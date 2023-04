La recette de l’OM en Ligue Europa Conférence, l’avenir de Lirola, et plus de doutes pour Tudor ? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Les recettes de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence, un indice sur l’avenir de Pol Lirola et Florent Germain donne la tendance pour Tudor.

Mercato OM : Ce qu’a touché le club pour la demi-finale de Conference League !

L’UEFA a publié les revenus perçus par les clubs ayant participé à une compétition européenne la saison dernière. On sait combien l’OM a récupéré !

L’Olympique de Marseille a réalisé une petite épopée en Conference League pour la première édition de cette compétition européenne la saison dernière. Les Marseillais étaient tout proches de rejoindre la finale mais s’est fait éliminer par Feyenoord dans le dernier carré.

Pour cette participation et l’élimination de la phase de poules d’Europa League, l’Olympique de Marseille a perçu près de 10 millions d’euros comme on peut le voir sur un tableau publié par l’UEFA. A titre de comparaison, Lyon a perçu quasiment 18 millions d’euros en sortant des poules de l’Europa League et en étant éliminé par West Ham en 1/4 de finale.

L’UEFA a rendu publics les revenus de tous les clubs qui ont participé à une coupe d’Europe sur la saison 2021-2022. Éliminé en phase de poules d’Europa Ligue et reversé en Conference ligue, l’OM n’a perçu que 9,882 M€. 💰| #TeamOM pic.twitter.com/uEXKzFV6PU — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 5, 2023

Un titre marseillais? On en entendrait parler pendant des années voire des siècles !

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)

Mercato OM : Déjà un gros indice sur l’avenir de Lirola

Prêté à Elche, Pol Lirola n’a pas vraiment réussi à convaincre le club espagnol de le conserver. La Marseillaise voit un indice sur son avenir en évoquant ce qu’il s’est passé lors du mercato d’hiver…

Pol Lirola a été prêté à Elche lors du dernier mercato. Le piston droit espagnol n’a pas vraiment réussi à convaincre le club espagnol puisque cet hiver, ils ont tout tenté pour s’en séparer. Finalement, Monza qui semblait être le club le plus chaud pour le récupérer a fait volte face.

La Marseillaise a fait l’état des lieux des joueurs prêtés de l’OM. Forcément, le mercato d’hiver de l’ancien joueur de la Fiorentina ne laisse rien présager de bon. Il ne devrait pas être retenu par Elche et devrait donc revenir à l’Olympique de Marseille dès cet été.

« Titulaire en début de saison, l’Espagnol n’a joué que 17 minutes en 2023 avec Elche, pourtant lanterne rouge de Liga. Comme Amavi et De la Fuente, il était question que le club ibère s’en débarrasse cet hiver. Pas sûr, donc, qu’il ait envie de lever l’option d’achat. » Source : La Marseillaise (05/04/23) De Nemanja Radonjic et Kevin Strootman, que l’on ne reverra pas, à Pape Gueye et Isaak Touré, qui pourraient revenir, état des lieux des onze joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille. #TeamOMhttps://t.co/nMz7cYL30m pic.twitter.com/PjLpL6upLu — La Marseillaise (@lamarsweb) April 5, 2023 Konrad, Radonjic, Lirola… même combat?

“Oui, c’est très très dur comme déclaration (Juric sur Radonjic, ndlr). Mais c’est très intéressant aussi, parce que quand il dit ‘je pensais en faire un vrai joueur de foot’, tu comprends ce qu’il veut dire. On peut prolonger ça à Konrad, à Lirola, à ce genre de mecs. C’est évident qu’il a des qualités mais ce n’est pas un joueur de foot. Si tu créé les Harlem globe-trotteur, il va faire des tours du monde ça va être sympa, mais ce n’est pas un joueur de foot. Cette déclaration, je la trouve intéressante, au-delà de détruire Radonjic, pour le truc de dire qu’un vrai joueur de foot c’est aussi quelqu’un qui se sacrifie, ce sont aussi des mecs, qui n’ont pas le talent de Radonjic certes, mais comme Morgan Amalfitano qui ont pu faire une carrière avant d’être appelé en équipe de France.” Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (09/03/23)

OM : Pas de doutes concernant l’avenir de Tudor ?

Sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain a donné la tendance concernant l’avenir d’Igor Tudor. Selon le journaliste, l’entraîneur croate devrait rester à Marseille la saison prochaine.

Arrivé à Marseille l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts difficiles à l’OM. Le Croate a rapidement inversé la tendance et a conquis les supporters du Stade Vélodrome par son jeu proposé et par la bonne forme affichée par son équipe. Plusieurs mois après son intronisation, la question de son avenir revient régulièrement dans les discussions. La Juventus Turin aurait manifesté son intérêt pour l’entraîneur marseillais afin de remplacer Massimiliano Allegri.

Si Tudor a déjà démenti les rumeurs l’envoyant en Italie en conférence de presse, rien n’indiquait qu’il serait encore sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Il devrait toutefois rester en poste au moins une année supplémentaire. En effet, selon les informations de Florent Germain, Tudor aurait conquis la direction marseillaise. Le journaliste explique sur les antennes de BFM Marseille que le croate devrait bien poursuivre l’aventure à l’OM. Le contrat de l’ancien entraîneur du Hellas Vérone court jusqu’en juin 2024. Une renégociation de son bail pourrait permettre à Tudor de s’installer sur la durée à Marseille.

Tudor devrait être au club la saison prochaine

« Jusqu’à preuve du contraire, Igor Tudor devait être au club la saison prochaine, il est sous contrat jusqu’en 2024. On n’a pas d’information qui nous dit le contraire. » Florent Germain – Source : BFM Marseille (05/03/2023)

Les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain

« Bien sûr que Tudor a des responsabilité parce qu’on l’a vu ces derniers temps faire des dingueries de composition d’équipe. Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu’il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu’il ne peut pas se le permettre. (…) Pour le sprint, il faut qu’il y ait tout le monde sur le terrain. C’est à dire que les tauliers, il faut qu’ils soient sur le terrain. Quitte à les sortir à la 60e minute s’ils ont fait le job. Le problème, c’est qu’au stade Vélodrome, tu ne fais jamais le job. […] J’avoue que je sors du match de vendredi un peu inquiet parce que ce qui faisait un peu la force de l’OM depuis le début de la saison, ce jeu un peu insouciant et à risque où tu concédais des occasions mais tu t’en crééais beaucoup, je ne l’ai pas vu (contre Montpellier). J’espère que les mecs ne vont pas commencer à fouetter dans le sprint final parce que Lens et Monaco reviennent. Là tu ne regardes plus le haut du tableau mais les poursuivants. » Éric Di Meco – Source : RMC (03/04/2023)