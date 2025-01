La direction de l’arbitrage confirme l’erreur lors de Rennes – OM !

La direction de l’arbitrage a reconnu une erreur lors du match Rennes-OM concernant un penalty injustement sifflé contre Amir Murillo pour une main involontaire. Malgré cette décision, Géronimo Rulli avait arrêté le tir…

Lors du match entre Rennes et l’Olympique de Marseille, un incident a suscité la controverse : un penalty a été sifflé en faveur des Rennais après une main jugée involontaire d’Amir Murillo dans la surface marseillaise. Cependant, après un visionnage de la situation, il est apparu que le ballon avait retombé sur le bras du défenseur panaméen de manière aléatoire, alors qu’un pied rennais avait dévié son bras. Malgré la décision arbitrale, Géronimo Rulli a héroïquement repoussé le tir d’Arnaud Kalimuendo, permettant à l’OM de rester à 0-0 à ce moment du match…



Lundi, la direction de l’arbitrage a réagi à cet incident, admettant l’erreur de jugement dans cette situation. D’après leur analyse, le contact entre le ballon et la main de Murillo s’est produit alors que son bras redescendait naturellement après un duel aérien, sans aucune intention de sa part de commettre une faute. Selon les Lois du jeu, la position de son bras était le résultat d’un mouvement naturel du corps, et non d’une action volontaire. Ainsi, la décision d’attribuer un penalty était injustifiée, et la situation aurait dû être jugée différemment par l’arbitre.

Le visionnage en bord de terrain et le pénalty n’étaient donc pas attendus

RMC a relayé une partie du rapport de la direction de l’arbitrage qui s’est réunie ce lundi : « Le contact entre la main et le ballon se produit alors que le bras du défenseur redescend naturellement après le duel aérien, sans prise de risque du défenseur. Conformément aux Lois du jeu, la position du bras au moment du contact peut donc être considérée comme étant une conséquence du mouvement du corps du défenseur dans cette situation spécifique. Le visionnage en bord de terrain et le pénalty n’étaient donc pas attendus ».

Cette déclaration souligne une nouvelle fois les erreurs d’arbitrage qui semblent pénaliser l’OM cette saison, bien que l’équipe de Roberto De Zerbi continue de lutter en tête de Ligue 1, se maintenant à la deuxième place derrière le PSG. L’incident met également en lumière l’importance de la VAR, qui, bien qu’elle ait révélé l’erreur, n’a pas pu empêcher la décision initiale de l’arbitre.