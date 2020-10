La folie des réseaux sociaux autour d’OM – City !

FCMarseille vous propose la folie des réseaux sociaux pendant cette rencontre entre l’OM et Manchester City. Entre analyses des journalistes, commentaires des entraineurs et ressentis des supporters, il y en a pour tous les goûts…

Les journalistes et consultants tirent à boulets rouges

L’OM n’a pas été au niveau et a proposé un jeu défensif minimaliste. Nabil Djellit fait toujours dans l’exagération et affirme que Marseille n’a rien à faire en Ligue des Champions, Daniel Riolo pointe du doigt le plan défensif d’AVB. Pour Pierre Ménès c’est le comportement de l’équipe qui pose problème. Même constat pour Didier Roustan qui estime que ce choix a favorisé City. Alexandre Jacquin rappelle lui la devise du club qui est bien loin de ce manque d’ambition. Enfin, Vincent Duluc souligne le discours de Villas-Boas qui doit uniquement parler de sa tactique pour éviter d’aborder le niveau de son effectif…

En deux matches : 0 pts, 0 but. L’OM est démasqué… Les Marseillais n’ont rien à faire là. #OMMCI — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 27, 2020

Bon maintenant qu’il y a une fenêtre du bus cassée c’est quoi le plan B de l’OM ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) October 27, 2020

Ok City est bcp plus fort mais avec une attaque plus qu’expérimentale et peu dangereuse. Ça explique que l’OM se comporte comme une DH en coupe? — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 27, 2020

Je pense pas qu’il y avait 2 classes d’écart même si City + fort évidemment..y’avait je trouvé surtout beaucoup trop de prudence et des joueurs, 45 mns au moins, obnubilés à 99% par l’idée de défendre..et bien trop faibles du coup moralement..ça a avantagé City au final.. https://t.co/88dRQSjtxe — DidierRoustan (@DidierRoustan) October 27, 2020

Jouer recroquevillé en 5-3-2 au #Vélodrome pour éviter de prendre une rouste, c’est contraire à l’ADN de l’#OM. Mais André #VillasBoas a-t-il justement compris la philosophie de l’#OM et sa devise Droit au but ? D’autant qu’au bout de la purge, la défaite est tout de même lourde — Alexandre Jacquin (@AJac13) October 27, 2020

AVB ne peut pas dire que ses joueurs n’ont pas le niveau. Et il doit donc répondre jusqu’au bout à des questions qui portent sur ses choix. Coach, ce métier magnifique. — vincent duluc (@vincentduluc) October 27, 2020

Les entraineurs ironisent, Sterling et city france chambrent…

Enervé suite à plusieurs questions sur sa tactique ultra défensive, André Villas-Boas a rappelé qu’il s’était fait critiquer pour en avoir pris 4 face au PSG en jouant autrement, il termine même sa tirage en expliquant qui si l’OM avait de l’argent le coach serait Guardiola avec du jeu offensif et pas lui même et sa tactique… Guardiola a de son côté souligné le choix très défensif de son homologue. Le compte français de club anglais a chambré avec la traditionnelle chanson de bande organisé, tout comme Sterling…

AVB : « Si un jour l’OM a de l’argent vous pourrez avoir Pep comme coach et jouer comme ça avec la possession , mais malheureusement vous avez AvB et ses choix tactiques… » pic.twitter.com/9TyodOqjki — Benjamin COURMES (@BenFCM) October 27, 2020

« Même à 5 derrière, il faut donner du crédit à l’OM, qui a réussi à se montrer plus offensif en deuxième période » #Guardiola #OMMCI #TeamOM #OM

https://t.co/jhTzok7xcV — La Provence OM (@OMLaProvence) October 27, 2020

Sorry ma gâtée 💔 pic.twitter.com/dcdmCC2sko — Raheem Sterling (@sterling7) October 27, 2020

La folie des supporters marseillais avant le match, la deception et le chambrage ensuite…

La soirée avait pourtant bien commencé avec un superbe accueil du bus des joueurs de l’OM par des fumis et un cortège de scooters immortalisés par Titi le boss. Ce dernier était moins enjoué à la fin de la rencontre en parlant même de honte. Goldorak chambre avec toujours la même chanson et un Guardiola survolté, Shavinz s’inquiète pour la suite alors que Philou se désole du manque de jeu proposé. Toto jr fait un parallèle avec l’autre actualité déprimante du moment, Guillaume Tarpi ironise sur le premier but de City et la passe Rongier. Bref, une soirée à vite oublier…

Les Supporters Marseillais avec l’arrivée du bus 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Q8X0LwuV68 — أولمبيك مرسيليا 💙 كرة القدم ⚽️Ⓜ️👀 (@ChampionsGloire) October 27, 2020

🚨 En direct du vestiaire des citizens pendant la mi temps #OMCity pic.twitter.com/PdI8MTEUFp — Goaldorak (@Goaldorak) October 27, 2020

Quand tu vois ça, je me demande combien d’année je vais devoir attendre pour revoir l’#OM soulever la coupe aux grandes oreilles 🥺☹️ — Shavinz (@ShavinzCS) October 27, 2020

Perdre c’est normal presque mais perdre sans jouer au foot… ça m’embête peu — Philou (@philousports) October 27, 2020

Les supps marseillais on est souvent divisés sur un match, sur les prestas. Là on est tous d’accord pour dire qu’avb doit partir. Généralement on se trompe pas. — Julien (@shindou13014) October 27, 2020

Formidable Rongier — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 27, 2020

Ce soir Macron va parler à la télé, j’espère qu’il va nous confirmé que l’OM est expulsé définitivement de la Champion’s League — Toto Jr. (@Toooto_13) October 28, 2020

L’OM c’est devenu un cobaye on essaye tout et n’importe quoi mais là plus rien ne fonctionne j’ai pas envie d’être pessimiste mais bon… — 𝙻𝙴 𝙿𝙴𝚃𝙸𝚃 𝙼𝙰𝚁𝚂𝙴𝙸𝙻𝙻𝙰𝙸𝚂® (@Toto_RiinaOM) October 27, 2020