OL – OM : Domenech a du mal à avaler la prestation lyonnaise…

Les hommes de Roberto De Zerbi sont sortis vainqueurs de l’Olympico, hier soir au Groupama Stadium. Malgré le carton rouge de Leonardo Balerdi à la cinquième minute, l’OM a triomphé. Raymond Domenech a réagi à ce résultat sur le plateau de L’Équipe du soir.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-3) hier soir, après un match riche en rebondissements. Les hommes de Roberto De Zerbi retrouvent donc la tête du classement de Ligue 1, égalités avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco !

Raymond Domenech a donné son avis sur la victoire de l’Olympique de Marseille et sur la performance de l’Olympique Lyonnais, qu’il a lui-même entraîné entre 1988 et 1993. Il y a également joué en tant que latéral entre 1970 et 1977. « À la mi temps, j’avais dit que Marseille allait gagner », rappelle l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. « À chaque fois que je vois l’équipe lyonnaise jouer, je me demande s’ils sont solides et si cela va bien se passer », ajoute-t-il.

Tu ne peux que trembler avec Lyon — Domenech

L’ancien coach du Gym poursuit en évoquant le problème défensif des hommes de Pierre Sage. « Dès qu’ils jouent, il y a des espaces qui se créent », remarque Raymond Domenech. « On l’a vu, il y a des boulevards qui apparaissent, ils se prennent des buts sur 40 ou 50 mètres. Ça ne date pas d’aujourd’hui, ils ont toujours eu ce problème. Quand on regarde les deux buts qui partent du milieu de terrain, l’arrière latéral part plein axe à 50 mètres du but pour pouvoir marquer. On se dit que ce n’est pas possible ! Même si Alexandre Lacazette avait marqué son penalty et que l’Olympique Lyonnais avait remporté le match, j’aurais dit exactement la même chose sur leur défense. Quand tu es entraîneur ou spectateur de l’OL, tu ne peux que trembler. Tu peux avoir des émotions mais tu sais que tu vas trembler », explique-t-il.

