depuis deux ans, si Frank McCourt a 350 ou 400M€ sur la table, il va réfléchir à vendre l’OM. En revanche, je pense que personne n’a envie de les mettre comme l’ont dit plusieurs experts et certains nouveaux partenaires de l’OM ».

Si Frank McCourt a 350 ou 400M€ sur la table, il va réfléchir à vendre l’OM

De son côté, Daniel Riolo a de nouveau évoqué une possible vente de l’OM. La CMA CGM est un candidat sérieux au rachat du club olympien maintient-t-il en expliquant que cela n’a rien à voir avec les rumeurs qui circulent depuis deux ans sur les réseaux sociaux. (A écouter dans l’extrait audio ci-dessous)

A lire aussi : Mercato OM : Riolo dénonce les méthodes de Longoria (y compris dans le dossier Kamara)

A lire aussi : Le gros coup de pression du père de Gerson, Vente OM les craintes de la CMA CGM, la nouvelle cible de Longoria en Serie A… Les 3 infos OM de ce jeudi

Et encore une fois cela n’a rien à voir avec le #venteOM qui circule depuis deux ans…

« La vente OM, ici nous en parlait même pas donc c’est dire à quel point en s’en foutait de ces rumeurs, mais là cela n’a rien à voir… C’est pas impossible que cela parte à moins cher que 350-400 M€ bientôt, c’est le black friday en ce moment (rire). Et encore une fois cela n’a rien à voir avec le #venteOM qui circule depuis deux ans… » Daniel Riolo – Source : RMC Sport 18/11/2022

Fin de saison pour Harit ?

En effet, selon beIN Sports qui se base sur des sources médicales, « le milieu de terrain international marocain de Marseille, Amine Harit, a été opéré jeudi à Lyon d’une entorse grave du genou gauche, et sera absent jusqu’à la fin de la saison ».

😬😬😬 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 18, 2022

C’est la plus grosse blessure que je n’ai jamais eu, le parcours sera sûrement long et pénible – Harit

« J’ai attendu un peu avant de prendre la parole car j’avais besoin de temps pour moi, avec mes proches. Comme vous pouvez l’imaginer, au-delà de la douleur physique, c’est difficile de réaliser que le rêve d’une Coupe du monde s’envole à quelques heures de le vivre. Mais comme je l’ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c’est le Destin, et je l’accepte. Je souhaite aux Lions le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur. Ensuite, je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n’en veux pas un instant à Axel. C’est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n’y a rien d’intentionnel. Ce qu’il a subi sur les réseaux est inacceptable et j’en suis désolé. Soyons de meilleurs humains. Enfin, je voulais aussi attendre sereinement d’avoir eu mon opération. Merci au Dr. Sonnery-Cottet et à ses équipes pour leur attention. C’est la plus grosse blessure que je n’ai jamais eu, le parcours sera sûrement long et pénible, mais vous me connaissez bien: je ne lâche jamais rien et je pense déjà à revenir plus fort encore. Merci aussi à tout le club OM_Officiel , au staff qui a bien pris soin de moi dès l’incident sur le terrain à Monaco, et à mes coéquipiers pour leur soutien de chaque instant. Merci à vous tous pour les milliers de messages reçus.Votre présence a été précieuse pour moi, et je peux aborder sereinement cette épreuve grâce à vous aussi. Bonne chance à mes coéquipiers en équipe nationale et en club pour la fin de saison, je ne vous quitterai pas des yeux. Prenez soin de vous. À bientôt sur les terrains. » Amine Harit – Source Twitter – 17/11/2022