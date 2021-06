La Juve abandonne la piste Milik ? L’OM négocie avec le remplaçant de Sakai et le dossier Guendouzi avance bien… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 16 juin !

« Je ne veux pas comparer Marseille à Naples, ce sont deux villes totalement différentes: certainement toutes les deux très belles, et certainement Marseille est beaucoup plus calme que Naples. Je n’habite pas dans le centre de Marseille mais à quelques kilomètres, mais j’ai entendu dire que même ici, il y a des zones où les fans veulent être proches de l’équipe et en contact avec les joueurs. Je ne cache pas le fait qu’à Marseille je me repose de tout ce que j’ai vécu à Naples, où j’étais constamment arrêté dans la rue par les supporters. En France, tout était fermé à cause de la pandémie, je ne sais pas si quelque chose a changé vu que les clubs sont ouverts, mais vivre à Marseille c’est beaucoup plus facile maintenant pour moi. » Arek Milik – Source : Łączy Nas Ball (15/06/2021)

D’après divers médias transalpins, Arek Milik a toujours été une piste sérieuse pour la Juventus. De son côté, le joueur ne serait pas sensible à l’intérêt des Turinois. Mais les dirigeants italiens, ont pris une décision qui ne devrait pas aller dans le sens d’une arrivée de l’ancien élément de Naples. En effet, les Bianconeri ont prolongé le buteur espagnol Alvaro Morata d’un an, jusqu’en 2022. Une bonne nouvelle pour l’ Olympique de Marseille ? En tout cas, s’il était amené à quitter l’OM, les dirigeants olympiens auraient la lourde tache de trouver un attaquant de son niveau…

Auteur d’une saison plus que convaincante, il pourrait ne pas rester avec le Besiktas. Avec le club stambouliote, il a remporté le titre de Super Ligue, et s’est donc qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Auteur de 7 passes décisives et de 3 buts, Valentin Rosier s’est fait connaître du côté de Dijon.

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire. Il ne manquerait plus qu’un accord avec Arsenal !

Tout semble s’accélérer entre l’Olympique de Marseille et Guendouzi pour un transfert. Le milieu de terrain aurait trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire et une durée de contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations avec Arsenal avancent dans le bon sens.

OM are progressing in talks to sign Mattéo Guendouzi from Arsenal. Personal terms already agreed. 🇫🇷

Smith-Rowe will stay and he’s 100% signing a new contract – no doubt. ✍🏻

Aston Villa bid turned down, as @David_Ornstein reported.#AFC still negotiating to sell Xhaka to Roma. https://t.co/LV5vpXxfuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2021