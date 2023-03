L’amertume de Will Still, Pau Lopez gardien le plus décisif d’Europe, les confidences de Samba… Les trois infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Will Still amer après la défaite face à l’OM, Pau Lopez gardien le plus décisif des cinq grands championnats et les confidences d’un ancien gardien marseillais …

Will Still amer après la défaite face à l’OM !

À l’issue de la défaite de son équipe contre l’Olympique de Marseille ce dimanche (1-2), Will Still a regretté le manque de concentration de ses joueurs. Il estime que son équipe a eu le contrôle du jeu pendant la majeure partie de la rencontre.

En zone mixte d’après match, le technicien champenois a tenté d’expliquer la défaite de son équipe. Le belge a regretté un trop grand nombre d’erreurs individuelles mais estime que l’OM n’a pas vraiment déstabilisé sa formation. Invaincu en championnat depuis son arrivée sur le banc du Stade de Reims, Will Still a vu son impressionnante série de 19 matchs sans défaite en ligue 1 prendre fin ce dimanche contre Marseille.

À LIRE AUSSI : Reims – OM (1-2) : De la réussite et un grand Sanchez !

On aurait peut-être mérité de prendre un point

« On a été assez entreprenant et intéressant dans le contenu sur l’ensemble du match. On a réussi à mettre en difficulté une très belle équipe de l’OM jusqu’à la 94e minute. Je ne peux qu’être fier. Peu d’équipes vont jouer 19 matches sans perdre et peu d’équipes vont mettre autant en difficulté l’OM. Le premier but est un coup de pied arrêté très bien frappé, peut-être plus proche que la faute subie. Quant au second, il est parfaitement évitable ; ça vient d’une erreur de concentration, de prise d’info. À part ça, je ne nous ai pas vraiment sentis en difficulté. C’était un match assez atypique, avec beaucoup d’intensité, de duels, des moments de transition, avec peu de temps pour les attaques placées. Il nous a manqué un brin d’efficacité pour égaliser et prendre un point que l’on aurait peut-être mérité. » Will Still – Zone mixte (19/03/2023)

OM – Stéphane Guy : Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau ! – https://t.co/fRAZfaRHcl pic.twitter.com/SyEDz9G8Ro — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 20, 2023

OM : Pau Lopez gardien le plus décisif d’Europe !

Arrivé à l’OM lors du mercato estival 2021, Pau Lopez réalise une excellente deuxième saison avec son club. Il est à l’heure actuelle le gardien le plus décisif des cinq grands championnats européens.

Recruté à l’été 2021 pour concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien de but, Lopez s’est définitivement imposé comme un des tauliers de l’effectif marseillais. Après une première saison d’adaptation, le portier espagnol s’est affirmé cette année comme l’un des meilleurs gardiens du championnat. Il n’a concédé que 23 buts en Ligue 1 et a surtout réalisé 9 clean sheets. En plus de se montrer précieux dans son but, le gardien espagnol de 28 ans se montre aussi décisif dans l’animation offensive de son équipe.

Pau Lopez une nouvelle fois passeur décisif

Après avoir déjà réalisé une passe décisive pour Bamba Dieng lors du match aller contre Strasbourg au mois d’octobre (2-2), Lopez a remis ça ce dimanche contre Reims (1-2). Un long dégagement du gardien espagnol a permis à Alexis Sanchez de marquer son deuxième but. Avec cette nouvelle offrande, le natif de Gérone est devenu le premier gardien des cinq championnats à effectuer une deuxième passe décisive cette saison.

À LIRE AUSSI : OM – Stéphane Guy : Sanchez n’est plus un joueur de très haut niveau !

2 – Pau Lopez a délivré 2 assists en Ligue 1 2022/23, devenant le 1er gardien à compter plus d’une assist parmi les 5 grands championnats européens cette saison. Quarterback. #SDROM pic.twitter.com/uqik79RWFP — OptaJean (@OptaJean) March 19, 2023

