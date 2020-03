La proposition de Kita, un nouveau contrat pro pour un minot, et Michy trop cher… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La proposition de Kita concernant le huis clos, encore un contrat pro pour un jeune, et Chelsea gourmand pour Michy… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Coronavirus : Kita veut décaler la Ligue 1 de 15 jours pour preserver la santé des joueurs !

La LFP a décidé de faire jouer les matches de Ligue 1 à huis clos sans modifier le calendrier jusqu’au 15 avril. Une décision dictée par le ministère des Sports qui ne convient pas au président nantais Wlademar Kita.

Sur RMC, Kita a expliqué que la situation liée à la propagation du coronavirus nécessite plutôt un arrêt total de la Ligue 1 comme cela a été fait dans d’autres championnats européens comme la Suisse…

La meilleure solution, comme la Suisse l’a fait, c’est d’arrêter pendant 15 jours à trois semaines l’activité — Kita

« Il y a une perte économique, c’est clair. Maintenant, ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’on diminue les risques en faisant un huis clos, mais il faut penser aussi aux joueurs. Car les joueurs, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de spectateurs qu’ils ne risquent pas de ramener le virus avec eux et se le redonner. Il y a aussi le personnel, le staff, tout un groupe qui est là. Je pense qu’on ne se préoccupe pas du tout de la santé des joueurs. La meilleure solution, comme la Suisse l’a fait, c’est d’arrêter pendant 15 jours à trois semaines l’activité. Ne pas faire les matchs du week-end et les reculer 15 jours après. On aurait pris un peu le temps de la réflexion. Cela nous aurait permis de nous organiser. Est-ce qu’on joue plus tard ? Est-ce que qu’on joue plusieurs fois dans la semaine tous les trois ou quatre jours ? Cela aurait pu être différent. » Waldemar Kita – Source: RMC Sport

MERCATO OM : Un contrat PRO pour un espoir U17 du club ?

La direction olympienne veut clairement améliorer sa formation. Le but du président Eyraud est de voir plus de Boubacar Kamara s’intégrer à l’équipe professionnel. Le jeune milieu de terrain Paolo Sciortino pourrait être un de ceux-là…

Ce mercredi, le journal La Provence évoque le cas du jeune Paolo Sciortino. Le jeune milieu de terrain dispose d’un contrat aspirant jusqu’en juin 2021. L’OM n’est pas encore dans l’urgence le concernant, cependant « son profil plaît aux responsables de la pouponnière olympienne. Et il n’est pas à exclure qu’une première proposition de contrat pro lui soit faite dans les prochains mois, sans qu’il ne passe pas la case « stagiaire ». » L’OM veut blinder ses meilleurs éléments même s’il faut rapidement les faire passer pro, surement une conséquence du dossier Lihadji…

Interrogé par le quotidien régional, Stéphane François, coach en U17 National, donne son sentiment sur l’évolution de Paulo Sciortino.

on espère tous que Sciortino ira loin — Francçois

« Sur et en dehors du terrain, c’est un joueur exemplaire. Il a une intelligence de jeu naturelle, il est toujours bien placé. On l’a poussé à travailler la finition car il ne prend pas assez sa chance. Il a d’ailleurs marqué deux buts sur des frappes de loin, mais il faut qu’il élargisse sa palette. S’il continue sa progression, en prenant le temps, sans brûler les étapes, on espère tous qu’il ira loin ». Stéphane François – source : La Provence

#OM #LaJeunesseOlympienne Paolo Sciortino attend son heure.

Mercato OM : Chelsea très gourmand pour Michy ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival, Michy Batshuayi ne devrait pas rester à Chelsea. En revanche, les Blues attendent un gros chèque contre l’international belge.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi n’est pas dans le meilleur moment de sa carrière. Actuellement sous contrat avec Chelsea, il ne semble pas faire parti des plans de Franck Lampard.

Chelsea réclamait 51M€ pour Batshuayi…

Selon les informations du Soir, un média belge, le buteur aurait été pisté par l’OM pour le mercato estival. Les Londoniens ne devraient pas le retenir cet été mais demanderait un gros chèque. C’est ce qu’affirme Daily Express ce mercredi.

Les dirigeants des Blues auraient réclamé un montant de 51 millions d’euros cet hiver. Cette somme pourrait baisser lors du prochain mercato puisqu’il ne joue plus et que son contrat se termine dans un an. Dans tous les cas, cela parait compliqué de le revoir sous le maillot olympien, surtout que Crystal Palace est sur le coup.