L’avenir de Sarr, Boga une piste à oublier, la seconde recrue arrive… Les infos et rumeurs mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce lundi : Le départ de Bouna Sarr, 35 millions d’euros pour Jérémie Boga, l’arrivée de Balerdi se confirme…

Mercato OM – Sarr : « Je ne pense pas qu’on puisse m’imposer de partir… »

Bouna Sarr sort d’une bonne saison avec l’OM. L’ailier ou latéral doit serait très convoité, en particulier en Espagne. Ce dernier n’a pas tranché et n’exclut rien…

Dans un entretien accordé au journal La Provence, Bouna Sarr évoque son avenir. L’ancien messin ne ferme pas la porte à un départ, l’Espagne pourrait être une destination parfaite pour lui. Cependant, il réaffirme son attachement à l’OM et se voit aussi très bien rester une saison de plus afin d’y disputer la Ligue des Champions…

je ne suis pas dans l’obsession de partir, mais… — Sarr

« Il faudra voir comment va fonctionner le marché, s’il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l’obsession de partir. Pour une fois qu’on joue la Champions League, j’ai vraiment envie de la découvrir ici. A côté de ça, j’arrive à un âge où les opportunités se feront plus rares. Si le club est amené à me demander de partir, j’aurais mon mot à dire. (…) Je ne pense vraiment pas être dans une mauvaise position à ce niveau-là. Je ne pense pas qu’on puisse m’imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d’être à l’OM. (…) L’Espagne ? Oui. Le football, l’environnement, la mentalité… J’y suis allé souvent, pour voir des amis ou y passer des weekends, et j’aime bien la mentalité des gens, la culture foot. » Bouna Sarr – source : La Provence (13/07/2020)

Mercato OM : Au moins 35M€ pour attirer ce joueur ? Une piste à oublier ?

Si Jérémie Boga est marseillais de naissance et n’a jamais caché son attraction pour l’OM, il ne devrait pas porter le maillot bleu et blanc la saison prochaine. En effet, ses bonnes performances ont fait exploser sa côte sur le marché…

Calciomercato.com explique que, en ce qui concerne Boga, les dirigeants de Sassuolo n’entendent pas s’asseoir à la table des négociations pour moins de 35M€ ! Le petit club italien réalise une très belle saison (8ème) sous l’autorité de Roberto De Zerbi qui vient d’être prolongé.

D’ailleurs dans les négociations concernant la prolongation de leur coach, les dirigeants de Sassuolo lui ont promis de faire le maximum afin de conserver le Français dans leur effectif l’an prochain.

Voilà qui semble rendre la piste Boga inaccessible pour l’OM…

Même si Boga rêve de l’OM…

« L’OM, c’est un rêve depuis tout petit, je l’ai toujours dit. Pourquoi pas un jour ! Mais avec eux, c’est peut-être compliqué cette saison. Et je n’ai eu aucun contact. »

Jérémie Boga – Source : L’Équipe du 24 juin 2020

La stat’

Jérémie Boga c’est 11 buts et 4 passes décisives cette saison pour Sassuolo en 31 matches. Et souvent des buts magnifiques…

Mercato : La seconde recrue de l’OM se confirme… c’est Dortmund qui le dit !

L’Olympique de Marseille avance sur le dossier Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin pourrait débarquer à condition que les dirigeants des deux clubs s’entendent !

Depuis quelques jours, la piste menant à Leonardo Balerdi prend de l’épaisseur. Le défenseur central argentin qui évolue au Borussia Dortmund pourrait être la seconde recrue de l’Olympique de Marseille après Pape Gueye.

en défense, nous sommes déjà très bien pourvus — ZORC

L’ancien joueur de Boca Juniors, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu en Allemagne, pourrait être prêté avec une option d’achat de 12 millions d’euros. Dans des propos relayés par Bild, le directeur sportif du Borussia Dortmund confirme l’intérêt de l’OM et affirme que le club n’est pas contre un départ de l’international argentin.

Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo — Zorc

« Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s’il devait nous quitter, nous n’aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant ». Michael Zorc (Directeur sportif de Dortmund) – Source : Kicker relayé par Bild (13/07/2020)