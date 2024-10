La mise au point de Longoria, Pogba ça négocie? RMC donne ses infos… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : La mise au point de Longoria, Pogba ça négocie? RMC donne ses infos…

Ces dernières heures, les supporters marseillais se sont enflammés sur la possibilité de faire signer Paul Pogba. RMC assure qu’il n’y a rien pour le moment.

Le journaliste ivoirien Malick Traoré a enflammé les réseaux sociaux ce mardi soir. Ce dernier expliquait dans un tweet que l’OM avait démarré, il y a quelques semaines, des discussions pour faire signer Paul Pogba. RMC calme le jeu ce mercredi en assurant qu’il n’y aucune négociation pour la venue du milieu de terrain français.

C’est désormais officiel, Paul Pogba pourra bientôt refouler les pelouses après sa longue suspension ! Le calvaire se termine en mars 2025 après le communiqué du TAS… De quoi faire rêver les supporters marseillais de le voir sous le maillot de l’OM, encore plus après la déclaration glissée par Patrice Evra sur RMC. Pour nos intervenant dans notre émission Débat Foot Marseille diffusée ce lundi, l’ancien latéral gauche ne dit pas ça pour rien !

Pablo Longoria a été interrogé sur l’instabilité chronique de l’OM, il s’est justifié concernant le gros écrémage lors du mercato estival. Lors d’un entretien accordé à l’Equipe il n’a pas mâché ses mots concernant les cadres de la saison dernière.

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur les départs des anciens cadres Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Jonathan Clauss. la réponse est sanglante en pointant du doigt les mauvaise performances de 2023/2024. « La réponse est simple : si on a fini huitième, c’est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l’envie de construire. (…) Dans le football moderne, c’est important de faire respecter le club. On se pose souvent la question : qui a le plus de pouvoir ? Les joueurs ou le club ? Pour moi, cela doit toujours être le club, dans le respect des droits de chacun, bien sûr. Cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela pose un cadre très clair avec des règles très claires. »

Longoria martèle que le groupe de la saison dernière n’a pas été au rendez-vous. « J’ai beaucoup de respect pour Marcelino, (Gennaro) Gattuso ou encore (Jean-Louis) Gasset. Et ils l’ont tous constaté : dans ce vestiaire, il s’était construit une sorte de barrière avec l’extérieur, que ce soit le coach, les dirigeants. Il y avait une atmosphère que je n’aimais pas. J’ai mal pris cette publication (de Pape Gueye), bien sûr. Quand j’ai fini mon aventure avec Valence (en 2019), j’ai respecté le club qui m’a donné une opportunité. »

Annoncé par Patrice Evra comme étant une possibilité pour le mercato d’hiver, un journaliste confirme des discussions entre l’OM et le milieu de terrain !

C’est confirmé ! Ce qui était alors une rumeur lancée par Patrice Evra sur RMC se transforme en information. D’après Malick Traoré, journaliste ivoirien, l’OM est bien en discussions avec Paul Pogba pour une arrivée cet hiver. Mehdi Benatia aurait d’ailleurs débuté les discussions il y « plusieurs semaines » !

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024