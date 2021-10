La frustration de Lirola, incertitude pour Ünder, et Dieng victime de racisme… Les 3 infos OM de ce vendredi

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Lirola frustré, Ünder touché, et cris racistes à l’encontre de Dieng…

OM: Lirola agacé ?

Pol Lirola est utilisé a plusieurs postes depuis son retour à l’OM cet été. Moins bon que l’exercice passé, il commencerait à s’agacer de la situation…

Pol Lirola ne voulait entendre parler que de l’OM. Il a même refusé plusieurs offres pour poursuivre l’aventure à l‘Olympique de Marseille. Avec le nouveau système de Sampaoli, il est replacé au milieu de terrain, poste auquel il va devoir s’habituer. Ce jeudi, il a même joué ailier gauche lors du match nul 0-0 face à la Lazio. Mais d’après les informations de l’Equipe, il ne serait pas content de cette situation, même s’il ne le montre pas forcément de manière ostentatoire. Pourtant, il y a un mois, il se disait heureux de découvrir une nouvelle position sur le terrain.

Lors d’une interview réalisée par l’Olympique de Marseille, Pol Lirola a été questionné sur son utilisation tactique par Jorge Sampaoli. Et l’Espagnol semblait s’épanouir dans ce rôle plus offensif.

« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝘀𝗼𝘂𝗱𝗲́𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗰𝗼𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗱𝘂 𝗽𝗹𝗮𝗶𝘀𝗶𝗿 𝗮𝘂𝘅 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗠 » 💙 L’intégralité de l’interview de @lirola_kosok 🇪🇸 est disponible sur 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 👉 https://t.co/YuyEqTDD0u pic.twitter.com/i2iyr9xJcg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2021

« Je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » — Pol Lirola

« Je suis très heureux parce que je me sens ici chez moi. Je ne peux rien demander de plus : l’équipe est en forme et j’espère que ça va continuer ainsi. Nous sommes un groupe extraordinaire, composé de joueurs sensationnels. Et ça se voit sur le terrain. Nous sommes tous très soudés et nous avons à cœur de donner du plaisir aux fans de l’OM qui nous apportent un soutien incroyable dans le stade (…) Les matchs à l’Orange Vélodrome ont été incroyables. Je ne les oublierai jamais. Je n’ai jamais vécu une telle expérience en jouant à domicile. Il faut y être pour le croire ! Mon rôle dans l’équipe est différent de celui de l’année dernière : je joue toujours milieu de terrain, mais je peux aussi monter sur les ailes et montrer le meilleur de mes qualités » Pol Lirola – Source: Olympique de Marseille (24/09/2021)

OM : Sampaoli confirme une incertitude pour ce joueur (important) face au PSG

Avant de recevoir le PSG ce dimanche, Jorge Samapoli était en conférence de presse ce vendredi après midi. Après le match nul jeudi face à la Lazio, l’OM va affronter le leader de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli pourra s’appuyer sur un groupe quasiment au complet.

Suspendu face à Lorient, Cengiz Under a fait un retour remarqué face à la Lazio. Cependant, on a vu le joueur grimacé en fin de match. Le coach argentin a confirmé que son ailier droit était incertain pour la reception du PSG ce dimanche. Par contre, Amine Harit est disponible pour ce Classico comme le reste du groupe.

Under incertain face au PSG

« Le seul joueur qui a une gêne par rapport à hier c’est Ünder. On verra demain s’il est disponible pour dimanche » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/10/2021)

#Sampaoli: « Le seul joueur qui a une gêne par rapport à hier c’est Ünder. On verra demain s’il est disponible pour dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 22, 2021

OM: Bamba Dieng visé par des cris racistes ?

Alors que Bamba Dieng est entré en cours de jeu, le Sénégalais aurait été victime de cris racistes de la part des supporters de la Lazio…

Certains journalistes sur place ont entendu des cris racistes visant Bamba Dieng. Interrogés à la fin du match, Pau Lopez et Jorge Sampaoli n’ont pas confirmé cela, puisqu’ils disent n’avoir rien entendu. Les cris de singe n’ont pas été inscrit dans le rapport de l’institution européenne. Alertés par les journalistes présents à Rome, les dirigeants marseillais ont indiqué qu’ils allaient réécouter les bandes sons et l’UEFA a dit qu’elle ferait la même chose…

Pau Lopez : « Je n’ai pas entendu les cris de singe contre Dieng. J’ai entendu des sifflets contre lui. Comme contre moi et Under parce qu’on a joué à la Roma. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021

Sampaoli : « Je n’ai pas entendu les cris de singe contre Dieng. » #OMLAZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021