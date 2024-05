La Lazio veut déjà toucher le jackpot avec Guendouzi ? Confirmation pour McCourt et Longoria ! Point sur la blessure de Rongier… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : La Lazio veut déjà toucher le jackpot avec Guendouzi ? La Provence confirme pour McCourt et Longoria ! Pourquoi la blessure de Rongier prend autant de temps à guérir ?

La Lazio veut déjà toucher le jackpot avec Guendouzi ?

Arrivé à la Lazio de Rome en provenance de l’Olympique de Marseille cet été pour 18 millions d’euros avec bonus, Mattéo Guendouzi pourrait finalement déjà quitté le club italien dès ce mercato. Les Biancocelesti auraient fixé un tarif très supérieur à celui conclu avec les dirigeants olympiens pour son rachat définitif.

Prêté cet été à la Lazio de Rome avec option d’achat de 13 millions d’euros plus 5 millions de bonus, Matteo Guendouzi était devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe de Maurizio Sarri. Mais l’arrivée d’Igor Tudor, son ancien entraîneur à l‘OM, avec lequel les relations ont toujours été tendues, pourrait compromettre son avenir au sein du club romain.

30 millions d’euros pour Guendouzi ?

Selon Il Messaggero, le prix fixé pour le départ de l’international français (8 sélections) serait de 30 millions d’euros (bonus compris), soit 12 millions de plus que le tarif conclu avec la direction marseillaise pour son rachat définitif.

« Retourner à l’OM ? C’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur »

« Je n’ai pas de regrets. J’étais venu pour un projet de jeu, avec le club. C’était très attractif pour moi. Cela allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu’homme, a confié Guendouzi dans un entretien accordé à Canal +. Sur ma deuxième saison et le début de ma troisième saison, cela a changé. Quand il y a un changement de coach, le style de jeu est également modifié. Cela convient à certains et non à d’autres. J’en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j’ai fait à Marseille. J’aurai voulu ramener un trophée. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et malheureusement on a pas réussi à le faire. Je retiens que du positif à l’OM », a-t-il ajouté avant d’entrevoir la possibilité d’un retour au club: « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. »

Alors que les rumeurs de vente n’en finissent plus de circuler, le journal The Guardian révélait que Frank McCourt était plus que jamais attaché au club et serait prêt à investir de nouveau… Une information confirmée par la Provence ce jeudi !

Alors que l’OM va disputer ce jeudi soir sa demi-finale retour de Ligue Europa à Bergame face à l’Atalanta, Franck McCourt serait bien décidé à relancer un projet solide à Marseille. Ce jeudi la Provence confirme que l’actionnaire majoritaire Franck McCourt veut conforter Longoria dans son rôle de président et lui offrir un peu plus de moyens. De plus, le directeur commercial, Grégory La Mela « verrait ses prérogatives renforcées ». Le beau parcours du club en Europa League serait un signe important pour McCourt qui verrait d’un bon œil une qualification pour la finale qui se jouera en Irlande d’où sa famille est originaire…

Quel est vraiment le projet de Frank McCourt ? Celui-ci ne s’est plus du tout exprimé sur le sujet depuis de très long mois. Alors que l’OM est annoncé en vente, cela serait l’inverse à en croire The Guardian. Le journal anglais publie ce lundi un article qui révèle que McCourt souhaite investir de nouveau dans le club, via sa société McCourt Global pour combler le fossé avec les géants d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne et à Paris.

« L’engagement de McCourt reste à long terme, il n’a pas l’intention de la vendre », peut on lire dans l’article consacré au club marseillais.

Nous devons être un club stable de Ligue des champions — Longoria

« Je pense que nous avons transformé beaucoup de choses et je suis fier de la façon dont nous avons développé la partie institutionnelle du club (…) Le potentiel de ce club est énorme, mais pour l’exploiter, nous devons être un club stable de Ligue des champions », déclare le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria dans ce même article.

Pourquoi la blessure de Rongier prend autant de temps à guérir ?

Le capitaine Valentin Rongier, blessé contre Lille début novembre, devait manquer 3 à 4 mois de compétition selon les médecins. Problème, cela fait maintenant 6 mois que le numéro 21 est absent.

Victime d’une fracture de la rotule du genou gauche lors d’OM-Lille le 5 novembre dernier, Valentin Rongier n’est toujours pas de retour avec ses coéquipiers, 6 mois après. D’abord, la faute à un mauvais diagnostique. Opéré à Lyon par le le chirurgien Bertrand Sonnery-Cottet, Rongier devait manquer « seulement » 3 à 4 mois de compétition selon le staff médical. L’idée était de reprendre avec le groupe en février. Mais début mai, ce n’est toujours pas le cas. « Et quand on dit à Valentin trois mois, c’est trois mois, confie une source olympienne. Ce cartésien s’est attaché à ce délai. Et il a conçu de la frustration en voyant cette convalescence s’étirer. »

Début 2024, le milieu défensif marseillais a repris la course mais a directement été freiné par des douleurs. « Cette blessure est assez rare pour un sportif, il y a peu de cas similaires pour se projeter et étalonner la durée de la convalescence, et le délai donné était erroné », confie un proche du joueur. Depuis l’arrivée de Gasset, le capitaine de l’OM a pu re-courir, enfin, et il est dans la dernière phase de sa réathlétisation. Il a même regoûté au plaisir de toucher le ballon, lors d’une séance d’entraînement.

Un capitaine important

Depuis novembre et sa blessure au genou, Rongier occupe son rôle de capitaine partout, sauf sur le terrain donc ! Présent sur le banc du Vélodrome lors de l’échauffement de son équipe, dans les tribunes pendant le match, en salle de presse au coup de sifflet final et dans le vestiaire après les rencontres, le marseillais reste impliqué et important pour ses coéquipiers. Voire même pour son coach, qui a loué la détermination et le rôle de l’ancien Nantais.

« Je suis très content que vous me parliez de Valentin. Cela va être le seul joueur de l’effectif avec qui je n’ai pas travaillé. Sachez que tous les matins, à 8 heures, je bois le café avec lui, il m’aide du mieux possible, il me donne des petits détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans les vestiaires avant le match, il est dans les vestiaires après le match. Il a un discours de capitaine, il est respecté. Sa blessure a été retardée par rapport à un diagnostic trop précoce. Il a un mental de fer, il s’est fait une raison aujourd’hui, il sait qu’il va devoir attendre un ou deux mois de plus, et il redeviendra le grand capitaine qu’il a toujours été. »