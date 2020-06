La gourmandise des dirigeants, un très jeune joueur pisté, et un buteur de L1 ciblé… Les 3 infos OM de ce lundi !

Les dirigeants sont gourmands, un jeune lillois ciblé et un attaquant de Reims plait… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato : Ce que demande l’OM pour Sanson, Sarr, Kamara et Caleta Car…

L’OM attend la décision du Fait Play Financier (cette semaine?) pour y voir plus clair. En attendant l’arrivée d’un directeur sportif, c’est André Villas-Boas qui gère le recrutement à venir. Mais avant cela il faudra vendre et le club olympien est gourmand…

Ce lundi, la Provence consacre une page de son journal aux joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été. Le prix attendus sont élevés et cette fois il sera difficile de remettre la faute sur Andoni Zubizarreta. Un agent d’un des joueurs du vestiaire marseillais donne un avis tranché sur les marges de manœuvres réduites de l’ancien directeur sportif : « Andoni sait vendre, tous les gros agents de la planète football l’ont rencontré.Mais il était dur en affaires car il avait des ordres de sa direction pour vendre à des tarifs élevés. Le problème, c’est que ce n’est pas l’OM qui fait le marché, mais les gros clubs… »

Le quotidien régional revient sur les 4 joueurs susceptibles de quitter Marseille en cas de belle offre. En premier, le nom de Morgan Sanson est logiquement cité. Le milieu de terrain sort d’une belle saison et son départ cet été était prévu dans le cadre de sa prolongation de contrat. Même si son agent a clairement faire savoir que l’OM ne pourra pas l’obliger à partir s’il ne trouve pas un projet attrayant. D’autant que la présence de la Ligue des Champions et de Villas-Boas incitent les joueurs à rester. L’OM demanderait entre 35 et 40M€ pour l’ancien joueur du MHSC…

Difficile d’obtenir les montant exigés pour Sarr, Sanson, Kamara ou DCC ?

Ensuite, le joueur qui aurait le plus de touches se nomme Bouna Sarr. Le latéral droit reconverti est à maturité et à 28 ans il pourrait rejoindre un championnat étranger. L’Allemagne (Wolsbourg), l’Angleterre (Everton) mais surtout l’Espagne (Séville, Bétis et Atlético) sont intéressés. L’OM aimerait récupérer un chèque estimé à 15M€. Ensuite, il y a les deux plus jeunes, Boubacar Kamara ne se voit pas partir, malgré l’intérêt du PSG et du Milan. L’OM ne négociera pas en dessous de 40M€. Un tarif que pourrait attendre la direction olympienne pour Duje Caleta-Car, au profil parfait pour la Premier League, mais ce dernier n’a pas (encore) reçu d’offres à cette hauteur… L’OM doit vendre mais devrait avoir du mal à recevoir les offres attendues…

Mercato : Lihadji vers le LOSC… l’OM tient sa revanche ?

Alors qu’Isaac Lhadji devrait rejoindre le LOSC une fois son contrat terminé avec l’OM (30 juin prochain), le club olympien pourrait tenter de s’offrir un jeune du centre de formation lillois…

Le président Eyraud avait expliqué il y a un an que le club olympien voulait miser sur de jeunes joueurs. Un an plus tard, l’OM vient de faire signer 6 nouveaux contrats pros. Par contre, le jeune Isaac Lihadji devrait rejoindre le LOSC, faute d’avoir trouvé un accord avec son club formateur. L’OM pourrait tenter de recruter un jeune lillois qui n’a pas encore signé pro avec le LOSC.

L’OM vise Ngoya ?

Selon Football Mercato, « le deuxième du dernier classement de Ligue 1, a jeté son dévolu sur Joël NGoya, jeune et talentueux milieu de terrain du LOSC. Ce grand gaucher très technique est capable aussi bien d’évoluer en sentinelle qu’au poste de milieu relayeur. »

Ngoya était selon le média spécialisé dans les transferts proche de rejoindre un club italien et serait sollicité par dix clubs français et européens dont Nice et Bordeaux. L’OM doit donc faire face à une grosse concurrence sur ce dossier. Le marché des jeunes joueurs est devenu un enjeux important du football moderne.

Libre de tout contrat au 30 juin, le jeune milieu du LOSC Joël Ngoya a tapé dans l’oeil de l’OM… qui doit faire face à une forte concurrence française et européenne sur ce dossier. https://t.co/Kvc0n4wEYp — Sébastien Denis (@sebnonda) June 15, 2020

Mercato : L’OM prêt à activer un plan B en attaque ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Alors que la piste Mbaye Niang semble s’éloigner, une autre cible made in Ligue 1 pourrait être relancée…

L »avenir de Kostas Mitroglou et Valère Germain, qui n’ont plus qu’un an de contrat (2021), est flou. Un départ d’un ou des deux attaquants cet été est envisageable, l’OM aimerait recruter un buteur avec un profil différent. Dans cette optique, des contacts avec Mbaye Niang ont été initiés, cependant l’attaquant du Stade Rennais pourrait s’orienter vers le Qatar. En effet, selon l’Equipe le joueur aurait des doutes sur la capacité financière de l’OM qui devra s’aquitter d’un montant de 20M€ pour satisfaire le club breton. Du coup, une autre cible de Ligue 1 pourrait être relancée…

Boulaye Dia c’est entre 10 et 15M€ ?

Selon le 10Sport, « l’OM se préparerait très sérieusement à bouger pour Boulaye Dia. Malgré la concurrence de Rennes en France ou Brighton en Angleterre, l’OM a bon espoir de pouvoir récupérer cet atout offensif. Reims, très gourmand cet été, espère entre 10 et 15 millions d’euros pour son attaquant. » L’agent de Dia avait démenti des contact avec l’OM. De plus, l’attaquant de 23 ans avait évoqué son avenir au micro de Téléfoot le 30 mai dernier.

Ça ne sert à rien de partir pour partir — Dia

« L’OM ?C’est flatteur, ça veut dire que j’ai plutôt fait une belle saison. J’ai lu comme tout le monde. Mais je suis concentré à Reims, surtout qu’on s’est qualifiés pour la Ligue Europa, on est en attente des barrages. Après dans le football ça va vite. Si vraiment il doit se passer quelque chose, ce n’est pas moi qui gère, c’est mon agent qui gère en coulisse. Pour l’instant c’est Reims. Ça ne sert à rien de partir pour partir. Si dans le club actuel on peut jouer une Coupe d’Europe, c’est le plus important.” Boulaye Dia – source : TF1 (30/05/2020)