La seconde recrue se précise, un dossier à 33M€ et un club italien ne lâche pas Kamara… Les 3 infos OM de ce dimanche 13 juin 2021!

Mercato OM : Réunion ce lundi pour la seconde recrue de Longoria?

Après Gerson, l’Olympique de Marseille pourrait officialiser très rapidement la venue d’un jeune ailier qui appartient au FC Barcelone !

L’Olympique de Marseille se serait positionné sur un ailier qui évolue au FC Barcelone B selon les informations de Gerard Romero. En effet, Konrad de la Fuente serait l’une des pistes des Marseillais ! Un prêt avec option d’achat est évoqué.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @gerardromero El Barça negocia la venda de l’extrem Konrad de la Fuente a l’Olympique de Marsella. Falta definir si serà una cessió amb clàusula de compra obligatòria o directament un traspàs. L’operació es tancarà la setmana que ve.#frac1 pic.twitter.com/vj1Q83ofk4 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) June 13, 2021

SIGNATURE DÈS CE LUNDI?

Le journaliste Matteo Moretto croit savoir qu’une réunion décisive aura lieu ce lundi pour finaliser le dossier. Il pourrait également signer à l’OM en transfert sec avec une option de rachat de la part du FC Barcelone. La somme dépensée par les Marseillais pourrait être de 5M€. Un contrat de 5 ans attendrait le jeune américain qui a également la nationalité espagnole. Très prometteur, l’ailier est décrit comme percutant, rapide et dribbleur. Un profil dont a besoin l’Olympique de Marseille !

Como adelantó @gerardromero el OM a por Konrad de la Fuente y mañana habrá reunión definitiva. Trabajan para cerrarlo, cesión con opción de compra y recompra: 5 años de contrato 🇺🇸 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 13, 2021

Mercato OM : Ce gros club italien ne lâche pas Kamara… Une offre à venir?

L’avenir de Kamara semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Le Corriere dello Sport annonce dimanche que l’AC Milan est toujours sur le coup. La somme de 20M€ est évoquée.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara pourrait soit prolonger à l’Olympique de Marseille ou être vendu cet été. Selon l’AFP, le milieu marseillais est l’une des pistes de Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des Champions.

L’AC MILAN VEUT KAMARA?

Plusieurs médias évoquent un départ du minot qui a livré une superbe saison sous le maillot marseillais. Selon les informations du Correiere dello Sport, l’AC Milan ne lâche pas Kamara. Son nom a déjà été évoqué dans le club italien il y a quelques semaines.

Les Milanais apprécieraient fortement le profil du jeune milieu de terrain pouvant également jouer en défense centrale. Paolo Maldini prospecte en Ligue 1 pour renforcer son effectif. La somme de 20M€ serait évoquée… Les supporters marseillais estiment que cela est trop faible mais cela pourrait convenir à la direction de l’OM pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

📰 Corriere dello Sport: « AC Milan to the French: There is Kamara » the title of the newspaper this morning, Paolo Maldini and Frederic Massara are still looking in the French championship. The Rossoneri like the player of Olympique Marseille. The first demand is 20M€. pic.twitter.com/EVLyyo4HBK — Milan Posts (@MilanPosts) June 13, 2021

Mercato OM : Réunion décisive de Longoria pour un attaquant à 33M€?

Après l’officialisation de Gerson, Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur Rafael Leao et compte le récupérer en prêt avec OA de 33M€ !

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de renforts cet été et notamment en attaque où plusieurs joueurs étaient en fin de contrat. C’est notamment le cas de Florian Thauvin ou encore Valère Germain. Avec les incertitudes sur l’avenir de Benedetto et Arek Milik, l’OM pourrait ne pas avoir un seul buteur la saison prochaine !

DU NOUVEAU DANS LE DOSSIER RAFAEL LEAO?

C’est pour cela que Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Les noms de Raspadori et de Rafael Leao ont été cité ces dernières semaines. Pour le jeune portugais, cela semble se préciser et il pourrait y avoir du nouveau dans les prochains jours !

En effet, selon les informations du journaliste Pedro Almeida, une réunion est prévue entre Longoria et les dirigeants de l’AC Milan. Des discussions autour d’un prêt avec option d’achat auraient déjà débuté. L’OA serait obligatoire et pourrait se situer autour de 33M€.

Une somme bien au dessus de sa valeur marchande située à 25M€ sur le site Transfermarkt. Pour rappel, le jeune portugais a rejoint l’AC Milan en provenance du LOSC. Le transfert était estimé à 29,5M€ en août 2019. Son contrat court jusqu’en juin 2024.

Pablo #Longoria will meet with Milan officials to advance to the hiring of Rafael #Leao. The French club will propose a 1-year loan with a purchase obligation clause of around 33M€. The meeting will take place next week. 🇵🇹🔵 #transfers #om #acm https://t.co/6flKWYnLn4 — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 13, 2021

MILAN VOULAIT UN TRANSFERT SEC

Ces derniers jours, les informations tendaient plus vers une volonté de l’AC Milan de vendre Rafael Leao directement sans passer par la case prêt. Selon les informations de Nicolo Schira, le club italien souhaitait au moins 25 à 30M€ pour le jeune portugais.

« Rafael Leao pourrait partir du Milan AC cet été. Les Rossoneri demandent 25-30M€ pour le joueur portugais. Wolverhampton , Everton et l’Olympique de Marseille ont montré de l’intérêt avec son agent Jorge Mendes » Nicolo Schira – Source: Twitter (12/06/21)