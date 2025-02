La mise au point de Benatia sur le mercato, 4 gros noms contactés et les pourquoi du dossier Pogba… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Benatia ne mâche pas ses mots sur les changements permanents (et Wahi)

Au cours d’un entretien accordé au journal l’Equipe, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a clarifié sa vision. Il assume les nombreux changements au sein de l’effectif et insiste sur la nécessité d’un cadre strict. Il revient notamment sur le cas Elye Wahi, récemment transféré à Francfort, et sur les exigences mentales requises pour évoluer au plus haut niveau.

Depuis plusieurs mois, l’OM est accusé de multiplier les changements dans son effectif à chaque mercato, donnant l’image d’un club instable. Medhi Benatia s’est exprimé sur cette politique et défend des choix assumés : « Mon but n’est pas de changer d’équipe tous les cinq mois. On peut avoir de la patience, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables, le but est de se fier à certains joueurs avec une certaine mentalité et d’aller de l’avant, comme un Isma Bennacer, par exemple, je sais qu’il remplit toutes ces cases. »

Le dirigeant marseillais souligne ainsi que chaque recrue est évaluée non seulement sur ses qualités techniques, mais aussi sur son attitude et son professionnalisme. Ceux qui ne correspondent pas à ces critères ne restent pas longtemps sous le maillot olympien.

A lire aussi : Mercato : L’OM a fait très gros coup ! (en plus de Bennacer et Gouiri)

Elye Wahi : un talent à encadrer

Le cas Elye Wahi illustre parfaitement cette philosophie. L’attaquant, passé par Lens et désormais à Francfort, n’a jamais été une surprise pour les dirigeants marseillais, qui connaissaient ses forces mais aussi ses fragilités mentales. Medhi Benatia l’explique clairement : « Un Wahi, vous ne pouvez pas découvrir ses failles mentales à son arrivée. Vous connaissez son agent depuis un bail, ses anciens coaches… Si Elye n’avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club. »

Le directeur du football insiste sur la nécessité d’un cadre strict pour tirer le meilleur des joueurs. « Je ne suis pas dans la police, je peux être là pour les joueurs, matin, midi et soir, ça ils le savent, mais je dois mettre un cadre, une discipline, un environnement de travail. Celui qui ne peut pas répondre à ça, je n’ai pas de problème à m’asseoir et trouver des solutions. »

A lire aussi : Mercato OM : Benatia a tenté de récupérer un crack du Real Madrid cet hiver !

🎁 🍿FCM est partenaire de l’avant première du film MERCATO avec Jamel Debbouze au cinéma @pathe.joliette ce vendredi 7 février à 20H.

Pour l’occasion, nous faisons gagner 2 invitations pour assister à cet événement en présence de l’équipe du film. Pour les obtenir:

➡️ follow… pic.twitter.com/2TlQZ64yzq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2025

Tel, Laporte, Endrick et Pogba contactés

Durant le mercato hivernal, l’OM a exploré plusieurs pistes ambitieuses. RMC vient de sortir 4 noms de joueurs qui ont été dans les discussions sans que cela n’aboutissent… pour le moment.

Le club olympien a tenté de recruter des joueurs de renom comme Mathys Tel, Aymeric Laporte, Endrick et Paul Pogba. Malgré ces efforts, aucun de ces dossiers n’a abouti, mais certains pourraient être relancés à l’avenir.

A lire aussi : Mercato : L’OM a fait très gros coup ! (en plus de Bennacer et Gouiri)

• Mathys Tel Le jeune attaquant du Bayern Munich, finalement prêté à Tottenham, figurait parmi les cibles de l’OM. Medhi Benatia a activé son réseau et contacté l’ancien Rennais, qui s’est montré réceptif au projet marseillais. Toutefois, « il voulait avant tout évoluer en Premier League », une destination qu’il a finalement privilégiée, malgré l’intérêt et les discussions avancées avec Pablo Longoria et Medhi Benatia.

🔥⚪🔵 Pogba, Endrick, Laporte, Tel… les infos RMC Sport sur les gros coups tentés par l’OM en janvier. @FabriceHawkins https://t.co/iDqRb00a7m pic.twitter.com/71sQc0TzRu — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2025



• Aymeric Laporte Le défenseur international espagnol, évoluant à Al-Nassr depuis 2023, était prêt à rejoindre l’OM. Cependant, des complications financières ont bloqué l’opération. « Laporte était séduit par le projet, mais certains aspects économiques ont empêché la finalisation du transfert », révèle une source proche du dossier. Le recrutement du joueur pourrait néanmoins être réévalué en fonction de la qualification du club en Ligue des champions.

