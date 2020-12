La prolongation d’Amavi mal embarquée, deux gros clubs sur Kamara et un faux départ à 22M€… Les 3 infos OM de ce mercredi

Chaque soir FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi: Les détails des discussions pour la prolongation d’Amavi, de très gros clubs sur Kamara, L’OM aurait pu encaisser 22M€ cet été…

Mercato OM : Les détails des discussions (mal embarquées) pour la prolongation d’Amavi

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria doit mener actuellement plusieurs dossiers de front. André Villas-Boas, Florian Thauvin et Jordan Amavi seront en fin de contrat en juin prochain et le club marseillais aimerait bien prolonger les trois. Toutefois l’OM se retrouve dans une situation financièrement extrêmement compliquée et ne pourra peut-être pas accéder aux exigences de ces derniers notamment sur le plan salariale. Selon les informations du journaliste du Parisien, Jean Saint-Marc, la tendance serait même clairement à un départ pour Jordan Amavi. L’ancien niçois réclame une revalorisation salariale et l’OM « n’a pas encore répondu à la contre-proposition des conseillers du latéral » explique -t-il sur son compte Twitter. L’Olympien aurait par ailleurs des touches en Angleterre. Amavi souhaiterait toutefois travailler un an de plus avec André Villas-Boas. Mais rien n’indique à ce jour que ce dernier sera toujours à Marseille la saison prochaine.

Il aimerait bien passer une saison de plus sous les ordres d’André Villas-Boas, qui l’a relancé l’an dernier. AVB est aussi en négociations avec Pablo Longoria pour une prolongation. Son contrat se termine aussi en juin #mercatOM #OM #TeamOM 4/5 pic.twitter.com/FiStz9qo9a — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) December 8, 2020

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Jordan Amavi se montrait plutot discret au sujet des discussions autour de sa prolongation de contrat. « Pour l’instant je suis concentré sur le championnat et les matchs qui arrivent. Ce qui se passe dans les bureaux, c’est entre mes agents et le club. Moi, je suis concentré sur les matchs. Il y a eu des discussions, mais pour l’instant c’est entre mes agents et le club. Je ne me fais pas de soucis, on verra« , expliquait ainsi le joueur face à la presse. Il paraît toutefois peu probable que ce dossier, comme ceux de Florian Thauvin et André Villas-Boas, soit réglé dans les semaines à venir. Le club marseillais aura en effet besoin de plus de visibilité sur ses finances avant de statuer sur chacun d’entre eux …

Mercato : De très gros clubs sur Kamara, départ cet été ?

Boubacar Kamara n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison (2022). Une situation qui ne permet pas au club olympien d’être en position de force dans ce dossier. D’autant que les clubs intéressés ne manquent pas comme l’explique l’Equipe ce mercredi. En effet, le quotidien sportif précise que le PSG ou des clubs anglais, comme Chelsea et Arsenal étaient sur les rangs. Cependant, le minot formé à l’OM n’était pas prêt à quitter Marseille. De plus, le Barça et le Bayern Munich surveille son évolution avec attention. Pour autant l’OM n’a pas reçu d’offres concrètes l’été dernier…

Reste que l’OM aurait bien aimé récolter un gros montant dans le transfert de Kamara cet été, mais ce dernier ne voulait pas entendre parler d’un départ la saison où l’OM disputait de nouveau la Ligue des Champions. La donne sera bien différente en juin prochain, un départ est inéluctable surtout si le jeune milieu de terrain ne prolonge pas son contrat. Par contre, le média estime qu’un transfert lors du mercato d’hiver n’est pas envisagé, « à moins d’une proposition difficile à refuser ». André Villas-Boas a déjà expliqué qu’il avait déjà son successeur dans l’effectif en la personne de Pape Gueye…

L’OM aurait fixé le prix de Kamara à 30M€. via « Calciomercato »#TeamOM pic.twitter.com/11FVR4lAlP — Fanatic0M (@Fanatic0M) December 7, 2020

Mercato : L’OM aurait pu encaisser 22M€ cet été…

Les finances du club marseillais étaient (et sont toujours) dans le rouge. Ce mercredi le journal l’Equipe indique que les dirigeants de l’Olympique de Marseille Marseille étaient proche de réaliser le transfert de Duje Caleta Car durant le dernier mercato estival. Le défenseur central de l’OM Duje Caleta Car était notamment courtisé par West Ham. Le club anglais aurait ainsi transmis une offre de 22 millions d’euros pour ce dernier. L’État major olympien était disposé à accepter cette offre en y ajoutant quelques bonus… Mais le joueur recruté pour 18M€ en 2018 n’a finalement pas souhaité donner suite. Comme d’autres éléments de l’effectif d’André Villas-Boas, Duje Caleta Car voulait disputer la Ligue des champions avec le club marseillais cette saison.

