LDC : Nasri s’interroge sur L’absence de ce joueur

L’Olympique de Marseille a chuté dès le match aller contre le Panathinaïkos. Une défaite 1-0 qui inquiète quand on voit le contenu du match. L’absence de certains joueurs dans le onze de départ a fait parler notamment Mbemba. L’ancien Olympien, Samir Nasri s’est interrogé sur les réseaux sociaux.

Une entrée en matière pas satisfaisante pour l’Olympique de Marseille. La défaite 1-0 contre le Panathinaïkos a déçu les supporters qui s’attendaient à mieux après ce qu’avait laissé entrevoir le match contre le Bayer Leverkusen. L’absence de certains titulaires de la saison dernière fait également parler. Samir Nasri demandait : “On peut m’expliquer pourquoi Mbemba depuis la saison dernière ne joue plus“, a écrit le consultant sur son compte Twitter.

On peut m’expliquer pour mbemba depuis la saison dernière ne joue plus — Samir Nasri Official (@SamNasri19) August 9, 2023

Un possible départ de Mbemba ?

Le défenseur était le taulier la saison passée. Et si Balerdi et surtout Gigot n’ont pas été mauvais hier, l’absence du Congolais peut interpeller. Mais elle peut aussi s’expliquer. Pablo Longoria l’a dit, il y a eu des offres pour Mbemba. Et si actuellement un départ n’était pas à l’ordre du jour, cela pourrait être le cas d’ici la fin du mercato. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le joueur n’est pas dans le onze. « Avec MBemba, il y avait des clubs intéressés, mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille » a ainsi déclaré le dirigeant espagnol au sujet du défenseur central olympien.

#Longoria : « Avec Mbemba, il y avait des clubs intéressés mais à mi-juillet. On a discuté avec le joueur et il devrait rester, continuer avec nous à Marseille » #ConfOM #OM pic.twitter.com/G3kr9sTWja — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 7, 2023

D’après l’Équipe, l’ancien joueur du FC Porto aurait reçu une offre en provenance d’Arabie Saoudite. Les Saoudiens offrent un salaire largement supérieur à celui qu’il perçoit à Marseille. Le club marseillais aurait également pu percevoir une indemnité de transfert non-négligeable pour un joueur arrivé libre un an auparavant.

Mais Chancel Mbemba aurait décliné l’offre préférant poursuivre son aventure à l’OM et en privilégiant l’aspect sportif avec en ligne de mire une nouvelle participation en Coupe d’Europe. Affaire à suivre pour le défenseur marseillais.