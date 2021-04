Le bras droit de Longoria, Di Meco contacté et 3 nouveaux dirigeants au club… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce lundi : Le bras droit de Longoria, Di Meco contacté et 3 nouveaux dirigeants au club.

OM : Longoria aurait pris contact avec Di Meco !

Ce lundi, Eric Di Meco a affirmé que Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, l’a contacté pour évoquer l’une des grosses parties de l’histoire du club : Les Minots.

En 1981, les jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille ont réussi à maintenir le club en division 2. Dans cette équipe, un certain Eric Di Meco qui était fraîchement arrivé du Vaucluse.

LONGORIA A APPELÉ DI MECO POUR QU’IL LUI PARLE DES MINOTS

L’histoire retiendra surtout sa victoire de la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM mais le latéral gauche, qui était ailier à l’époque, a bien fait partie de cette aventure qui a marqué les supporters marseillais.

A LIRE : Un film en préparation sur les Minots qui ont sauvé l’OM !

Eric Di Meco a affirmé ce lundi que Pablo Longoria l’a contacté pour évoquer cette partie de l’histoire du club. « Il m’a contacté récemment pour que je lui parle des Minots. Ça me l’a rendu sympathique, cet homme », a-t-il déclaré.

🔵Di Meco: « Longoria m’a contacté récemment pour que je lui parle des Minots. Ça me l’a rendu sympathique, cet homme. »#TeamOM 🟦⬜ pic.twitter.com/e93h5DyQxD — DROIT AU BUT (@DROIT_AU_BUT_TV) April 13, 2021

ON A BESOIN DE VOUS POUR QUE CE FILM VOIT LE JOUR

Eric Di Meco fait partie des anciens joueurs interrogés dans le film sur les Minots que nos journalistes Benjamin Courmes, Mourad Aerts, notre consultant Jean-Charles De Bono ainsi que le réalisateur Julien Lafont.

Cette épopée unique, qui raconte tellement de choses sur Marseille, mérite d’être racontée de la meilleure des manières. C’est ce que nous allons faire ! Mais pour ça, on a besoin de vous !

Vous pouvez ainsi soutenir ce film sur la plateforme Proarti projet « Minots » ici

Il y a 40 ans, l’OM était en train de mourir !

C’est une bande de minots qui l’a sauvé !

Cette histoire mérite d’être racontée dans un vrai grand documentaire.

On va le faire, on est en train de le faire.

Mais pour aller au bout, on a besoin de vous !

👇👇https://t.co/Lu8sCkZKUr pic.twitter.com/sN5mL1wCNS — Benjamin COURMES (@BenFCM) April 6, 2021

Mercato OM : Longoria va recruter 3 nouveaux directeurs !

Pablo Longoria travaille actuellement sur l’élaboration d’un nouvel organigramme au sein du club marseillais. Le président de l’OM devrait recruter prochainement trois directeurs pour renforcer le secteur administratif.

Grégoire Kopp, directeur de l’impact et de la communication, Thierry Aldebert, ex directeur général adjoint en charge de l’exploitation du Vélodrome, et de Hugues Ouvrard, ex head of business ont quitté l’OM et n’ont pas encore été replacés

Pablo Longoria devrait recruter prochainement trois directeurs pour renforcer le secteur administratif. Selon les informations du ourla L’Equipe, le président de l’OM est à la recherche d’un DG adjoint en charge de la partie business, un DG adjoint en charge de la partie finances et opérations et un directeur de la communication.

A lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur un jeune talent slovaque de 18 ans?

Pedro Iriondo directeur de la stratégie et bras droit de Longoria

Les entretiens auraient même déjà commencé depuis quelques jours. Si aucun nom n’a pour l’instant filtré concernant ces trois poste, le quotidien sportif indique par ailleurs que Pablo Longoria a trouvé directeur de la stratégie. Il s’agit de Pedro Iriondo. Ce dernier sera le bras droit de du président de l’OM sur toutes les questions politiques et commerciales, indique le quotidien sportif.

OM : Longoria recrute un (très jeune) directeur de la stratégie qui sera son bras droit !

Le jeune président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria travaille actuellement sur l’élaboration d’un nouvel organigramme au sein du club marseillais. Il a notamment trouvé un directeur de la stratégie.

Thierry Aldebert, ex directeur général adjoint en charge de l’exploitation du Vélodrome, et de Hugues Ouvrard, ex head of business ont été exfiltrés suite au départ de Jacques Henri Eyraud. Pablo Longoria travaille actuellement pour remodeler l’organisation administrative de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria, le président de l’OM, met en place son organisation Avec Pedro Iriondo, le président espagnol de Marseille, Pablo Longoria, a trouvé un directeur de la stratégie. Il recherche trois autres cadres administratifs à des postes précis. https://t.co/0MSUDxC8xc pic.twitter.com/moZdvA0xm7 — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 12, 2021

A lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur un jeune talent slovaque de 18 ans?

Longoria a trouvé son bras droit !

Selon les informations du journal l’Equipe, le président olympien a visiblement déjà trouvé un directeur de la stratégie. Il s’agit de Pedro Iriondo. Il sera le bras droit de Pablo Longoria sur toutes les questions politiques et commerciales, indique le quotidien sportif. Ce jeune dirigeant espagnol de 34 ans vient de passer trois ans à la FIFA, dans le domaine de la stratégie et du développement.

« Ce n’est pas un directeur général, mais plutôt »une grosse tête », qui va coordonner les différents projets, donner de la continuité à la vision de Longoria », confie-t-on en interne au journal l’Equipe.