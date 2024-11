La mise au point de Rabiot sur le PSG, le bilan de la J12 et Rongier, le grand gagnant… Les 3 Infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Rabiot se paye les supporters du PSG

Parisien entre 2012 et 2019, Adrien Rabiot a donc récemment rejoint, à la surprise générale, la cité phocéenne et l’OM après cinq années passées à la Juve. Un choix qui n’est toujours pas passé pour les fans parisiens et certains observateurs et dont il a évoqué les circonstances ce dimanche matin sur Télefoot.

Libre après la fin de son contrat avec la vieille dame, beaucoup envoyait l’ex Titi parisiens chez des cadors européens comme Manchester United, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, mais c’est bien à l’OM que l’international français s’est engagé début septembre.

« Je suis très content de ce choix ! »

Dans le cadre de la mythique émission de foot de TF1, l’ex juventino est donc revenu sur les circonstances qui l’ont amenés à poser ses valises dans le sud de la France.

« En ayant discuté avec Mehdi Benatia, avec le coach De Zerbi qui est aussi un super coach, ça m’a vraiment attiré et je suis très content de ce choix. » Adrien Rabiot évoque les circonstances qui l’ont poussé à rejoindre l’OM cet été, de l’appel de Medhi Benatia, aux discussions… pic.twitter.com/N5s5xnlzKJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024

Ainsi, depuis son arrivée à Marseille, celui qu’on surnomme le « Duc » a pris part à 9 rencontres sous la tunique phocéenne. 9 rencontres et, depuis samedi, 7 titularisations consécutives, une statistique qui illustre parfaitement l’importance que l’ex-Parisien est en train de prendre dans le collectif de Roberto De Zerbi.

« Faut arrêter l’hypocrisie ! »

La signature d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a constitué une grosse surprise lors de ce mercato. Elle a fait enragé du côté du PSG, son club formateur…

Dans une interview pour Téléfoot, l’international français a répondu sans prendre de gants aux supporters déçus de la capitale : « Quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné ! On ne m’a pas fait de cadeau, on a pas été plus que ça derrière moi… Maintenant après cinq ans à la Juventus, dire « on l’a bichonné »… Faut arrêter ! Y’a rien eu de tout ça. Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie ! J’ai pris cette décision-là. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, être déçus mais le manque de respect sur les réseaux, c’est quelque chose que je n’accepte pas. Le reste, c’est du football. »

Adrien Rabiot répond cash aux supporters du PSG déçus de son choix : « Ma dernière saison quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là ! 😠 𝗔𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗼𝗻𝘀 𝗹’𝗵𝘆𝗽𝗼𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲. 🗣️ » 🎥 @telefoot_TF1 pic.twitter.com/gb6gZ6wI1u — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2024

Nice recolle, le classement !

Pour la 6ème fois de la saison, l’OM de De Zerbi a su se montrer performant à l’extérieur en allant s’imposer trois buts à un à Bollaert. Un succès qui permet aux olympiens de rester au contact des monégasques et de maintenir ses concurrents à distance comme l’OGC Nice, tombeur du Racing club de Strasbourg (2-1) en clôture de la 12ème journée.

En effet, après une première période à l’avantage des alsaciens, qui avaient ouvert la marque grâce à Bakwa (20ème), les niçois ont totalement renversé la vapeur au retour des vestiaires. Grâce à des réalisations de Melvin Bard (54ème) et à un but contre son camp de Sylla (62e), les hommes de Frank Haise ont donc réussis à arracher un succès qui leur permet de reprendre la 5ème place aux lyonnais, qui n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse d’Auguste-Delaune (1-1). Trois points qui permettent surtout aux aiglons de rester au contact du podium et de l’ OM.

Dans l’autre match impliquant un concurrent direct de l’OM aujourd’hui, l’ancien entraîneur olympien, Jorge Sampaoli a débuté son aventure rennaise par une défaite (1-0) face aux dogues de Bruno Genesio.