Le départ de Mandanda lui a fait du bien

« Intrinsèquement, je dirais que Lopez est moins fort que Donnarumma. Donc la progression de l’Espagnol est plus visible, car il partait de plus loin. D’ailleurs à ses débuts à l’OM, c’était un peu compliqué pour lui. Pour le Parisien c’est comme avec les surdoués : tu en attends toujours plus. Et surtout à son arrivée au PSG, tout le monde avait en tête l’image de son Euro après lequel beaucoup s’accordaient à dire qu’il était le meilleur gardien au monde. En arrivant au PSG, on s’attendait donc à monts et merveilles de sa part. Sauf qu’en réalité, il n’a joué qu’un match sur deux avec en plus le match du Real qui a eu un effet désastreux sur sa progression… Pau Lopez est lui devenu plus décisif que la saison dernière. Il n’avait d’ailleurs pas fini la saison au détriment de Mandanda (remplaçant lors de 4 des 5 dernières journées). Le coach Jorge Sampaoli l’avait décidé au moment où les points comptaient triple. Ce n’est pas pour rien, il devait penser que son gardien n’était pas assez décisif. Le départ de Steve Mandanda lui a fait beaucoup de bien. Retirer tout le poids de la présence d’un tel monstre sacré à l’OM lui a visiblement permis d’être plus tranquille. Et il a beaucoup de qualités : il est très bon dans les un contre un, il prend des risques mesurés et il commence à venir s’imposer dans les airs. Ce qu’il ne faisait pas avant. Il ne faut pas oublier que Lopez a aussi eu cinq mois de tranquillité en plus par rapport à Donnarumma, car Navas n’est parti qu’il y a quelques semaines. Même s’il avait déjà été intronisé n°1 du PSG, il y avait l’ombre de Keylor tous les jours à l’entraînement. Personnellement, j’ai toujours été pour identifier clairement un n°1 et un n°2, comme c’est désormais le cas au PSG (Sergio Rico est gardien n°2). Ce poste est trop différent pour être mis en concurrence toutes les semaines. » Jérôme Alonzo – Source : LFP (22/02/23)

Mercato : « J’ai fait mes erreurs à l’OM. Je n’étais pas prêt, tout simplement »

Titulaire avec le RC Lens et actuellement troisième de Ligue 1, Brice Samba a réussi à s’imposer comme un gardien référence en Ligue 1. Passé par l’OM entre 2013 et 2017, il revient sur son expérience olympienne à l’Équipe et n’exprime pas de regrets sur le fait d’avoir été la doublure de Steve Mandanda.

Brice Samba a débuté sa carrière professionnelle au Havre en 2012. Après une seule saison avec le HAC, Samba rejoint l’OM en 2013, en tant que doublure de Mandanda. Mais en cinq saisons avec l’OM, Samba ne joue que cinq matchs toutes compétitions confondues. Il est prêté à Nancy, en 2015-2016, où il joue seulement six matchs. Il quitte définitivement l’OM en 2017 et rejoint Caen, en Ligue 2, où il y joue 49 matchs en deux ans. En 2019, il rejoint Nottingham Forrest en D2 anglaise et joue 133 matchs toutes compétitions confondues. A l’été 2022 Samba s’engage avec Lens contre cinq millions d’euros. Il s’impose comme titulaire et devient l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.

Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM

« Je n’avais rien fait dans le foot et quand l’OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda. C’était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM. C’est cette pression là, ça m’a beaucoup servi. Pour rien au monde, je changerai quelque chose à ma carrière et à mon passage à l’OM. C’est ce qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Mais les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis : pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t’arrives et là, à 18, 19 ans, tu découvres tout : comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage. Tu gagnes beaucoup d’argent. Tu te découvres. Vous savez, je n’ai pas eu la même jeunesse que mes copains d’Évreux. Qui étaient au quartier. Moi non, c’était 7 h 30 debout 22 h coucher, de 11 ans à 18 ans. Et à 18 ans, on te lâche dans la nature et tu te découvres. Ce n’est pas donné à tout le monde de rester focus. J’ai fait mes erreurs là-bas. Je n’étais pas prêt, tout simplement. Le tout, c’est de rebondir. Quand je sors de l’OM, quand je regarde à droite, à gauche, je vois qu’il n’y a plus grand monde… Je me dis : « Ah ouais, coco, faut que tu bosses ». Dans ces moments-là, il ne faut pas craindre une chose : repartir de plus bas. Il ne faut pas mettre de l’ego » Brice Samba – Source : L‘Equipe (20/03/2023)

Former Forest goalkeeper Brice Samba finding out he’s in the France squad with his teammates is very wholesome content 🥹🥹

pic.twitter.com/GoJqzPsWjz — The Second Tier (@secondtierpod) March 17, 2023

Grâce à ses bonnes performances Brice Samba a été appelé pour la première fois en Équipe de France, pour les matchs de qualification pour l’Euro 2024, les 24 et 27 mars.