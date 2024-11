La mise au point de Benatia, la rumeur Osayi-Samuel et perquisition chez Labrune… Les 3 Infos OM de ce mardi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi :

Pogba est un joueur de la Juve, je ne me permettrai pas de me prononcer — Benatia

L’idée d’une arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps. Avec la réduction de la durée de sa suspension, la rumeur d’un transfert du milieu de terrain français vers le club phocéen ne cesse d’alimenter les discussions dans le milieu du football.

Patrice Evra, ancien joueur emblématique de l’OM et ancien coéquipier de Pogba à la Juventus, avait mis de l’huile sur le feu en évoquant la possibilité de voir son compatriote rejoindre Marseille. Selon Evra, Pogba serait une recrue de choix pour l’OM, et l’enthousiasme pour un tel transfert semble croître, même si le joueur lui-même a pris soin de démentir ces rumeurs avec une pointe d’humour.

Lors d’une interview, Paul Pogba a évoqué la possibilité de revenir en Ligue 1, notamment à l’OM, en déclarant : « pourquoi pas », tout en précisant qu’il prenait « à la rigolade » les spéculations concernant une future arrivée à Marseille. Il a également évoqué la possibilité d’explorer d’autres horizons, notamment en Major League Soccer (MLS), où des opportunités pourraient se présenter pour lui.

L’Olympique de Marseille semble donc jouer avec l’idée d’attirer Pogba, mais pour l’heure, aucune décision concrète n’a été prise. Dans une interview accordée à Tuttosport, le conseiller sportif à l’Olympique de Marseille Mehdi Benatia a préféré éviter de se prononcer directement sur ce dossier brûlant. Il a répondu en plaisantant : « Pat (Evra) et Paul (Pogba) sont mes amis… (rires) Pogba est un joueur de la Juve, je ne me permettrai pas de me prononcer. Sur le plan humain, je suis content que sa suspension ait été réduite et qu’il puisse revenir jouer rapidement. »

Paul Pogba reste un joueur très apprécié en France, et son retour en Ligue 1, que ce soit à l’OM ou dans un autre club, est un sujet qui passionne les supporters. Toutefois, des questions subsistent concernant son avenir. Alors que l’OM semble avoir un intérêt réel pour sa signature, l’incertitude persiste sur le côté sportif et financier d’un tel transfert, d’autant plus que Pogba doit d’abord retrouver la pleine forme après sa suspension.



En résumé, l’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba à l’OM reste ouverte, mais il faudra attendre des développements plus concrets pour savoir si ce transfert prendra forme. Les fans de l’Olympique de Marseille sont évidemment impatients de connaître l’avenir de ce joueur talentueux, tandis que Pogba lui-même semble encore garder ses options ouvertes.

L’OM vise Bright Osayi-Samuel (libre en juin prochain)

L’Olympique de Marseille rencontre des difficultés sur les postes de latéraux cette saison. Ni Murillo, ni Lirola ne se sont vraiment imposés, un recrutement à ce poste pourrait intervenir cet hiver. Un international nigérian serait pisté…

En effet, les performances des défenseurs latéraux, tant à gauche qu’à droite, ne sont pas à la hauteur des attentes. Ulisses Garcia, sur le flanc gauche, peine à s’imposer, tandis que sur le côté droit, Amir Murillo et Pol Lirola ne parviennent pas toujours à convaincre, malgré quelques réalisations, notamment un but inscrit contre Lyon (3-2). De plus, Quentin Merlin, régulièrement blessé, n’a disputé que quatre matchs cette saison, dont la récente victoire à Nantes (2-1).

Face à ces difficultés, l’OM chercherait à renforcer son effectif en recrutant un nouveau latéral. Selon les informations rapportées par la presse turque et relayées par But !, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Bright Osayi-Samuel, latéral droit nigérian évoluant actuellement à Fenerbahçe. Le joueur de 26 ans a connu des pépins physiques cette saison, disputant seulement neuf matchs sous la direction de José Mourinho. Lors de cette période, il a délivré une passe décisive. Son contrat avec Fenerbahçe arrive à son terme en juin 2025, ce qui pourrait permettre à l’OM de le recruter à un prix plus abordable en janvier. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 8 millions d’euros.

Il est également à noter que le RC Lens suit de près la situation de Bright Osayi-Samuel, l’international nigérian ayant déjà accumulé 18 sélections avec son équipe nationale. Le recrutement d’un joueur polyvalent qui peut jouer également au poste de milieu de terrain pourrait donc être une solution intéressante pour Marseille afin de renforcer son secteur défensif sur les côtés.

Bright Osayi-Samuel, actuel défenseur de Fenerbahçe, possède un parcours intéressant en Angleterre avant de rejoindre la Turquie. Formé à l’académie de Blackpool, le latéral droit nigérian a fait ses débuts professionnels en Championship, avant de se faire remarquer par QPR (Queens Park Rangers), où il a continué à progresser et à attirer l’attention des clubs européens. Son expérience en Angleterre, tant à Blackpool qu’à QPR, lui a permis de développer une grande polyvalence et une solide expérience sur le côté droit. Aujourd’hui, avec ses performances à Fenerbahçe et ses 18 sélections avec le Nigeria, Osayi-Samuel suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Perquisition chez Labrune

Le parquet national financier (PNF) a intensifié son enquête ce mardi matin en procédant à une perquisition à la LFP (Ligue de Football Professionnel). Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une investigation ouverte suite à une plainte déposée par l’association anticorruption « AC !! ». L’enquête porte sur les conditions de l’accord conclu entre la LFP et le fonds d’investissement CVC, qui a acquis 13 % du capital de la Ligue en échange d’un apport financier de 1,5 milliard d’euros.

Ouverte en juillet 2024, l’enquête vise plusieurs infractions graves : détournement de fonds publics, corruption active et passive, et prise illégale d’intérêts. Selon l’Equipe, les autorités judiciaires ont confié cette affaire à la Section de recherche de Paris de la gendarmerie, qui mène actuellement des perquisitions à différents endroits clés, dont le domicile de Vincent Labrune, le président de la LFP, à Saint-Rémy-de-Provence, et les bureaux du fonds CVC.

🚨 Escándalo en Francia: registran la casa del presidente de la liga

🇫🇷 Según adelantó L’Équipe, el domicilio de Vincent Labrune fue objeto de registro este martes, además de la sede de la liga, por el acuerdo con CVC.

L’enveloppe de 37,5 millions d’euros au cœur de l’affaire

Un des principaux points d’achoppement de l’enquête concerne la gestion d’une enveloppe de 37,5 millions d’euros allouée aux négociations. Cette somme devait récompenser les banques, les avocats, et certains dirigeants de la LFP. 12 millions d’euros ont été attribués aux banques ayant conseillé la Ligue, tandis que 5 millions d’euros ont été alloués aux honoraires des avocats. En outre, Vincent Labrune et d’autres dirigeants ont perçu une part importante de primes, totalisant 8,5 millions d’euros. Les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances exactes de cette distribution et la décision des bonus.

Le rapport du Sénat sur les fonds d’investissement dans le football français avait déjà pointé plusieurs zones d’ombre, notamment concernant l’augmentation salariale de Vincent Labrune. Actuellement, Christophe Ingrain, l’avocat de la LFP, refuse de commenter cette affaire.