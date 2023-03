L’affirmation d’Antonetti, Longoria lance le dossier Balogun et Clauss plutôt cash… Les 3 Infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Antonetti estime que Strasbourg a été meilleur que l’OM, Longoria aurait manifesté son intérêt pour Balogun et Clauss estime que les changements défensifs de Tudor ont fait reculer le bloc équipe…

Antonetti : « Ce soir on a été meilleur que l’OM ! »

L’entraîneur du RC Strasbourg Frédéric Antonetti revient sur le match nul (2-2) obtenu au Stade Vélodrome face à l’OM. D’après lui son équipe a été tout simplement meilleur que le club marseillais et aurait mérité la victoire.

« Les deux mon général (sourire) ! J’ai certes la satisfaction d’avoir vu mon équipe revenir à 0-2 mais aussi une grosse frustration de ne pas avoir gagné. Car l’OM ne s’est pas procuré une seule occasion nette dans le jeu. On les a beaucoup contrariés et les fautes qui amènent le coup franc (transformé par Malinovski) et le penalty (de Sanchez), cela me laisse un goût amer… On a été performants dans le contenu, on avait déjà eu les meilleures occasions à onze contre onze. Après, en supériorité numérique, on savait que ce serait un autre match. Il fallait faire des attaques placées. On a quand même les ressources pour revenir de 0-2 à 2-2 à la fin et on aurait même pu gagner le match ensuite car on a encore eu des possibilités. Il y a la satisfaction d’être revenu mais aussi la frustration de ne pas avoir gagné car ce soir on a été meilleur que l’OM. » Frédéric Antonetti – Source : conférence de presse 12/03/2023

Balogun visé par l’OM ?

Il y a un mois le Daily Mail expliquait que le Milan AC, Villarreal et l’OM s’intéresseraient à Balogun. Le journaliste Ben Jacobs confirme cette tendance en rajouté Leeds et Mönchengladbach dans la liste : « Arsenal décidera de la suite de la carrière pour Balogun cet été. Reims sait qu’il ne peut pas le faire signer définitivement et reste pessimiste quant à un autre prêt. Leeds, Milan, Marseille et le Borussia Mönchengladbach ont tous déjà manifesté leur intérêt. Arsenal est très impressionné par sa forme et son potentiel. »

Folarin Balogun serait dans le viseur de l’OM. Le buteur anglais de 21 ans réalise une bonne saison avec le Stade de Reims. Balogun signe son premier contrat professionnel à Arsenal, après avoir été formé au club. Mais en deux saisons, il ne joue que 10 matchs toutes compétition confondues avec Arsenal, pour seulement 2 buts. Au mercato d’hiver 2022 il est prêté à Middlesbrough, en D2 anglaise, mais il ne marque que 3 buts en 21 matchs. Il est de nouveau prêté au mercato d’été 2022, cette fois à Reims, sans option d’achat, pour pallier au départ d’Hugo Ekitike vers le PSG. Il a, à date, joué 26 matchs de L1 et a marqué 16 buts !

Il travaille énormément

‘’Balogun est incroyable. Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d’une qualité exceptionnelle. Ça montre l’attaquant et le personnage qu’il est. Il travaille énormément pour permettre à l’équipe d’être dans cette situation là. C’est magnifique !’’ Will Still – Source : L’Equipe (2/02/2023)

Aujourd’hui l’OM a une autre image vis à vis des joueurs

»Meilleur buteur du championnat de France, 15 buts avec Reims en plus. Ca veut dire qu’Arsenal le surveille avec grande attention. J’aurai bien aimé qu’il vienne à l’OM. En plus je l’avais cité en début d’année mais aujourd’hui je pense que c’est impossible. A part si le joueur a une vraie envie de rester en France et de venir à l’OM. Ca dépendra aussi d’Arsenal. Je pense que l’OM a une autre image vis à vis des joueurs.. L’OM a été critiqué pendant des années, par rapport à son image, ses résultats, ses problèmes externes au club. Aujourd’hui l’OM donne une image totalement différente. Les joueurs ont plus envie de venir, à part Moffi qui a tout fait pour ne pas venir. Aujourd’hui les joueurs s’ils veulent passer un cap, ils faut qu’ils passent par l’OM. Parce que c’est le club qui a quelque chose en plus que d’autres clubs français, entre le stade, l’ambition du club, les dirigeants qui sont plus exigeants qu’avant. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)

Clauss : »On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un petit peu »

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Strasbourg (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. La réaction du défenseur de l’OM Jonathan Clauss au micro de Prime Video :

« On est frustré, énervé, on fait une entame de match très moyenne avec ce rouge qui nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps même si Strasbourg a deux trois occasions. On arrive à 0-0, on est serein, on reprend notre souffle, on sait que la seconde période ne va pas être simple. On la démarre bien, on fait les choses intelligemment, et on mène au score en transformant ce que l’on a a transformer. On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un petit peu et on prend ces deux buts qui nous font très mal. Au final on prend un point en ayant joué presque tout le match à 10 mais forcément il y a beaucoup de frustration. Ce n’est pas normal en menant 2-0 à 5 minutes de la fin. On aurait pu continuer à aller chercher de l’avant on s’est trop recroquevillé sur nous même pour conserver le score. Parfois la meilleure façon de défendre c’est d’avancer et la je pense qu’on a juste attendu et ça nous a pas réussi. » Jonathan Clauss – Source Prime Video (12/03/2023)