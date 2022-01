La somme pour le départ de Dieng, Alvaro toujours poussé vers la sortie, une nouvelle piste en défense pour Longoria… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : La somme pour le départ de Dieng, Alvaro toujours poussé vers la sortie, une nouvelle piste en défense pour Longoria

Mercato OM : La condition pour un départ d’Alvaro Gonzalez !

L’Olympique de Marseille est prêt à laisser filer Alvaro Gonzalez lors de ce mercato hivernal. Bordeaux le veut toujours mais cela ne semble pas le tenter. Deux clubs espagnols n’ont pas les moyens de payer son salaire…

Foot Mercato fait le point sur le dossier Alvaro Gonzalez ! Selon leurs informations, le défenseur espagnol est toujours sur le départ avec notamment les Girondins de Bordeaux qui apprécient son profil. Le club de Ligue 1 ne tenterait pas franchement le défenseur.

Les Espagnols ne peuvent pas payer le salaire d’Alvaro

Deux autres clubs s’intéressent à lui, notamment en Espagne avec Osasuna et Levante. Ils ne seraient cependant pas en mesure d’assumer la totalité de son salaire et espèrent donc un prêt avec la prise en charge d’une partie de la part de l’OM. RMC affirmait ce lundi que Galatasaray espère le recruter mais Foot Mercato explique que l’intérêt n’est pas si concret que ça.

Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs — Longoria

Pablo Longoria se laisse porter par le rythme du mercato hivernal. Il ne fermerait aucune porte à un départ comme il l’a affirmé avec le dossier Alvaro en conférence de presse.

« On avait l’intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s’adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J’ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. La porte est ouverte. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Pour moi c’est un mystère cette histoire… — Franck Conte

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… »Franck Conte(artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)

Mercato OM : Une nouvelle piste made in Ligue 1 en défense pour Longoria?

Selon les informations du journal L’Equipe, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont une nouvelle piste ! Cette fois-ci, elle est en Ligue 1 et cocherait pas mal de cases…

L’Olympique de Marseille a recruté Bakambu et Kolasinac, libres de tout contrat cet hiver. Le recrutement devrait s’arrêter là sans nouveau départ après celui de Jordan Amavi. Des informations pullulent depuis ce mardi soir sur l’avenir de Bamba Dieng. S’il venait à quitter l’OM, Gerard Deulofeu est pisté.

Junior Sambia pisté?

Le journal L’Equipe nous informe ce mercredi qu’une nouvelle piste est explorée par la direction marseillaise. En effet, l’OM songerait à récupérer dès cet hiver le piston droit montpelliérain Junior Sambia. En fin de contrat en juin prochain, il ne souhaiterait pas prolonger et les discussions avec le clan Nicollin sont au point mort.

L’interdiction de recrutement dû au dossier Pape Gueye pourrait forcer les Marseillais à attaquer dès cet hiver. Le club garde un oeil sur sa situation… Il pourrait être la première recrue venue de Ligue 1 de Pablo Longoria. ll faudra en tout cas des départs pour que cette arrivée soit possible d’après La Provence.

Mercato : Des clubs anglais veulent Dieng, l’OM a fixé une somme?

Cela pourrait être le « feuilleton de la fin du mercato de l’Olympique de Marseille » d’après Alexandre Jacquin de La Provence : le départ ou non de Bamba Dieng. RMC affirme que des clubs anglais le suivent et que l’OM a déjà une somme en tête.

Impressionnant dès ses débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng continue de montrer ses qualités sous les du Sénégal à la CAN. Nommé homme du match ce mardi lors de la compétition africaine face au Cap-Vert, il a encore gagné en cote sur le marché anglais.

Selon les informations de RMC Sport, des clubs de Premier League se sont clairement positionné pour récupérer le jeune attaquant. Newcastle, Burnley, Crystal Palace ainsi que West Ham auraient montré un intérêt sans pour autant faire une offre concrète.

10 M€ minimum pour Dieng?

Si pour le moment, aucune offre n’est vraiment sur la table, l’OM envisagerait de le laisser filer contre un chèque de minimum 10 millions d’euros. Un départ qui affaiblirait forcément l’attaque marseillaise. C’est pourquoi le club aurait coché le nom de Gerard Deulofeu.

Annoncé par la presse italienne, RMC confirme que l’OM s’intéresse à l’ailier espagnol qui évolue à l’Udinese. Déjà pisté par Andoni Zubizarreta en 2018, c’est un dossier qualifié de « compliqué » par le journaliste Florent Germain.

