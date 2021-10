L’avenir de Guendouzi, le coup de gueule de Payet et Saliba récompensé… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : Arteta sème le douve pour Guendouzi, Payet tape du poing sur la table, et Saliba parmi les meilleurs…

OM Mercato : Retournement de situation concernant Guendouzi ?

Depuis son arrivée cet été, Mattéo Guendouzi est devenu un pilier pour le milieu de terrain marseillais. Mais l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas sûr de porter encore le maillot de l’OM la saison prochaine…

Il est l’un des 11 renforts olympiens recruté par Pablo Longoria lors du mercato estival. Prêté avec une option d’achat autour de 10 millions d’euros, Mattéo Guendouzi s’impose déjà comme un titulaire indiscutable dans l’effectif olympien. Auteur d’un bon début de saison, le milieu de terrain met au service de l’équipe toutes ses qualités : sa combattivité, sa vision du jeu, sa qualité dans les transmissions.

Alors que l’OM dispose d’une option d’achat d’environ 10 millions d’euros, l’entraineur d’Arsenal Mikel Arteta a calmé les ardeurs des supporters marseillais :

Guendouzi appartient toujours au club — Arteta

« Pour l’instant, il est parti pour la saison, et je pense qu’il passe un très bon séjour à Marseille. Cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui. Il continue son développement. Nous allons prendre une décision à la fin de l’année. Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’il ne rejouera forcément plus pour Arsenal alors qu’il appartient toujours au club. » Mikel Arteta –– Source: Conférence de presse (15/10/21)

OM : Pour Payet « c’est la fois de trop » !

Auteur d’un énorme début de saison, Dimitri Payet s’est retrouvé au coeur des incidents lors de la rencontre face à Nice, en août dernier. Le Réunionnais se montre très amer concernant les sanctions qui ont suivis les faits…

Alors que l‘OM espérait une victoire sur tapis vert, la commission de discipline a finalement décidé que le match sera rejoué dans son intégralité à huis clos et sur terrain neutre. De plus, Alvaro et Dimitri Payet ont tous les deux écopé d’une suspension. L’Espagnol a été suspendu deux matches fermes tandis que le numéro 10 a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Ce dernier est revenu sur les faits qui ont marqué le début de saison marseillais :

J’ai été jugé en tant que victime et coupable — Payet

« C’est pour ça que je me relève. Si je reste allongé, je me dis que je vais en prendre plus dans la gueule. Après, si je ne me relève pas, le match, on le gagne 3-0. Je peux sortir avec une minerve et l’histoire, elle est réglée. Mais ma réaction est humaine. Au vu des décisions qui ont suivi et des événements qu’il y a eu ensuite sur d’autres terrains, on ne va jamais s’en sortir. Il fallait prendre des décisions justement. Ce match à Nice était l’occasion de mettre un terme à tout ça. Mais les sanctions de la commission de discipline n’ont pas été à la hauteur. Et ça s’est vu ensuite. J’étais touché quelques jours. Moi, je suis victime normalement. Et j’ai été jugé en tant que victime et coupable. Et ça, je ne l’ai pas digéré. Après, ce n’est pas ma première commission. Je suis rarement redescendu de Paris content. Mais là, c’est la fois de trop. Malheureusement, après ces décisions, je savais qu’on était parti sur du grand n’importe quoi et je ne me suis pas trompé. Les faits m’ont donné raison. Tant qu’on ne prendra pas des vraies décisions… » Dimitri Payet – Source: L’Equipe (15/10/21)

Golden Boy : Un joueur de l’OM parmi les 20 meilleurs jeunes du monde…

William Saliba est l’une des grandes satisfactions du mercato de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un bon début de saison, il fait parti des 20 nominés pour le trophée de Golden Boy 2021…

Le Golden Boy récompense depuis 2003 le meilleur joueur de moins de 21 ans jouant dans un championnat européen de première division. Saliba est dans la liste avec des talents comme Camavinga, Pedri ou encore Bukayo Saka… Une sacré performance pour le défenseur de l’Olympique de Marseille. Le grand vainqueur sera dévoilé en décembre après le vote de 40 journalistes européens.

La liste des 20 finalistes pour le Golden Boy 2021

Karim Adeyemi : Salzbourg Jude Bellingham : Borussia Dortmund Eduardo Camavinga : Real Madrid Charles De Ketelaere : Club Bruges Gavi : FC Barcelone Bryan Gil : Tottenham Ryan Gravenberch : Ajax Amsterdam Mason Greenwood : Manchester United Daniel Maldini : AC Milan Jamal Musiala : Bayern Munich Nuno Mendes : PSG Pedri : FC Barcelone Roberto Piccoli : Atalanta Bergame Yéremi Pino : Villarreal Giovanni Reyna : Borussia Dortmund Rodrygo : Real Madrid Bukayo Saka : Arsenal William Saliba : Olympique de Marseille Jurrien Timber : Ajax Amsterdam Florian Wirtz : Bayer Leverkusen