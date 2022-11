Une solution pour remplacer Harit, inquiétude pour son genou, et le nouveau démenti de Longoria sur la Vente OM… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : la solution de l’OM pour palier la blessure d’Amine Harit, de nouveaux examens pour Harit, le nouveau démenti de Longoria sur la Vente OM…

Mercato : L’idée de l’OM pour palier la blessure d’Amine Harit

Alors qu’Amine Harit pourrait ne pas être disponible pendant plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille, le club réfléchirait à faire revenir Gerson, déjà parti pour le Brésil et qui espère signer à Flamengo…

Gerson a quitté Marseille ce week-end mais pourrait déjà revenir d’après La Provence ! L’OM réfléchirait en effet à redonner sa chance au milieu brésilien, surtout après l’absence d’Amine Harit avec son énorme blessure à Monaco ce dimanche. Le club songerait sérieusement à faire revenir le joueur parti au Brésil où il espère trouver un accord avec Flamengo.

La Provence explique que Gerson cherche toujours à signer avec son ancien club mais qu’il est dans une impasse actuellement. L’OM attendrait toujours une offre qui lui conviendrait mais cela n’arrive pas pour le moment. La direction patiente donc jusqu’au 28 novembre, date à laquelle l’entraînement devrait reprendre à Marseille.

Il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur — Marcao

Dans un entretien accordé à TNT Sports, le père de Gerson qui est également son agent a évoqué le retour au Brésil du milieu offensif. Il explique avoir fait des sacrifices financiers afin de faire son retour à Flamengo.

A LIRE : Mercato OM : Incroyable retournement de situation pour Bamba Dieng !

« Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime. Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur » Marcao – Source : TNT Sports (12/11/22)

Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM

« J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)

A LIRE AUSSI : OM : Longoria officialise l’arrivée de Papin !

Inquiétude à l’OM, de nouveaux examens pour Amine Harit?

Gros coup dur pour Amine Harit qui va rater la Coupe du Monde avec le Maroc. L’international marocain devrait passer de nouveaux examens pourrait se faire opérer.

L’Olympique de Marseille a remporté son match face à l’AS Monaco ce dimanche au bout du suspens. Une belle victoire qui a permis aux joueurs de remonter à la 4e place, au pied du podium, juste avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar.

Cette compétition, Amine Harit va malheureusement la rater avec le Maroc. Le milieu offensif s’est gravement blessé ce dimanche au Stade Louis II mais n’a pas encore terminé ses examens médicaux pour déterminer la gravité de sa blessure. Ce lundi, l’OM a publié un communiqué pour donner de ses nouvelles.

Amine Harit souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Amine Harit

Communiqué médical : Amine Harit — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 14, 2022

Une opération pour Amine Harit?

D’après les informations de L’Equipe, Amine Harit va réaliser des examens médicaux supplémentaires pour en savoir plus sur les conséquences de cette blessure. Le club se dit très inquiet selon le quotidien sportif parce que ces examens pourraient révéler une nécessité d’opérer la jambe du joueur.

Dans ce cas-là, il serait donc absent pour une durée encore plus longue. L’Equipe affirme qu’au moins un ligament a été rompu lors de cette blessure. Pour retrouver ses sensations et être de retour à 100%, il faudra des mois à Amine Harit… Un gros coup dur pour le joueur mais aussi pour l’OM qui comptait sur lui pour la suite de la saison.

De nouveaux examens, plus approfondis, vont être effectués concernant la blessure d’Amine Harit. L’OM est très inquiet, car ces examens devraient indiquer une blessure plus grave, nécessitant une opération. Au moins un ligament aurait été totalement rompu…(@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/qZCA96ZfyP — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 14, 2022

Vente OM / Longoria est cash : « il n’y a rien, bien au contraire! »

Pablo Longoria a convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président a été interrogé sur la résurgence de la rumeur d’une vente du club suite au partenariat conclu avec la CMA CGM. Sa réponse a été simple.

La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire

« C’est une réflexion sur le journalisme et la société moderne. Tu peux dire quelque chose qui est faux et ça va être relayé. C’est un travail de vérification. On ne cherche jamais à vérifier des informations. La vente du club n’est pas d’actualité, bien au contraire. On travaille beaucoup. Dans le passé, on a parlé d’un projet à cinq ans pour développer les choses, jusqu’en 2024. Le message est clair: il n’y a rien, bien au contraire. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

#Longoria sur la #VenteOM : « Je comprends qu’avec la CMA CGM, ça revienne. C’est une réflexion sur le journalisme et sur les réseaux sociaux. Il y a des intérêts à dire des choses… Toutes les fois où on a parlé avec les journalistes, je me dois d’être correct » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

A LIRE AUSSI : Formation OM : « Inacceptable, un grand échec » dixit Longoria !