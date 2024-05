Atalanta – OM (Ligue Europa): à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte ce jeudi l’Atalanta à Bergame pour la 1/2 finale d’Europa League retour. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre de Coupe d’Europe dans cette article.

L’OM de Jean-Louis Gasset a toutes ses chance après le match nul à l’aller 1-1. Les joueurs marseillais ont aussi battu Lens avant le premier match et peuvent encore espérer une qualification pour une petite coupe d’Europe la saison prochaine. De plus, l’infirmerie marseillaise se vide avec les retour de Sarr, Clauss, Merlin, Soglo mais aussi Meité. Par contre, Rongier est toujours blessé, Garcia, Gueye et Onana ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés par le coach Gasset.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Atalanta – OM ?

L’OM affronte l’Atalanta ce soir. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur M6 et Canal+ Foot !

Comment voir Atalanta – OM en streaming ?

Vous pouvez vous connecter sur le site d’M6 ou alors sur Canalplus (si vous avez un abonnement).

Un 3-4-1-2 hybride ?

Lopez Mbemba Gigot BalerdiClauss Veretout Kondogbia MerlinHaritSarr Aubameyang

Là c’est le match. Le match qu’il faut réussir

Gasset : « Qu’on se transcende au Vélodrome, c’est évident mais ils ont conscience que demain c’est le match à gagner. C’est celui-là, il y en aura pas d’autres. L’équipe qui fait nul à l’extérieur part favori mais on va tout donner ! » #ATAOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 8, 2024

Interrogé ce mercredi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a évoqué les difficultés de l’OM à l’extérieur. « Là c’est le match. Le match qu’il faut réussir. Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Ils sont prêts à tout donner, il me le disent tout le temps. L’état d’esprit du match aller ne suffira pas, il faudra ce brin d’efficacité en plus pour arracher l’exploit. Il faudra faire le match idéal. »