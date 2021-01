La réaction de Bernard Tapie, McCourt sort du silence, Longoria fonce sur un nouveau milieu… Les 3 infos OM de ce dimanche !

OM : Bernard Tapie comprend la colère des supporters à la Commanderie et pointe du doigt la direction !

Les dirigeants ne doivent jamais oublier une chose: on est tous de passage au club, pas les supporters — TAPIE

« Leur frustration et cette colère, on la comprend. Mais on ne peut l’accepter de cette façon. Ce n’est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Les dirigeants ne doivent jamais oublier une chose: on est tous de passage au club, pas les supporters. Ils sont la moelle épinière de ce club. (…) Les dirigeants et l’actionnaire, ça fait maintenant un petit moment qu’ils assument une responsabilité qui n’est pas vraiment à la hauteur de ce qu’on peut attendre de ce club. Mais ce n’est pas une raison pour être violent et vouloir tout casser » Bernard Tapie – Source : La Provence (31/01/21)

🔴 #BernardTapie, actionnaire principal du groupe La Provence, réagit aux événements intervenus ce samedi à La Commanderie et sur la situation actuelle de l’#OM #TeamOM https://t.co/nKle7Edh4G — La Provence (@laprovence) January 30, 2021

Ce samedi, les images des supporters de l’ Olympique de Marseille s’introduisant dans la Commanderie ont fait le tour des réseaux sociaux et même du monde.Bernard Tapie s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à La Provence. L’ancien président de l’OM comprend la colère des supporters mais condamne tout de même la violence.Pablo Longoria est toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson. Si le Toulouse FC et le SCO d’Angers ont fermé la porte aux départ d’ Amine Adli et Angelo Fulgini, le directeur sportif espagnol aurait un nouveau nom dans sa liste…En effet, selon les informations de Sky Sports, Pablo Longoria serait intéressé par Olivier Ntcham, milieu de terrain français qui évolue au Celtic. Son nom a d’ailleurs déjà été évoqué à l’Olympique de Marseille sous l’ère Zubizarreta.Newcastle aurait fait une demande de prêt mais les Ecossais souhaiteraient une vente. L’Olympique de Marseille ainsi que Lyon suivraient le joueur. Sky Sport affirme qu’Olivier Ntcham souhaite quitter le club… Il ne reste plus que deux jours à Longoria pour finaliser la venue d’un joueur cet hiver.

« Rien n’est plus important pour l’OM et ses dirigeants que la sécurité de nos salariés, de nos supporters et de notre communauté. Il peut y avoir des désaccords entre les supporters du club au sujet de sa gestion et de sa direction, mais nous ne tolérerons pas que ces désaccords se traduisent par un comportement violent. Les supporters de l’OM aiment leur club et il est donc impossible à mes yeux de reconnaitre ce statut à ces groupuscules de voyous. Nous travaillerons en étroite concertation avec toutes les autorités afin de garantir que les personnes reconnues responsables de ces actes de violence scandaleux soient traduites en justiceLa période que nous traversons est troublée, parfois secouée par des actions incontrôlées et pourtant orchestrées par des forces très malveillantes. Comme tant de citoyens en Amérique et dans le monde j’ai été bouleversé et scandalisé par les images du Capitole, pris d’assaut par des irresponsables obéissant à des injonctions qui les dépassaient. La diffusion de fausses informations et de mensonges à travers les réseaux sociaux a permis de réaliser l’impensable en ébranlant l’un des lieux les plus emblématiques de la démocratie. Ce qui s’est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s’est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier fait d’opinions, d’invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos. Avec le Président Jacques-Henri Eyraud nous menons une politique d’assainissement et de redressement du club. Ce déferlement de violence me conduit plus que jamais à réaffirmer ma volonté et mon engagement pour l’OM et les Marseillais. Ces forces obscures souhaitent réduire à néant le travail accompli, elles ne font que nous renforcer dans la conduite de notre plan, dans le suivi de nos objectifs. Il est toujours plus aisé de détruire que de construire. Nous sommes des bâtisseurs. Avec toute l’équipe et son Président l’OM poursuivra sa route » Source : Communiqué officiel de Frank McCourt (31/01/21)