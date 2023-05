La porte de sortie se referme pour Tudor, Haise lance le match, et Di Meco fataliste sur les chances de titre … Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce mardi : La porte de sortie se referme pour Tudor, Haise lance le match face à Marseille, Di Meco fataliste sur les chances de titre.

Mercato OM : Tudor, la porte de sortie se referme !

En s’imposant face à Auxerre l’OM est revenu à 5 points du PSG et a surtout conforté sa seconde place du classement de Ligue 1 devant Lens. Pour Tudor et ses ouailles, la fin de saison s’annonce donc palpitante. Concernant l’avenir du coach olympien, une porte de sortie majeure vient peut-être de se refermer.

L’Olympique de Marseille va-t-il conserver son entraîneur Igor Tudor la saison prochaine ? Ce dernier est annoncé dans la short-list de son ancien club la Juventus depuis de nombreux mois. Mais cette porte de sortie semble s’être refermée. En effet le directeur général turinois a expliqué que l’actuel entraîneur du club italien, Massimiliano Allegri, continuera à diriger la Juve la saison prochaine : « Il est assez évident que Massimiliano Allegri va rester. Il sera notre entraîneur, il a signé un contrat de quatre ans et nous n’en sommes même pas à la moitié, » a ainsi déclaré le dirigeant italien au média DAZN.

A lire aussi : Ligue 1 : Le coach du TFC pense à l’AS Monaco et l’OM avant d’affronter le RC Lens

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024, Igor Tudor et ses représentants ont prévu de discuter avec les dirigeants olympien en fin de saison. Récemment, le président de l’OM indiquait dans un entretien accordé au Figaro, vouloir conserver le coach croate : «J’aimerais que Tudor reste, mais je n’ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir. Je suis très content de son travail. J’espère qu’il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur».

RC Lens – OM : Franck Haise lance déjà le choc face à Marseille

Avant même d’affronter le Toulouse FC, Franck Haise a été questionné sur le choc face à l’OM. Le coach lensois a été impressionné par la prestation marseillaise contre Auxerre.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à Auxerre ce dimanche au Vélodrome sur le score de 2-1 avec des buts d’Ünder et Alexis Sanchez. Avec ces trois points, les Marseillais ont recollé au PSG au classement, à cinq points et mettent aussi la pression sur le RC Lens. Le club concurrent des Marseillais jouera d’ailleurs ce mardi soir contre le Toulouse FC en Ligue 1. Avant cette rencontre, Franck Haise était en conférence de presse pour parler de ce dernier sprint final. L’entraîneur lensois essaye de se concentrer sur le match contre Toulouse mais ne peut s’empêcher d’évoquer l’OM !

Pour espérer vivre de belles choses face à Marseille, il faut d’abord être très performant contre Toulouse — Haise

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour Eric Bailly

« Évidemment ce serait mentir que de dire que ce ne serait pas important. Ce qui est sûr c’est qu’on va essayer d’aller à Toulouse, au-delà du résultat de Monaco ou d’autres concurrents, pour chercher à gagner. C’est ce qui doit nous animer. Sans faire, et ce n’est pas facile, des projections en fonction des résultats des uns et des autres. C’est difficile mais c’est mon rôle de le rappeler. Pour espérer vivre de belles choses face à Marseille, il faut d’abord être très performant contre Toulouse, a rappelé Franck Haise. Si on est toujours à quatre points de Marseille avant de les rencontrer, il faudra quand même faire un très bon match contre Marseille parce que je les ai vu jouer hier (dimanche) et ça laisse toujours une grosse impression. Mais pour bien préparer ce match-là, c’est une évidence qu’il faut faire un gros match à Toulouse »

Montanier déplore un manque d’équité sportive

Devant les médias, Philippe Montanier n’a pas caché qu’il avait une pensée pour les concurrents du RC Lens : « Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n’est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l’équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux », a déploré l’entraîneur.

OM : Le titre? C’est trop tard pour Eric Di Meco !

Interrogé au sujet des chances de titre de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a affirmé qu’il était trop tard. Les joueurs de Tudor ont déjà raté le coche d’après l’ancien défenseur.

Sur les antennes de RMC, Eric DiMeco a été interrogé sur les chances de l’OM de titiller le PSG pour le titre de Ligue 1. Après la défaite face à Lorient des Parisiens et la victoire des Marseillais au Vélodrome contre Auxerre, les deux équipes n’ont plus que 5 points d’écart.

💬 « Le tournant de la saison il a déjà eu lieu, c’était la confrontation face au PSG. Ce n’est pas Marseille qui va aller chercher le titre c’est Paris qui peut le donner » Éric Di Meco pense que l’OM doit se concentrer sur son objectif principal d’assurer la deuxième place. pic.twitter.com/QaFuTldK9F — Super Moscato Show (@Moscato_Show) May 1, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour Eric Bailly

mard

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »