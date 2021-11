L’avenir de Caleta-Car incertain, Campos vers un concurrent, 3 offres transmises à Kamara… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Longoria souhaiterait se séparer de Caleta-Car, Campos intéressé par Lyon, quid autour de la prolongation de Kamara…

Longoria espère un transfert de Caleta-Car en janvier ?

Jorge Sampaoli répète que son groupe est jeune et qu’il aurait besoin de plus d’expérience. Si Pablo Longoria veut satisfaire son coach, il va devoir vendre un élément lors du prochain mercato. L’objectif serait toujours le même : trouver une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. L’international croate avait refusé de rejoindre Wolverhampton (Angleterre) et Valence CF (Espagne) l’été dernier au grand dam du président espagnol de l’OM. Relancé par Sampaoli et titulaire dans la défense olympienne, le joueur de 25 ans sera-t-il sollicité cet hiver ?

Selon l’Equipe de ce vendredi, « son match de jeudi n’est pas une bonne publicité, si jamais certains recruteurs étaient présents au Nef Stadyumu. Cela ne l’empêchera sans doute pas de signer un jour en Premier League ou ailleurs et l’OM poussera dès janvier dans cette direction. » Reste à savoir si l’intéressé ouvrira la porte à un départ cette fois, il lui reste encore un an et demi de contrat avec le club marseillais (2023).

Gerson, Saliba, Caleta-Car : trois hommes en galère Plombés par les choix de Sampaoli, les Marseillais ont failli aussi individuellement. Pour certains, ce fut très spectaculaire. https://t.co/oqOPW5rVt0 pic.twitter.com/iZcpW6teIz — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2021

En conférence de presse avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés — Sampaoli

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

Campos dans le deal Julian Alvarez pisté par l’OM?

Ancien directeur sportif du LOSC qui a notamment ramené Victor Osimhen rapidement revendu pour 80M€, Luis Campos n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Cité un temps comme dirigeant de l’OM si une vente était officialisée, il semblerait qu’il ne soit pas très loin du club…

En effet, comme l’affirme Le Quotidien du Sport, Luis Campos serait bel et bien en train de négocier avec River Plate en faveur de l’OM. La cible numéro 1 serait l’attaquant argentin Julian Alvarez. Âgé de 21 ans, il apparaît comme l’une des priorités de Pablo Longoria.

Le média spécialisé nous informe cependant qu’il y a du beau monde à ses trousses : Le Real Madrid, le Barça, le Milan AC, la Roma, Tottenham, Everton, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le PSG apprécieraient notamment son profil.

Sampaoli réclame à McCourt et Longoria des joueurs d’expérience

Une piste qui, malheureusement, ne colle pas vraiment aux demandes de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a affirmé qu’il souhaitait avoir quelques renforts et notamment des profils plus expérimentés.

Mercato : L’OM a transmis trois offres différentes à Boubacar Kamara?

Toujours joueur de l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Boubacar Kamara n’a pas encore prolongé son contrat. Le minot se serait vu proposer trois solutions en septembre dernier.

L’Olympique de Marseille n’a pas trouvé d’accord avec Florian Thauvin en fin de saison dernière pour une prolongation de contrat. L’attaquant a finalement filé gratuitement vers les Tigres de Monterrey, au Mexique pour rejoindre André-Pierre Gignac.

Le club souhaiterait cependant que les choses se passent différemment pour Boubacar Kamara qui se retrouvera dans la même situation en juin prochain et pourra donc s’engager avec une nouvelle équipe dès le mois de janvier.

Kamara n’a pas encore pris sa décision

Pour éviter cela, les Marseillais tentent tant bien que mal de faire prolonger le minot. Selon les informations du journal L’Equipe, au début du mois de septembre, le milieu de terrain aurait reçu trois nouvelles propositions de prolongation différentes : à court, moyen ou long terme et donc des niveaux de salaires proportionnels.

Boubacar Kamara n’a pas encore donné suite à ces propositions du clan marseillais. Il essayerait d’abord d’évaluer toutes les possibilités qui sont sur table afin de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

Le journal L’Equipe affirme cependant que le minot n’a pas vraiment bien vécu le dernier mercato. En effet, il n’aurait pas apprécié le fait que l’Olympique de Marseille négocie avec deux clubs anglais tels que Newcastle ou Wolverhampton afin de le vendre alors que ces destinations ne l’intéressaient pas.

Ces derniers jours, les dirigeants de l’AC Milan auraient continué leur forcing pour le récupérer. Soucieux de remplacer Franck Kessié qui risque de partir libre en juin prochain, le jeune international français Espoirs fait partie de la short-list.

Lacazette libre en juin, mais très gourmand ?

Plus forcément un titulaire indiscutable cette saison, Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat. Si l’entraîneur Mikel Arteta ne serait pas opposé à une prolongation de l’attaquant, ça ne serait pas le cas de l’ancien Lyonnais. En effet, selon le Sun, Lacazette serait suivi par plusieurs clubs dont l’Atletico Madrid, l’AC Milan, Marseille et Newcastle. Le joueur veut signer un gros contrat et rafler au passage une belle prime à la signature, ce qui semble condamner les chances de l’OM dans ce dossier. Pas sûr que les supporters marseillais soient emballés par cette rumeur, qui, soyons honnêtes, à très peu de chance de se concrétiser…

Pour rappel, l’attaquant de 30 ans avait coûté la bagatelle de 52M€ en 2017. Si le buteur a retrouvé du temps de jeu ces derniers temps (il a joué 7 matches de Premier League pour 1 but) et qu’Arsenal espère lui faire signer une année de contrat supplémentaire, son départ semble acté. En Ligue 1, son nom était souvent accolé au fameux, penalty pour Lyon.

Sampaoli avait précisé en conférence de presse par deux fois que son effectif était « assez court » et qu’il espérait faire une bonne seconde partie de saison selon l’évolution de l’équipe. Déjà un message envoyé à Longoria pour le mercato hivernal ?

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)