LES RÉSULTATS DE LA J12

Vendredi 22 novembre 2024

AS Monaco – Stade Brestois 29 : 3 – 2

Paris Saint-Germain – Toulouse FC : 3 – 0

Samedi 23 novembre 2024

RC Lens – Olympique de Marseille : 1 – 3

AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC : 1 – 0

Stade de Reims – Olympique Lyonnais : 1 – 1

Dimanche 24 novembre 2024

LOSC Lille – Stade Rennais FC : 1-0

FC Nantes – Havre AC : 0-2

AJ Auxerre – Angers SCO : 1-0

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace : 2-1

LE CLASSEMENT À L’ISSUE DE LA J12

1 Paris Saint-Germain 32 12 10 2 0 36 10 26 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11 3 Marseille 23 12 7 2 3 27 16 11 4 Lille 22 12 6 4 2 19 11 8 5 Nice 20 12 5 5 2 23 12 11 6 Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3 7 Auxerre 19 12 6 1 5 21 19 2 8 Reims 18 12 5 3 4 20 16 4 9 Lens 17 12 4 5 3 13 12 1 10 Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1 11 Strasbourg 13 12 3 4 5 21 24 -3 12 Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6 13 St Étienne 13 12 4 1 7 11 25 -14 14 Le Havre 12 12 4 0 8 10 23 -13 15 Rennes 11 12 3 2 7 13 19 -6 16 Nantes 10 12 2 4 6 14 19 -5 17 Angers 10 12 2 4 6 13 21 -8 18 Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

Rongier le grand gagnant…

Dans L’After sur RMC, Walid Acherchour a analysé la victoire de l’OM à Lens (1-3) et évoqué le retour en forme de Valentin Rongier. Selon le consultant, ce dernier est « le grand gagnant » de cette victoire, notamment après un début de saison compliqué où il n’était pas toujours titulaire.

Valentin Rongier avait eu un rôle modifié, jouant notamment en latéral contre Nice, une expérience qui s’était mal passée. Mais face à Lens, il a montré qu’il pouvait être fiable et apporter à l’équipe, en particulier en Ligue 1. Bien que Walid Acherchour admette ne pas être un fan inconditionnel de Rongier, il souligne son importance dans l’équilibre de l’OM.

Le consultant rappelle que Rongier, bien qu’ayant des limites sur le plan créatif, est un joueur précieux pour son expérience et ses repères solides. Cependant, Acherchour met en garde contre des interrogations tactiques à venir : face à des équipes qui défendent en bloc bas, comme Monaco ou d’autres formations plus attentistes, le milieu marseillais, avec Rongier, pourra-t-il être suffisamment créatif pour percer des défenses regroupées ? « Rongier est le grand gagnant de la victoire de ce soir. On sait qu’il avait beaucoup utilisé Harit avant qu’il ne soit suspendu et un peu blessé. Il avait utilisé aussi Ismaël Koné, qui n’a pas été extraordinaire mais qui a des qualités. Il faut savoir que Rongier n’était pas en forme pour prétendre à une place de titulaire. Il avait dû jouer au poste de latéral contre Nice, où ça s’était mal passé. Je ne suis pas le plus grand fan de Valentin Rongier, mais c’est vrai qu’il est très important dans une équipe et qu’il est fiable. En Ligue 1 surtout, parce qu’après en Europe c’est autre chose. Il montre encore une fois ce soir qu’il a des repères et qu’il peut apporter à cette équipe. Maintenant, la question c’est : est-ce que face à un bloc bas ce milieu de terrain sera efficace ? Contre Monaco il y aura beaucoup plus d’espaces, alors je pense que De Zerbi va le reconduire. Mais face à un milieu de terrain qui va les attendre, est-ce que c’est un milieu de terrain assez créatif pour faire la différence ? »

Il faut savoir que Rongier n’était pas en forme pour prétendre à une place de titulaire

🗨️ Pour @walidacherchour, « Rongier est le grand gagnant de la victoire à Lens. Il est fiable et très important dans une équipe. Ce soir, il a une fois de plus montré qu’il peut apporter des repères à cet effectif » pic.twitter.com/5BOZDWYOqr — After Foot RMC (@AfterRMC) November 23, 2024

Dans des matchs comme celui contre Monaco, où l’OM aura plus d’espaces, Rongier et son milieu de terrain seront plus à l’aise. Acherchour reste prudent, estimant que cette formule doit encore être testée contre des équipes qui privilégient la défense.

En résumé, bien que la victoire de l’OM contre Lens soit un bon signe, Walid Acherchour estime que le retour de Rongier, s’il est pertinent, devra encore prouver son efficacité face à des formations plus fermées.