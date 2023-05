La tendance se confirme pour Zakaria, Tudor encore plus proche d’un départ, les raisons de la méforme de Malinvovskyi… Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : La tendance se confirme pour Zakaria, Tudor encore plus proche d’un départ, les raisons de la méforme de Malinvovskyi…

Igor Tudor va-t-il quitter l’OM ? Le technicien croate serait fatigué, malgré la volonté de la direction de le conserver ce dernier était annoncé hésitant, il aurait finalement tranché !

Si Igor Tudor botte en touche dès que la questions a été abordée lors des dernières conférences de presse, la direction du club fait savoir qu’elle compte sur son coach. Une réunion entre les deux parties est attendue cette semaine afin de prendre une décision suffisamment tôt. Selon le journaliste Thomas Bonnavent, « Igor Tudor va quitter l’OM. Pas forcément de tensions avec la direction mais ça semble être son choix. De la fatigue, des sollicitations. Et ça ne date pas d’hier. C’est le souhait du coach. Et quand un coach veut partir… »

Même son de cloche pour le correspondant du journal AS, Andrés Onrubia Ramos : « Igor Tudor a de nombreuses options pour quitter l’Olympique de Marseille. Le Croate en a marre de la saison et envisage de changer de décor avec force. Le club souhaite qu’il continue, mais son avenir se situe de plus en plus hors du sud de la France. «



A lire : Mercato OM : Longoria veut se faire prêter ce talent de Tottenham ?

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

A lire aussi : Mercato OM : « Je vais peut-être rester cinq ou six ans ici »

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »

Denis Zakaria est un des nombreux noms évoqués comme une rumeur mercato autour de l’OM. Le solide milieu de terrain était prêté cette saison par la Juventus à Chelsea, aucun des deux clubs ne semble vouloir le conserver.

Le nom de l’international suisse Denis Zakaria est évoqué dans la liste des joueurs surveillé par l’OM. Le joueur ne va pas rester à Chelsea et la Juventus ne semble pas non plus compter sur lui. Selon le très bien informé journaliste Fabrizio Romano, « Mauricio Pochettino a tranché le cas Denis Zakaria : le milieu de terrain suisse devrait quitter Chelsea en juin, il ne fait pas partie des plans. Chelsea ne déclenchera pas la clause d’option d’achat, Zakaria reviendra à la Juventus puis évaluera ses options. »

Mauricio Pochettino has decided also on Denis Zakaria: Swiss midfielder’s set to leave Chelsea in June, he’s not part of the plans. 🚨🔵 #CFC

Chelsea will not trigger the buy option clause, Zakaria will return at Juventus and then will assess his options. pic.twitter.com/uJTsi40089

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023