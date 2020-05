L’avenir de Germain et de Pelé, Kamara pisté en Italie, une révélation du championnat écossais dans le viseur… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : L’avenir de Germain et de Pelé, Kamara pisté en Italie, une révélation du championnat écossais dans le viseur.

Mercato OM : On en sait plus sur l’avenir de Yohann Pelé?

Le second gardien de l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé sera en fin de contrat en juin prochain. Selon L’Equipe, il pourrait continuer une saison de plus.

A 37 ans, Yohann Pelé fait parti des joueurs les plus âgés du championnat français. Après Florent Balmont qui vient de prendre sa retraite, le journal L’Equipe a consacré un article aux joueurs susceptibles de raccrocher les crampons en fin de saison.

Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus — L’Equipe

Parmi ceux-là, Yohann Pelé, le second gardien de l’Olympique de Marseille qui rendait bien des services lors des absences de Steve Mandanda. Selon le quotidien sportif, le portier de l’OM ne serait pas encore décidé mais pourrait se laisser tenter par le fait de rester un an de plus.

« Après un parcours animé, entrecoupé d’un arrêt de compétition pendant plus de trois ans, le Marseillais Yohann Pelé (37 ans) ne s’est pas encore totalement déterminé quant à la suite. Une opportunité pourrait le conduire à poursuivre un an de plus »

Source : L’Equipe

Mercato OM: « Oui, je serais là » un olympien scelle son avenir !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain s’est exprimé concernant son avenir. Il a affirmé rester à Marseille la saison prochaine et se dit prêt à jouer la Ligue des Champions…

Valère Germain joue dans le club marseillais depuis 2017. Alors qu’il a déjà joué la Ligue des Champions avec Monaco il pourrait la découvrir avec l’OM la saison prochaine. Interrogé par RMC, il a affirmé rester la saison prochaine pour jouer la coupe d’Europe avec le club olympien…

Oui oui, je serais là– germain

« Il y a un peu un sentiment d’inachevé… On est en Ligue des champions, mais il nous manque cette célébration que l’on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine. Oui, oui, je serai là ! » Valère Germain— Source: RMC Sport

OM: confinement, tests Covid, Ligue des champions… Les confidences de Valère Germain https://t.co/kZ3oOLkyYU via @RMCSport — Florent Germain (@flogermain) May 7, 2020

Mercato OM: Kamara trop cher pour un grand club italien ?

Le jeune joueur marseillais de 20 ans a réalisé une très belle saison. De quoi attirer l’oeil des grands clubs européens, mais son prix pourrait faire reculer certains…

Après le Milan AC et quatre cadors anglais (Chelsea, Arsenal, Manchester City et United), un autre club serait intéressé par Boubakar Kamara. En effet, selon Aeranpoli le minot de 20 ans aurait tapé dans l’oeil des dirigeants napolitains. Mais le prix de 50 millions d’euros réclamé par le club marseillais, serait trop élevé pour l’équipe de Gattuso.

Dans un live Instagram, il a affirmé son souhait de rester à l’OM la saison prochaine pour jouer la Ligue des Champions avec son club de coeur.

Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato– Kamara

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram

Napoli intéressé par Kamara mais les 50M€ demandés refroidissent les italiens.

Seul un club anglais peut investit une telle somme. — OManiaque (@OManiaque) May 8, 2020

Mercato OM : Lee demande un bon de sortie ?

l’Equipe affirmait que L’OM était intéressé par Lee Kang-In, milieu offensif de Valence en Espagne. Selon SER Deportivo Valence, le jeune sud-coréen de 19 ans aurait demandé à sa direction de le laisser partir…

Kang-in Lee a joué 18 matchs cette saison dont cinq en Ligue des Champions. Alors que le quotidien sportif français annonçait un interêt de l’OM, le média espagnol confirme que le joueur a demandé à sa direction de quitter le club cet été. En effet, le jeune milieu de terrain n’est pas satisfait de son temps de jeu à Valence et pourrait quitter le club à l’ouverture du mercato estival.

Le fait que l’OM soit qualifié pour la Ligue des Champions penche en faveur de l’équipe marseillaise. Lee aurait refusé une offre de prolongation de son contrat qui se termine en 2022, l’OM aurait demandé un prêt avec option d’achat. A suivre…

🚨⚽️🦇NOTICIA @SERDepValencia:

– Kang In se plantea salir del VCF.

– La motivación del jugador es estrictamente deportiva.

– Club y futbolista buscarán una solución pactada cuando se abra el mercado.

Aquí ⬇️ toda la información. https://t.co/xHf0Xst4JU — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) May 8, 2020

Mercato: L’OM s’intéresse à une révélation du championnat écossais ?

L’OM est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Afin de se renforcer, le club pisterait un milieu de terrain finlandais des Glasgow Rangers…

L’OM serait intéressé par Glen Kamara selon France Football, milieu de terrain de 24 ans des Glasgow Rangers. Formé à Arsenal, il est l’une des révélations du championnat écossais. Le club marseillais aurait supervisé le joueur sous contrat jusqu’en 2023, lors des éliminatoires de l’Euro, qu’il a disputé avec la Finlande.

Hier, André Villas-Boas s’est exprimé sur la saison prochaine en employant un discours ambitieux.

Seul JHE est habilité à donner des réponses– Villas-boas

« Premièrement, je suis sous contrat. Ensuite, s’il y a des divergences entre nous, Jacques-Henri Eyraud et moi-même sommes suffisamment honnêtes pour se dire les choses face à face. De mon côté, je suis disponible. Mais je veux comprendre plus ou moins ce qu’il se passe, où est-ce qu’on va. Il faut qu’on ait la possibilité avec Andoni de faire un mercato de qualité, dans des conditions qui ne seront pas les meilleures, mais qui nous permettront d’être compétitifs. Nous ne sommes pas naïfs au point d’en oublier la situation économique du club. On a fait notre gros travail cette saison, Jacques-Henri aussi évidemment, avec Alvaro, Rongier, Dario… On n’a pas un gros effectif. On doit penser aux joueurs qui sont en fin de contrat en 2020-2021 et à ceux qu’on pourrait prolonger, pour voir quel mercato on peut faire. La continuité dans notre groupe est aussi importante. Si on n’a pas un gros effectif, il faudra retenir les joueurs qu’on a à disposition. Mais sur cette question économique, seul Jacques-Henri est habilité à donner des réponses. Il faut aussi attendre de voir ce qu’il va se passer avec le marché des transferts. » André Villas-Boas— Source: RMC Sport