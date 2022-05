OM: Le montant des pertes de la saison dernière est officiellement connu !

Très attendus, les comptes individuels des clubs de Ligue 1 ont été publiés par la DNCG. Déjà, encadré par cette dernière sur sa masse salariale, l’Olympique de Marseille affiche des pertes importantes sur l’exercice de la saison passée.

On le sait, depuis son arrivée à la tête du club, Frank McCourt a investi bien au delà des 200 millions qui l’avait annoncé lors de sa présentation. Des transferts couteux, peu de ventes et une masse salariale assez impressionnante sont venus apporter les premiers problèmes financiers du club. Si on y rajoute le Covid et une seule participation en LDC depuis 7 ans, le bilan financier du club s’annonçait loin d’être dans le vert.

Des pertes importantes la saison passée !

Déjà rappelé à l’ordre par la DNCG, la direction nationale du contrôle de gestion, qui joue le rôle de commissaire financier, l’OM a reçu un premier avertissement et a vu sa masse salariale encadrée. Aujourd’hui, la DNCG a publié les comptes financiers individuels de l’exercice précédent de chaque club et il apparait que pour l’OM, la saison 2020-2021 a été particulièrement difficile. Sur le bilan cumulé de toutes les dépenses, l’OM affiche des pertes à hauteur de 76M€. Un casse tête en plus pour la direction olympienne et Pablo Longoria !

Pour tous ceux pensant qu’une qualif’ en Ligue des Champions est la solution miracle aux problèmes économiques récurrents de l’OM.

Même en rajoutant 30M€ supplémentaires (tranche haute comme en 2018/19) liés à la billetterie, on reste très loin de l’équilibre…. pic.twitter.com/0r9ymNZbix — Mourad (@MouradAerts) May 5, 2022

