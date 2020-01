La rumeur Payet, Thauvin ça se précise et 4 absents face à Angers… Les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h10 FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Ce jeudi, Thauvin va bientôt revenir, Payet fausse rumeur de départ et 4 absents face à Angers…

Thauvin, retour au centre RLD pour courir seul ce jeudi ?

Alors que son retour était initialement prévu début janvier, Florian Thauvin devrait être d’attaque mi-février. L’ailier olympien devrait enfin reprendre la course cette semaine…

Selon la Provence, Florian Thauvin « va retrouver les terrains et la course dans les prochaines heures après s’être escrimé sur les tapis. Jusqu’ici, sa convalescence se passe bien, il ne ressent pas de douleur, aucun œdème ne s’est formé et les charges de travail vont augmenter au fil des jours. »

Cela fait plus de quatre mois que le champion du monde 2018 s’est fait opérer de la cheville droite. L’ailier droit devrait pouvoir retrouver la compétition d’ici 3 semaines si tout se passe bien. Si aucun problème n’est à l’heure actuelle détecté, ses sensations sur l’herbe et donc le terrain seront un indice important pour la suite de sa reprise. Initialement prévue au bout de 3 à 4 mois, Thauvin ne retrouvera pas les terrains avec 5 mois. Son retour est très attendu, surtout dans l’optique de conserver cette seconde place et une qualification en Ligue des Champions…

🔵 Dans les prochaines heures, Florian Thauvin va reprendre la course. Jusqu’ici, sa convalescence se passe bien. Il ne ressent aucune douleur et aucun œdème ne s’est formé. Selon les prévisions du staff médical, son retour sur le terrain est espéré pour mi février. (@laprovence) pic.twitter.com/qtXtFXYTrk — Peuple Olympien (@peupleolympien) January 23, 2020

West Ham pas intéressé par Payet ?

Le journal L’Equipe affirme ce matin que West Ham est intéressé par une nouvelle signature du joueur de 32 ans, mais selon Sky Sports News il n’y a eu aucun contact entre les clubs. De plus, le club anglais serait toujours mécontent de la façon dont Payet avait déclenché la grève il y a trois ans pour forcer son transfert vers l’OM.

West Ham have not registered an interest in re-signing Dimitri Payet, despite reports in France. ❌✍ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 23, 2020

Dimitri Payet était aussi revenu en France pour des raisons personnelles, il est un élément moteur du groupe qui vise une qualification en Ligue des Champions. Autant d’arguments qui plaide pour une fin de saison avec le meneur de jeu à l’OM. Ce dernier avait affiché son ambition en décembre denier en conférence de presse.

« Sur le plan personnel, c’est vrai que malgré mes quatre matchs de suspension, je suis plutôt satisfait de ma première partie de saison. Mais ça reste seulement une première partie de saison. Collectivement, il va falloir attaquer fort en janvier et en février pour continuer sur cette lancée. Au départ, on n’était pas parmi les favoris pour cette deuxième place, mais sur le terrain, on a montré qu’on est à notre place. Je le redis, on est seulement à la moitié, il faudra continuer ». Dimitr Payet Décembre 2019

Amavi sera là face à Angers – Villas-Boas

André Villas-Boas a répondu aux questions des journalistes ce jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Le coach portugais a fait le point sur son groupe avant la réception d’Angers ce samedi. Il doit faire sans Florian Thauvin (phase de reprise), ni sans trois joueurs suspendus pour accumulation de cartons jaunes. Dimitri Payet, Bouna Sarr et Boubacar Kamara vont manquer cette rencontre. Par contre, Jordan Amavi qui s’est entrainé à part sera dans le groupe…

On est fragilisé par les absences (Payet, Kamara, Sarr). Thauvin devrait commencer à courir à la fin du mois… Amavi a pris un coup, on l’a économisé mais il sera là face à Angers… André Villas-Boas – Conférence de presse

#Villas-Boas: « Amavi a pris un coup, on l’a économisé mais il sera là face à Angers… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 23, 2020