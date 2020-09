La défaite du PSG face à l’OM a clairement motivé Marquinhos !

Ce mercredi, le PSG retrouvait le terrain après la défaite face à l’OM dimanche (1-0). Les Parisiens l’ont emporté dans un match, une nouvelle fois, au scénario inattendu.

Le jour d’après. Le club francilien n’a pas eu le temps de digérer le Classique perdu de dimanche soir, que les protégés de Thomas Tuchel étaient de retour à la compétition. Ce mercredi, le PSG affrontait Metz, en match en retard de la 1ere journée de Ligue 1. Avec un groupe décimé par le malade (Mbappe coronavirus) et les expulsés (Neymar, Paredes, Kurzawa), le coach allemand a dû remanier son effectif.

Et le champion de France en titre a de nouveau était surpris durant cette rencontre. Puisque à l’heure de jeu, les Parisiens ont étaient réduit à dix (Diallo exclu). Mais ce n’est pas tout, alors que Thomas Tuchel avait effectué tous ses changements, Juan Bernat s’est blessé et a laissé malheureusement ses partenaires à 9 contre onze lors des dix dernières minutes ! Mais malgré cette infériorité numérique, et la très faible opposition, le PSG est venu à bout de soi pour l’emporter 1-0. Un état d’esprit souligné par Marquinhos, à la fin de la partie, qui explique que la défaite face à l’OM les a motivés.

Il faut toujours tirer des leçons — Marquinhos

« La défaite face à l’OM nous a plus motivés qu’autre chose, il faut toujours tirer des leçons. Cela fait aussi mal car on a perdu des joueurs importants mais l’équipe qu’on avait sur le terrain contre Metz était une équipe très forte aussi. Il fallait se mettre dans la tête qu’on devait prendre les trois points car c’était le plus important. Qu’on joue bien ou pas. »

Marquinhos – Source : Téléfoot 16/09/20