Labrune annonce la couleur aux clubs, l’OM est prévenu !

Un an et demi après avoir été nommé à la tête d’un football professionnel en crise, Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, présente son plan pour faire de la France un poids lourd en Europe. La France, 5ème à l’indice UEFA, a du mal à exister sur la scène européenne avec quelques belles performances de certains clubs néanmoins. Contraste assez saisissant avec le niveau de l’Equipe de France, championne du monde en titre et dernier vainqueur de la Ligue des Nations en 2021.

La DNCG veillera à ce que les salaires ne représentent pas plus de 70 % du budget des clubs désormais – Labrune

Le président de la LFP Vincent Labrune a accordé une interview au quotidien économique Les Échos. Il se félicite d’avoir sauvé le football français, mais prévient que les clubs français ne pourront pas avoir une masse salariale supérieure à 70% de son budget (OM: Le montant des pertes de la saison dernière est officiellement connu)!

« Le football français est sauvé. Le football français a perdu 1,8 milliard en deux ans. Le système était en quasi-faillite. Sans l’aide de l’État, et l’implication des clubs, nous allions droit dans le mur. L’arrêt complet des compétitions qui a provoqué un manque à gagner de 250 millions d’euros et la défaillance de notre diffuseur Mediapro, qui nous a fait perdre 600 millions. Depuis des décennies, le football français doit faire face à des contraintes très fortes qui nous pénalisent face aux autres grandes ligues européennes. Nous avons un marché audiovisuel domestique qui est beaucoup moins porteur que celui de nos concurrents… Par ailleurs, […] nous souffrons enfin d’une fiscalité particulièrement lourde. Le club de Clermont, en Ligue 1, paye plus de charges à lui tout seul que l’ensemble des clubs de la Bundesliga. (…) Cet argent, c’est tout sauf un chèque en blanc pour récompenser les mauvais élèves. La DNCG veillera à ce que les salaires ne représentent pas plus de 70 % du budget des clubs désormais. Il n’y a pas de raison que le football des clubs tricolores ne soit pas au niveau de notre équipe nationale qui est championne du monde. » Vincent Labrune – Source : Les Echos (06/05/2022)

A LIRE AUSSI : OM – Drame à Furiani : Deschamps raconte

A LIRE AUSSI : OM Mercato: Une ancienne piste italienne réactivée en attaque ?