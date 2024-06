l’arrivée de De Zerbi à Marseille, Ndiaye en Angleterre, Tessier remplacé… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : De Zerbi débarque enfin à Marseille ! Ndiaye va passer sa visite médicale avec Everton, un nouveau binôme à la place de Tessier….

OM : De Zerbi est à Marseille ! La vidéo de son arrivée !

L’Olympique de Marseille avait communiqué ce lundi sur l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le coach italien a atterri à Marignane ce mercredi !

On le sait depuis ce lundi, un accord de principe a bien été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Tout semble donc bouclé pour qu’Italien soit le nouvel entraîneur du club. Ce mercredi, comme nous l’informait L’Equipe, il a atterri à Marseille ! Voici un extrait vidéo filmé par Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss !

🔵⚪️🇮🇹 Roberto de Zerbi, landed in Marseille to be unveiled as new OM head coach.

🗞️ Roberto de Zerbi arrive dès ce mercredi à Marseille ! L’italien sera accompagné de Giovanni Rossi et d’une bonne partie de son staff.

Une visite de la Commanderie est prévue, avant de fixer une nouvelle date de reprise de l’entraînement. Une nouvelle cellule de performance… pic.twitter.com/xl6G54gO8I — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 25, 2024

« là, je tombe des nues »

Avec l’arrivée de De Zerbi à l’OM, Longoria marque un gros coup. Entraîneur renommé depuis son passage avec Brighton, le coach italien a su impressionner le monde football de par son jeu offensif qui saura rappelé les belles heures de Bielsa à l’OM. Ludovic Obraniak, ancien joueur de foot et désormais consultant pour la chaîne l’Équipe, s’est confié sur ce que représentait la venue d’un entraîneur de ce calibre à l’OM.

🎩 »C'est un entraîneur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. »

« De Zerbi, c’est un entraîneur pour qui j’ai beaucoup d’admiration. C’est assez exceptionnel de retrouver ce type d’entraîneur, sans droits TV et sans coupe d’Europe, déclare Ludovic Obraniak. Cela en dit long sur la qualité d’attraction de l’OM malgré tout. Il reste peut-être le club par qui on peut encore attirer de grands noms, hormis le PSG parce qu’il y a l’aspect financier mais là, je tombe des nues. Je l’appelais de mes vœux lorsqu’il était en année sabbatique avant Brighton. Je me demandais pourquoi ni Lyon ni aucun gros club ne s’étaient positionnés sur lui, ce qui était assez dingue. »

« Je leur tire mon chapeau »

« D’ailleurs Brighton le récupère un peu comme ça et là, le voir arriver à l’OM après la qualité de son travail en Angleterre, qui était quand même sur une très bonne première année. La deuxième, on lui enlève ses quatre meilleurs joueurs, ce qui n’est pas rien. C’est juste phénoménal. Je ne sais pas quel impact ont Longoria et Benatia là dedans, mais je leur tire mon chapeau, bravo. » Il faudra maintenant patienter jusqu’au 18 août, date de la première journée de Ligue 1, pour voir De Zerbi dans ses œuvres.

Mercato OM : Fabrizio Romano fait une grosse annonce sur le départ de Ndiaye !

C’est terminé pour Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille ! Le Sénégalais devrait bien rejoindre Everton. Il serait, d’après Fabrizio Romano, sur place pour passer sa visite médicale !

Retour en Angleterre pour Iliman Ndiaye ! L’international sénégalais n’aura passé qu’une saison à l’Olympique de Marseille et il retourne déjà de l’autre côté de la Manche pour évoluer sous les couleurs d’Everton. D’après Fabrizio Romano, l’attaquant est déjà sur place pour passer sa visite médicale ce mercredi.

Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, alors joue ton football, amuse toi

Aubameyang sur Iliman Ndiaye : 🗣️ « Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t'aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d'ici, alors joue ton football, amuse toi. » (@lequipe)

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »

OM: ça bouge aussi à la direction, Tessier remplacé par un binôme !

Comme annoncé en mai dernier Stéphane Tessier, le directeur général de l’Olympique de Marseille, a quitté son poste. Il est replacé par un binôme promu en interne.

La restructuration de l’OM se passe à tous les étages. Roberto De Zerbi est attendu ce mercredi, avec un gros staff, mais aussi le directeur technique Rossi. L’effectif va être profondément remanié, de nombreux départs sont déjà évoqués. L’entrainement a été décalé d’environ une semaine, ce qui ne posera aucun problème lors de cette saison sans Coupe d’Europe et avec un premier match officiel mi-aout.

L’ancien directeur général Stéphane Tessier est remplacé par un duo, qui était déjà au club. En effet, selon nos informations Cécilia Barontini et Alban Juster vont occuper le poste de DG. Passé par l’organisation de « Treizième Homme », Cécilia Barontini a aussi été directrice RH et RSE à l’OM. Elle travaillera donc avec Alban Juster qui était lui directeur administratif et financier de l’OM, il avait d’ailleurs accompagné Pablo Longoria lors du passage devant la DNCG il y a une dizaine de jours.

Cécilia Barontini et Alban Juster nouveaux DG de l’OM

Stéphane Tessier, directeur général de l’OM, qui avait pris une place importante au sein du club olympien ces derniers mois, a vu sa relation avec Pablo Longoria se dégrader au fil des semaines. L’ancien dirigeant stéphanois n’était d’ailleurs déjà plus présent à la commanderie ces derniers jours. Son départ est acté d’après les informations de La Provence.

Une décision qui reflète notamment la volonté de Frank McCourt de soutenir Pablo Longoria dans son rôle. Revigoré après plusieurs mois douloureux, l’Espagnol est dormais prêt à repartir pour un nouveau cycle avec Mehdi Benatia à ses côtés.

Fragilisé tout au long de la saison, le président marseillais, qui était de plus en plus isolé et même annoncé partant en fin de saison, reprend finalement le pouvoir.

Benatia au coeur du départ de Tessier ?

🔹L'une des raisons du départ de Stéphane Tessier est qu'il ne voulait pas de Medhi Benatia, et les divergences avec Pablo Longoria se sont du coup amplifiées au fil du printemps. Deux clans se sont dessinés au club et le fossé s'est peu à peu creusé, jusqu'à rendre la cohabitation difficile.

L’Équipe révèle dans son édition du jour que Stéphane Tessier ne voulait pas de Mehdi Benatia. Les divergences avec Pablo Longoria se sont amplifiées. Deux clans se sont alors formés au sein du club phocéen et le fossé s’est peu à peu creusé, jusqu’à rendre la cohabitation difficile. La réunion en visioconférence avec les Etats-Unis, a scellé la fin de l’histoire et le départ de Tessier a été acté par le propriétaire américain.

