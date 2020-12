Rennes : Quatre absents et un possible retour face à l’OM ?

Alors qu’André Villas-Boas est privé de Duje Caleta Car et Morgan Sanson, son homologue rennais Julien Stéphan doit faire avec plusieurs absents. Par contre, Rennes pourrait récupérer son gardien titulaire…

L’OM se déplace à Rennes ce mercredi dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Alors que le club olympien devrait pouvoir s’appuyer sur les retours de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi, Julien Stéphan pourrait récupérer lui son gardien titulaire Alfred Gomis. Romain Salin qui occupe ce poste pourrait donc faire son retour sur le banc. Selon le Télégramme, l’international sénégalais va mieux suite à sa blessure à la hanche depuis quinze jours. Il pourrait retrouver donc sa place. Par contre, Rugani (cuisse), Martin (cheville), Del Castillo (blessure musculaire) et Guirassy (cuisse) devraient être absents pour cette reception de l’OM…

A lire : RIOLO : « CE QUE FAIT L’OM C’EST JUSTE INCROYABLE »

Hier en conférence de presse, André Villas-Boas a déjà donné une idée de la composition du onze breton.

On a la possibilité d’écarter Rennes de la course au podium — Villas-Boas

« Je ne vois pas d’absents, ils sont tous là, la meilleure équipe va jouer contre nous, ça veut dire Traoré, Maouassa, Da Silva, Aguerd, Bourigeaud, Camavinga, Nzonzi, Niang… Truffert peut-être et Doku. Donc je ne sais pas quels sont les absents. J’attends plus ou moins la même équipe qui a joué contre Nice, avec le retour de Bourigeaud. On a la possibilité d’écarter Rennes de la course au podium. C’est un concurrent direct. Monaco et Rennes à la suite, c’est un calendrier dur pour nous. Mais on s’élève aussi contre les grandes équipes. On montre nos capacités, notre concentration, on affiche plus nos qualités. On a fait un bon résultat en gagnant à Rennes la saison dernière, ce type de souvenir nous aide dans la motivation. Mais ça va être dur, en tout cas sur le papier ce n’est pas un match facile du tout. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (14/12/2020)