La victoire de l’OM, la réaction de Ravanelli, celle des supporters… Les 3 infos OM de ce lundi 23 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce vendredi 20 septembre 2024, nous évoquons la victoire de l’OM contre l’OL, la réaction de Fabrizio Ravanelli et celle des supporters marseillais !

1 – Lyon — OM (2-3) : La joie incroyable du vestiaire marseillais et de Ravanelli !

L’OM n’a rien lâché malgré un carton rouge dès la 4e minute de jeu, les marseillais sont allés chercher la gagne dans les dernières seconde grâce à une incroyable frappe de Rowe. Après cette victoire pleine d’émotions, les joueurs ont fêté ça dans le vestiaire, Ravanelli était surexcité sur la pelouse !

Le compte officiel de l’OM a publié la vidéo du chants des joueurs marseillais après la victoire à Lyon ! Harit et Wahi étaient aux manettes !

« 𝑬𝒔𝒕-𝒄𝒆 𝒒𝒖’𝒊𝒍𝒔 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆̂𝒕𝒔 ? 𝑵𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒏 » 🗣️🔊🎶 Vous ne trouverez pas ambiance plus chaude ce soir dans la capitale des Gaules 😍🔥 #HappyMoments by @boulanger ✨ pic.twitter.com/Ft6ofHJwTG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2024

Ravanelli était lui en folie avec Rowe juste après le coup de sifflet final :

😅 | La joie de Fabrizio Ravanelli en dit long sur cet Olympico ! 🥳🫂 #OLOM Regardez le résumé de cette soirée spectaculaire ici : https://t.co/oKA2wEfY82 👈 pic.twitter.com/czIzeaMzNK — DAZN France (@DAZN_FR) September 22, 2024

La réaction de Mehdi Benatia après la victoire de l’OM face à Lyon ce dimanche soir lors du choc de la 5e journée de Ligue 1. Le conseiller du président a fustiger l’arbitrage de M. Bastien :

« Bien sûr que c’est plus que 3 points quand tu es dans le commencement d’un projet. On a montré de bonnes choses en ce début de saison. Ce soir les marseillais devant leur télé peuvent se reconnaître devant cette équipe, ces joueurs et ce coach. Et c’est le but de tous ces changements. Avec l’adversité que l’on a eu aujourd’hui avec M. Bastien, c’est très grave encore ce qu’il fait, la semaine dernière avec Cornelius et encore aujourd’hui. Bravo aux joueurs et au coach. mais il y a aussi trop de choses que l’on ne peut pas laisser passer, chaque semaine te demander « quand est-ce qui vont nous la faire »… Il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et sur l’ensemble du match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, j’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup. Heureusement que l’on a des mecs courageux et vaillants, » a déclaré le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia.

2 – OM : Les images incroyables de l’accueil des supporters marseillais sous une pluie battante !

Les marseillais sont allés chercher la gagne dans les dernières seconde grâce à une incroyable frappe de Rowe. Après cette victoire incroyable, les marseillais sont arrivés à l’aéroport sous la pluie ou quelques irréductibles supporters marseillais étaient là !

Jonathan Rowe a d’abord publié une story sur son instagram

La story de Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 face à l’accueil des supporters !!! 😍🔥#OLOM pic.twitter.com/UnTlkaNwqN — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 23, 2024

Les gars, on vient de vivre un truc historique !!! 💙💙💙💙 @OM_Officiel merci aux joueurs !!!! Désolé des videos mais il pleut de fouuuuu !!!! @YZahie pic.twitter.com/pgxxfX8jWR — melyssa et yoann 💙🤍 (@melyoyo13) September 23, 2024

Des centaines de supporters marseillais ont attendu puis accueilli leurs joueurs sous le déluge de Marseille 🌧️ ! 🎇💙🤍 🎥 @melyoyo13 pic.twitter.com/w6Tz6lagRf — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2024



3 – OM : le message fort de Ravanelli !

Après la très grosse signature d’Adrien Rabiot à l’OM, Fabrizio Ravanelli a pu revenir sur cette arrivée et les raisons qui l’ont motivée.

Avec la signature libre de tout contrat d’Adrien Rabiot mi-septembre, les dirigeants marseillais ont réalisé le gros coup du mercato européen. Une signature taille patron pour un joueur d’un calibre et d’une expérience qui va t’amener une plus-value dans le milieu de terrain et dans le vestiaire. Invité par Telefoot pour une interview, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille et ancien joueur, Fabrizio Ravanelli s’est exprimé sur les raisons de l’arrivée de Rabiot à l’OM. « L’argument fort, c’est de venir dans un des clubs les plus importants en France mais aussi à l’international. On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison », a déclaré l’ancien joueur professionnel.

On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison

« L’argument fort, c’est de venir dans un des clubs les plus importants en France mais aussi à l’international. On a l’ambition d’arriver en LDC cette saison » Fabrizio Ravanelli sur les raisons de l’arrivée de Rabiot à l’OM (@YassinNfaoui / @MamoodTraore) pic.twitter.com/75XGDCXpf0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 22, 2024

Les raisons de l’arrivé de Rabiot !

A la mi-temps, le conseiller du président de l’OM Mehdi Benatia n’a pas raté l’occasion de dire le fond de sa pensée au corps arbitral : « Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons ! », a ainsi hurlé Benatia dans les couloirs du stade.

« 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗿… 𝗣𝗿𝗲𝗻𝗲𝘇 𝗽𝗮𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗴𝗲𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗰***. » Medhi Benatia furieux contre Benoît Bastien. 🤬 🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/TXgkJrJKQ2 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2024