• Endrick L’OM a également tenté un coup audacieux en approchant la pépite brésilienne promise au Real Madrid. Medhi Benatia a sondé l’agent du joueur et contacté le club madrilène pour un prêt. Mais la réponse a été catégorique : « Aucune chance que cela se fasse cet hiver. » Marseille avait aussi envisagé Marcus Rashford, mais l’opération était tout aussi compliquée.

• Paul Pogba Sans club depuis son départ de la Juventus, le champion du monde 2018 avait été validé par Roberto De Zerbi. Acceptant même un effort financier, il était prêt à rejoindre l’OM. Pourtant, la direction marseillaise a préféré renoncer à ce recrutement, Pablo Longoria expliquant que « l’équilibre du vestiaire aurait été mis en péril avec l’arrivée de Pogba, alors qu’il n’est pas encore prêt à jouer. » Si aucun club ne l’enrôle d’ici cet été, Marseille pourrait revenir à la charge pour le milieu français.

Malgré ces échecs, le mercato hivernal a prouvé l’ambition de l’OM, qui reste déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de haut niveau.

Impossible de recruter un joueur libre en Europe avant juin

Le mercato hivernal a fermé ses portes sans que Paul Pogba ne trouve de club, alors que sa suspension pour dopage prendra fin en mars. Mis à part en Italie, les clubs européens ne peuvent plus recruter d’ici juin…

Un dossier qui a notamment été étudié par l’Olympique de Marseille, comme l’a confié Mehdi Benatia, directeur du football du club phocéen, dans une interview à L’Équipe : « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n’est pas encore ‘fit’, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? »

Benatia ne voulait pas le faire en janvier

A lire : Mercato : l’OM a donné ces salaires, Rennes et Monaco ne peuvent pas suivre…

Le simple fait d’évoquer son nom suffit à susciter l’intérêt des amateurs de football. Talent unique, charisme indéniable et palmarès impressionnant, Paul Pogba reste un joueur à part. Cependant, il est actuellement sans club. Le mercato d’hiver aurait pu lui offrir l’opportunité de relancer sa carrière, brutalement stoppée le 11 septembre 2023, après la révélation de son contrôle positif à la DHEA en août de la même année. Toutefois, aucun club n’a pris le pari de le recruter.

En Ligue 1, son nom a été associé à l’OM, mais le club marseillais a préféré renforcer son effectif pour le court terme. La prudence domine chez la plupart des dirigeants, comme l’explique un expert du marché des transferts à l’Equipe : « L’immense majorité des clubs ne pensent pas au moyen terme mais à l’immédiat. Pogba est suspendu jusqu’à mars, il n’a pas joué depuis plus d’un an, il est difficile de dire quand il sera apte à reprendre. »

La condition physique du joueur soulève en effet de nombreuses interrogations. Paul Pogba, qui fêtera ses 32 ans le mois prochain, n’a plus disputé de match officiel depuis le 3 septembre 2023. Lors de la saison précédente, marquant son retour à la Juventus, il n’avait joué que dix rencontres en raison d’une blessure au ménisque qui l’a privé de la Coupe du monde 2022.

A lire : Mercato OM : Ces 4 gros noms tentés cet hiver !

Impossible de recruter un joueur libre en Europe avant juin

Dans la plupart des ligues européennes, il est impossible de recruter un joueur libre après la clôture du mercato hivernal. Cependant, certaines exceptions existent, comme le recrutement de jokers médicaux en cas de blessure grave d’un joueur sous contrat. Bien que certains comme l’Italie (jusqu’au 25 février) ou la Turquie (jusqu’au 11 février) permettent encore les signatures. D’autres destinations exotiques restent accessibles, notamment la MLS (23 avril) ou le Brésil (28 février), mais les sollicitations concrètes manquent encore.

L’OM ne ferme pas la porte pour cet été

L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus semble toutefois prêt à patienter. Son objectif reste clair : revenir au plus haut niveau et espérer une nouvelle convocation en équipe de France. Comme l’a indiqué Mehdi Benatia, l’OM n’exclut pas de revenir à la charge : « On va suivre l’évolution sur les six mois, et s’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente. »