La valeur totale de l’effectif, une piste offensive s’exprime, et les clubs qui s’intéressaient à Rongier… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La valeur totale de l’effectif, un piste offensive s’exprime, et Rongier était courtisé… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM : La valeur totale de l’effectif marseillais inférieur à 300M€ (à peine supérieur à celui de Rennes)

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille, les nouveaux dirigeants du club olympien ont dépensé environ 200 millions d’euros sur les différents marchés des transferts. D’après une étude du centre international d’étude du sport (CIES) la valeur globale de l’effectif actuelle de l’OM ne dépasserait pas les 300 Millions d’euros.

L’Olympique de Marseille affrontera Rennes ce Vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Il s’agira d’un choc opposant le 2e et le 3e du championnat. Dans ses colonnes, le journal l’équipe a comparé la valeur des deux effectifs sur le plan financier en appuyant sur une étude du centre international d’étude du sport (CIES). On s’aperçoit ainsi que les deux clubs évoluent dans les mêmes sphères de ce côté là. En effet, l’effectif de l’Olympique de Marseille est estimée à 288 Millions d’euros tandis que celui de Rennes atteint les 277 millions d’euros.

Voici en détails la valeur de chaque joueur de l’OM estimée par le CIES :

Le onze titulaire :

Mandanda (4-7M€)

Sakai (7 / 10M€) – Alvaro (7 / 10M€) – Caleta-Car (24M€) – Amavi (15 / 20 M€)

Kamara (31M€)

Rongier (33M€) – Sanson (26M€)

Thauvin (35M€) – Benedetto (10/15 M€) – Payet (10/15 M€)

Les remplaçants :

Sarr (15 / 20 M€)

Maxime Lopez (15 / 20 M€)

Nemanja Radonjic (15 / 20 M€)

Strootman (15 / 20 M€)

Germain (10/15 M€)

Mercato : Pisté par l’OM, ce jeune attaquant n’exclut pas un transfert cet hiver !

Alors qu’André Villas-Boas est clair depuis le début, sans départ il n’y aura pas d’arrivée. L’OM serait pourtant à l’affût sur plusieurs profils offensifs en France, dont le meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere.

Reste que l’OM n’a pas les moyens de payer les 10M€ demandé par le HAC sans un départ cet hiver. D’autant plus que la concurrence est forte sur ce dossier, Kadewere a des courtisans à l’étranger. En effet, selon l’Equipe, des clubs anglais seraient sur le coup, mais surtout le 13e de Bundesliga l’Eintracht Francfort. Le joueur de 24 ans n’exclut pas un départ, il l’a expliqué hier en conférence de presse.

Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira — Kadewere

« Tout est possible. Si une belle offre se présente pour le club comme pour moi, on y réfléchira. Maintenant, que les choses soient claires. J’ai un très grand respect pour le HAC. Je n’oublie pas et je n’oublierai jamais que le club m’a acheté alors que j’étais blessé, puis m’a donné ma chance. Et ça, ça compte beaucoup dans ma réflexion… Comme tout le monde, enfin je crois, je pense que l’Angleterre est aujourd’hui la plus belle destination pour un footballeur. Mais je ne dis pas non à la France. L’idée est tout simplement de rejoindre un top club européen ! » Tino Kadewere – Source: Paris-Normandie

OM: Rongier était courtisé par quatre autres clubs !

Titulaire indiscutable dans le onze marseillais, Valentin Rongier aurait pu signer dans un autre club cet été. En effet l’ancien nantais disposait de quatre autres propositions…

Valentin Rongier a signé cet été à l’OM contre une somme de 13 millions d’euros. Alors que l’ancien nantais réalise une très belle première partie de saison, il aurait pu signer ailleurs qu’à l’Olympique de Marseille. En effet, selon Le Parisien le milieu de terrain intéressait quatre clubs : Watford, Fiorentina, Lyon et Monaco. Valentin Rongier a signé un jour après la fin du mercato en tant que joker, son agent avait raconté cette improbable fin de transaction.

Waldemar Kita sait que plus tard il peut jouer dans un gros club — Belhassen

« On part de Nantes le dernier jour du mercato, et on passe la visite médicale. Une fois la visite médicale bouclée, ça devient la folie. Waldemar Kita sait que Valentin Rongier est un bon joueur et il sait que plus tard il peut jouer dans un plus gros club que l’OM. Le deal qui échoue le soir c’était uniquement pour un problème d’intéressement. J’ai encore le souvenir où je vois l’équipe marketing de l’OM sortir à minuit pour officialiser le transfert dans les médias. Dans la voiture, Valentin dit à Zubizarreta qu’il doit prendre un avion le lendemain car il a entraînement avec le FC Nantes. Il était prêt a dire au vestiaire nantais qu’il voulait partir mais que le transfert ne s’est pas fait. A ce moment-là il peut en vouloir à la terre entière, et même à moi… » Franck Belhassen, agent de Rongier – source : RMC Sport