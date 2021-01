La réponse de la pépite Alamada, Longoria veut Favre mais Eyraud bloque et une 4e recrue recherchée… les 3 infos OM de ce mardi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi, la réponse du clan Alamada, Longoria aimerait faire venir Favre mais Eyraud bloque et enfin Longoria confirme la recherche d’une 4e recrue…

Aucun contact établi pour Alamada

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait dans son viseur le jeune Thiago Alamada (19 ans). La jeune pépite du Vélez Sarsfield serait ciblé afin de pallier le prochain départ de Morgan Sanson à Aston Villa…

Selon Téléfoot, l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria auraient fait de Thiago Alamada une cible en ce mercato d’hiver. Le club argentin de Vélez Sarsfield réclamerait une somme aux alentours de 10 millions d’euros afin de laisser partir son joueur.

Le journaliste de RMC, Florent Germain, a contacté l’entourage proche de l’Argentin, qui a confirmé ne pas avoir été contacté par le club marseillais. Une rumeur sans doute infondée, pour Thiago Alamada il sera compliqué de rejoindre l’Europe car le joueur n’a pas de passeport européen. De plus, au sein de l’effectif marseillais, les quatre places de joueur extra-communautaire sont occupées.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, la clause de l’Argentin a récemment été augmenté à 25 millions d’euros. Estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt, Thiago Alamada évolue au poste de milieu offensif et a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 38 matchs de Superliga (première division argentine).

L’entourage proche du prodige argentin Thiago Almada confie à #RMC ne pas avoir été contacté. Ils pensent que l’intérêt de l’OM est juste une rumeur, et n’imaginent pas que le club marseillais le recrute cet hiver. — Florent Germain (@flogermain) January 25, 2021

Pablo Longoria veut faire venir le plus vite possible Lucien Favre — Garétier

Lundi, le journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier a expliqué que Pablo Longoria voulait faire venir aussi vite que possible le coach suisse Lucien Favre, libre depuis son départ de Dortmund. Cependant, le président Eyraud voudrait attendre la fin de la saison afin de ne pas payer les 4 à 5M€ d’indemnités au coach portugais et à son staff…

« La question en ce moment, vu la crise sportive que traverse l’OM, c’est le maintien de Villas-Boas. Je ne vais pas vous rappeler que le coach portugais a remis son poste en jeu auprès de sa direction. Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que la piste Ernesto Valverde, dont a parlé la presse espagnole, n’aboutira pas. Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM, veut faire venir le plus vite possible, même si cela est possible dans les prochains jours, Lucien Favre. On rappelle qu’il est libre car il a été licencié de Dortmund en décembre, il connaît bien la Ligue 1 car il est passé par Nice. C’est un pari sur l’avenir pour Longoria. Selon mes informations, il y aurait une différence d’appréciations entre Longoria et le président Eyraud concernant l’aspect financier. Car limoger Villas-Boas coûtera des indemnités (entre 4 et 5 M€), du coup Eyraud veut attendre la fin de la saison. Je ne sais pas si cela se fera mais c’est la piste numéro un ! » Geoffroy Garétier – source : Late Football CLub (25/01/2021)

Longoria : « on va chercher un remplaçant à Sanson »

A l’occasion de la présentation de la recrue Arek Milik, Pablo Longoria a été interrogé sur la suite du mercato hivernal de l’OM. Le directeur sportif a confirmé l’échange avec la Juventus concernant Marley Ake et Franco Tongya. Mais aussi une possible 4e arrivée…

« J’ai fait mon travail, je dois toujours le faire avec personnalisme. Mais les notes seront données à la fin de la saison. Il y a de la rigueur, du respect. Nous sommes en train de finaliser la transaction avec la Juve, ce sont des deals modernes. On cherchait un latéral droit et un attaquant, on va chercher un remplaçant à Sanson. C’est difficile, ça va s’activer dans les prochains jours. Si on a l’opportunité d’être actif, on le sera… » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (26/01/2021)

